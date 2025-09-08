Tranh cãi Miss Grand Vietnam 2025 giảm chất lượng

Đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2025 dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại TPHCM, với sự góp mặt của 35 thí sinh. Tuy nhiên, sau khi công bố địa điểm, cuộc thi đã vấp phải nhiều tranh cãi.

Một bộ phận khán giả cho rằng sân khấu năm nay bị thu hẹp, kém hoành tráng so với các mùa trước, làm dấy lên lo ngại về chất lượng chương trình.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, sân khấu chung kết được dựng tại một khách sạn khá xa trung tâm thành phố. Khu vực thi công nằm ở sân sau khách sạn, vốn là bãi đỗ ô tô. Quy mô ban đầu được đánh giá là nhỏ gọn, khác biệt so với các năm trước.

Sân khấu chung kết được dàn dựng ở khu vực sân sau của khách sạn (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Trong khi năm 2024, chung kết cuộc thi được tổ chức tại một khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Phan Thiết (Bình Thuận cũ), với sức chứa 6.000-8.000 khán giả. So với bối cảnh đó, quy mô năm nay bị thu hẹp đáng kể.

Khách sạn nói trên cũng là nơi diễn ra các hoạt động đồng hành, tập luyện và lưu trú của thí sinh trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi.

Sân khấu trình diễn của dàn thí sinh tại sự kiện công bố vương miện (Ảnh: Ban tổ chức).

Tại buổi công bố vương miện Miss Grand Vietnam 2025 tối 7/9, đạo diễn Hoàng Nhật Nam - Trưởng ban tổ chức cuộc thi - đã lên tiếng phản hồi với truyền thông.

Ông thừa nhận việc lựa chọn địa điểm xuất phát từ bối cảnh kinh tế khó khăn, buộc ban tổ chức phải tính toán kỹ lưỡng để tiết kiệm chi phí. Dù vậy, ông khẳng định chất lượng chương trình sẽ không bị ảnh hưởng.

"Vẫn đáp ứng về mặt ghi hình, đảm bảo trình diễn để có một đêm thi chỉn chu, đẹp và chuyên nghiệp. Năm nay chúng tôi không tập trung vào số lượng khán giả 6.000-8.000 hay 20.000 người, mà chú trọng vào sự hiệu quả về mặt sân khấu và tiết kiệm nguồn lực", Trưởng ban tổ chức nói.

Ông cũng chia sẻ, việc gói gọn toàn bộ hoạt động tại một địa điểm giúp tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí vận hành. Đồng thời, ông mong khán giả cảm thông cho những áp lực, khó khăn mà ban tổ chức đang đối diện.

"Chúng tôi vẫn làm hết sức trong khả năng. Hy vọng khi kinh tế ổn định hơn, các mùa sau sẽ có những sân khấu quy mô hơn", ông Nam nói.

Ngoài ra, tân hoa hậu năm nay chỉ có khoảng 2 tuần để chuẩn bị tham dự Miss Grand International 2025 tại Thái Lan.

"Khoảng thời gian gấp gáp này tạo áp lực cho cả thí sinh lẫn ban tổ chức, nên chúng tôi ưu tiên lựa chọn thí sinh có kinh nghiệm, kỹ năng và tinh thần thi đấu cao", ông chia sẻ thêm.

Hoa hậu Võ Lê Quế Anh giới thiệu vương miện dành cho tân hoa hậu (Ảnh: Ban tổ chức).

Tại sự kiện, ban tổ chức cũng công bố vương miện cho hoa hậu, được chế tác thủ công trong 1.800 giờ, làm từ vàng 18K, kim cương Moissanite và ngọc lục bảo.

Tuy nhiên, khi ra mắt, vương miện lại nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều khán giả cho rằng phiên bản thực tế khác xa so với bản vẽ, dáng nhỏ, thiếu sự sang trọng và uy nghiêm.

Vương miện được công bố được cho có nhiều điểm không giống mẫu thiết kế (Ảnh: Ban tổ chức).

Một số bình luận trên mạng xã hội viết: "Không giống mẫu thiết kế chút nào", "Vương miện trông không sang và hoành tráng", "Hình dáng bè bè, thiếu điểm nhấn"...

Trước phản hồi này, đạo diễn Hoàng Nhật Nam giải thích: "Phiên bản vương miện có sự điều chỉnh để phù hợp. Ý tưởng chủ đạo vẫn được giữ. Từ bản vẽ đến khi đội lên đầu hoa hậu cần sự hài hòa, giống như một món trang sức. Việc điều chỉnh so với bản vẽ cũng từng được thực hiện ở các mùa trước".