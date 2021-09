Ca sĩ hiếm hoi công khai bạn gái trước các quy định khắt khe chuyện hẹn hò

Dân trí Taecyeon, chàng ca sĩ của nhóm 2PM, là nghệ sĩ Hàn Quốc hiếm hoi dám công khai nắm tay bạn gái trên phố. Tại Hàn Quốc, các ngôi sao thần tượng phải chịu những quy định khắt khe về việc hò hẹn.

Ngày 13/9, người hâm mộ Kpop xôn xao bàn tán về hình ảnh nắm tay dạo phố rất tình cảm giữa Taecyeon và bạn gái. Họ giống như mọi cặp tình nhân trẻ đang yêu bình thường, không né tránh giới săn tin hay ánh mắt tò mò của những người xung quanh.

Nam ca sĩ thần tượng Taecyeon và bạn gái làm việc ngoài làng giải trí công khai hò hẹn, ngày 13/9.

Cặp đôi đáng yêu như mọi cặp tình nhân trẻ bình thường, không giống một ngôi sao nổi tiếng.

Được biết, bạn gái của Taecyeon là một người làm việc ngoài làng giải trí. Theo bạn bè của nam ca sĩ thần tượng, anh luôn tranh thủ gặp gỡ bạn gái khi được nghỉ phép trong thời gian đi nghĩa vụ quân sự. Tháng 6/2020, Taecyeon đã thẳng thắn công khai mối quan hệ với bạn gái làm việc ngoài làng giải trí khi có tin đồn trên mạng xã hội.

Taecyeon là một rapper, ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên và doanh nhân được yêu thích tại Hàn Quốc. Anh là rapper chính trong nhóm nhạc nổi tiếng xứ Hàn - 2PM. Ngoài ra, nam thần tượng 33 tuổi còn góp mặt trong nhiều tác phẩm truyền hình như Cinderella's Sister, Dream High, Who Are You?, Wonderful Days, Save Me, Vincenzo...

Trong quá khứ, anh từng dính tin đồn hò hẹn với nữ ca sĩ Jessica (cựu thành viên SNSD). Năm 2011, Dispatch đã tung ra loạt ảnh hẹn hò giữa Taecyeon và Jessica nhưng cặp đôi nhất quyết phủ nhận, khẳng định chỉ là đồng nghiệp.

Năm 2011, Taecyeon và Jessica từng bị khui ảnh hò hẹn nhưng cặp đôi nhất quyết phủ nhận.

Việc hẹn hò của các nghệ sĩ thần tượng xứ Hàn luôn là chủ đề bàn tán và thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Tại Hàn Quốc, các nghệ sĩ thần tượng hầu như không tiết lộ chuyện tình cảm hoặc không hò hẹn như một cách để giữ fan.

Với các nam ca sĩ, lượng fan nữ đóng vai trò quan trọng với sự nghiệp của họ, quyết định mức độ yêu thích của họ. Do vậy, một khi công khai là "hoa đã có chủ", họ sẽ có thể mất dần sự yêu thích và ủng hộ của fan.

Hai nữ thần tượng của nhóm Black Pink - Rose và Jisoo từng hé lộ một số quy tắc đạo tạo ở công ty chủ quản - YG Entertainment trong chương trình Radio Star cách đây không lâu.

Rose nói rằng công ty chủ quản sẽ thiết lập thời gian ăn cơm khác nhau với từng thành viên. Các thực tập sinh nam sẽ dùng bữa sáng vào lúc 6 giờ trong khi nữ là lúc 7 giờ. Các thực tập sinh không thể tự lựa chọn giờ ăn uống của bản thân.

Taecyeon đang là nam thần tượng hiếm hoi của Hàn Quốc dám công khai hò hẹn, nắm tay bạn gái dạo phố.

Quản lý sẽ ngăn chặn để các thực tập sinh nam và nữ không tiếp xúc với nhau. Với những quy định như thế này, nhiều thực tập sinh không biết đến sự tồn tại của nhau dù ở chung công ty. Chỉ sau khi ra mắt, các nghệ sĩ mới được hơi tự do quyết định cảm xúc cá nhân.

Những công ty giải trí lớn như SM, YG, JYP sẽ kiểm soát chuyện tình cảm của các nghệ sĩ thần tượng khá nghiêm ngặt. Họ không cho phép các nghệ sĩ được hò hẹn, tìm hiểu trong một khoảng thời gian nhất định.

Thậm chí, nhiều công ty còn thẳng tay ra lệnh cấm các thần tượng yêu đương trong giai đoạn từ 3-5 năm đầu gây dựng sự nghiệp vì không muốn làm ảnh hưởng tới công việc. Trong đó, công ty YG ra lệnh cấm yêu với các nghệ sĩ trực thuộc công ty trong 5 năm đầu.

Nữ ca sĩ Miyeon, hiện tại là thành viên nhóm (G)I-DLE, từng bị loại khỏi đội hình Black Pink vì bị phát hiện hò hẹn.

Changhyuk, thành viên của nhóm AKMU, từng kể rằng CEO của công ty chỉ cho phép anh và các thành viên trẻ trong công ty có bạn gái vì tin rằng, chuyện tình cảm cũng có thể tạo hưng phấn, tạo cảm xúc cho việc sáng tác.

Năm 2015, nữ ca sĩ Miyeon từng được YG Entertainment nhắm vào đội hình của Black Pink nhưng sau đó, những bức ảnh hò hẹn của cô tại Nhật Bản bị phát tán, cô buộc phải rời khỏi YG và mất cơ hội trở thành một thành viên trong nhóm. Hiện tại, cô đầu quân cho công ty Cube Entertainment và là thành viên của nhóm (G)I-DLE.

