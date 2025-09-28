Ca sĩ hát hit tỷ view làm "nấm lùn" khi thi hoa hậu, kể cuộc sống tuổi 30

Phan Như Thùy sinh năm 1995, quê ở Đà Nẵng. Cô từng đoạt Á quân Tuyệt đỉnh song ca 2016, Á quân Hãy nghe tôi hát 2021... Vừa qua, Phan Như Thùy gây chú ý khi lấn sân thi nhan sắc, vào top 10 Miss Grand Vietnam 2025 với chiều cao 1,63m.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Như Thùy cho biết việc đăng ký thi hoa hậu là một trải nghiệm, cô không đặt nặng về danh hiệu hay thứ hạng. Người đẹp mong muốn qua cuộc thi, khán giả có thể biết đến "ca sĩ Phan Như Thùy" nhiều hơn.

Ca sĩ Phan Như Thùy chia sẻ với phóng viên về trải nghiệm lấn sân thi nhan sắc, cuộc sống tuổi 30 (Ảnh: Bích Phương).

Trong hành trình Miss Grand Vietnam 2025, nữ ca sĩ được khán giả gọi vui là "nấm lùn" giữa những thí sinh có chiều cao nổi bật. Phan Như Thùy đã giảm 6kg để có hình thể thon gọn, vượt qua ngại ngùng để học trình diễn bikini, catwalk. Cô biết ơn trải nghiệm vừa qua đã giúp mình tự tin, tích lũy thêm kinh nghiệm, bản lĩnh sân khấu.

"Tôi nhận được nhiều tin nhắn động viên của khán giả. Mọi người nói thích năng lượng vui vẻ của tôi nên sau cuộc thi, tôi "lãi" rất nhiều chứ không cảm thấy thiệt thòi hay tiếc nuối", Phan Như Thùy chia sẻ cảm xúc khi khép lại hành trình Miss Grand Vietnam 2025.

Phan Như Thùy là Á quân "Tuyệt đỉnh song ca 2016", Á quân "Hãy nghe tôi hát 2021" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Sở hữu giọng hát ngọt ngào, từng đoạt á quân một số cuộc thi ca hát, nhưng con đường âm nhạc của Phan Như Thùy chưa có nhiều dấu ấn lớn với khán giả.

Năm 2024, Phan Như Thùy phát hành Nổi gió lên - ca khúc nhạc ngoại lời Việt do Nguyễn Văn Chung viết. Ca khúc trở thành bản hit trên TikTok, hút hàng tỷ lượt xem, được sử dụng làm nhạc nền trong nhiều video. Tuy nhiên, tên tuổi Phan Như Thùy vẫn còn khá xa lạ với khán giả.

"Trước đây tôi từng 3 lần muốn rẽ hướng khác, làm giáo viên dạy nhạc, nhưng cuối cùng vẫn trở lại ca hát. Năm nay có nhiều giai đoạn khó khăn, thậm chí có lúc "ế show" suốt 2 tháng, nhưng tôi cố gắng không suy nghĩ tiêu cực. Tôi ít khi nhốt mình trong nhà mà thường xuyên ra ngoài gặp gỡ bạn bè để khuây khỏa tinh thần.

Hiện tại tôi vừa ca hát, vừa làm diễn viên lồng tiếng, diễn kịch thiếu nhi. Thu nhập của tôi đủ để chi trả tiền thuê nhà, đầu tư sản phẩm âm nhạc, lúc nào có dư tôi gửi về cho gia đình và dành tiết kiệm. Tôi nắm bắt mọi cơ hội, mong muốn khán giả biết đến mình nhiều hơn", ca sĩ bày tỏ.

Đời thường, Phan Như Thùy là cô gái mạnh mẽ, nhiều năng lượng (Ảnh: Facebook nhân vật).

Ở tuổi 30, Phan Như Thùy cho biết, cô vẫn độc thân. Sau khi chia tay mối tình 5 năm, nữ ca sĩ khó mở lòng hơn và chưa tìm được một nửa phù hợp.

"Khi chia tay bạn trai cũ, tôi buồn nhưng khóc xong là gạt nước mắt, rạng rỡ bước ra ngoài. Tôi luôn muốn xuất hiện với hình ảnh xinh đẹp. Bây giờ tôi chưa nghĩ đến chuyện yêu đương, chỉ muốn tập trung phấn đấu tốt hơn trong sự nghiệp.

Thậm chí, ba mẹ tôi cũng không hối thúc chuyện lấy chồng. Sau này nếu tôi không tìm được người xứng đáng làm chồng, có thể tôi sẽ đăng ký dịch vụ thụ tinh nhân tạo để có con vì tôi rất mê con nít", Phan Như Thùy nói.

Phản hồi quan điểm cho rằng các cô gái ngày nay thi hoa hậu để đổi đời, tìm kiếm đại gia, Phan Như Thùy cho rằng cô muốn tự lập, làm đại gia của chính mình.

"Tôi nghĩ các cô gái đẹp sánh đôi cùng đại gia là chuyện bình thường. Tôi thích tiếp xúc với những người giỏi để học hỏi, nhưng tôi vẫn muốn tự mình làm giàu thay vì được người khác chu cấp. Ngoài ra, trước nay đại gia thường thích những bạn ngọt ngào, nữ tính, còn tôi tính tình thẳng thắn, chắc không ai chịu nổi", Phan Như Thùy chia sẻ.