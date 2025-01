Ca sĩ Bông Mai khóc khi ra mắt quyển sách đầu tay

Ngày 11/1 tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ủy ban Dân tộc tổ chức sự kiện ra mắt sách Du khảo: Rực rỡ sắc màu trang phục phụ nữ các dân tộc Việt Nam (song ngữ Việt - Anh) của tác giả Nguyễn Bông Mai.

Cuốn sách là kết quả của hành trình "99 ngày xuyên Việt cùng Mai" để tìm hiểu về văn hóa, đời sống, con người và đặc biệt là những nét đặc trưng của từng dân tộc qua trang phục và những câu chuyện đầy cảm hứng.

Tác giả Nguyễn Bông Mai (Ảnh: Nam Nguyễn).

Tác giả Bông Mai chia sẻ, hành trình đi qua Tây Bắc, chị gặp những người phụ nữ dân tộc Bố Y, Dao, La Hủ, Si La, Thu Lao, Pa Dí… Đi qua vùng Đông Bắc, chị có những câu chuyện đầy cảm hứng với những người dân tộc Cờ Lao, La Chí, Sán Chỉ, Tày, Mông…

Qua Tây Nguyên chị đến với nét đẹp của người Ê Đê, Cơ Ho, Gia Rai, người Chăm ở Nam Trung bộ hay người Thổ ở Bắc Trung bộ… Tất cả đều là những "cuộc gặp" không hẹn trước nhưng tràn đầy cảm xúc, kỷ niệm và ý nghĩa.

"Trên những chặng đường, tôi nhận được sự giúp đỡ tận tình của các anh bộ đội biên phòng, những người dân địa phương. Họ tiếp đón nồng hậu, sẵn sàng mời tôi ăn những món ngon dù đôi khi còn chưa biết rõ tên tuổi của nhau", chị bộc bạch.

Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - là người luôn đồng hành, hối thúc Bông Mai hoàn thành cuốn sách (Ảnh: Nam Nguyễn).

Trong cuốn sách đầu tay, tác giả đã nghiên cứu, tái hiện một cách sống động 55 bộ trang phục độc đáo với gần 1.000 chi tiết trên trang phục từ những cuộc gặp gỡ với người dân 35 dân tộc, mở ra những câu chuyện về văn hóa, lịch sử và truyền thống.

Các bộ trang phục được vẽ, thiết kế lại bởi nhóm các bạn trẻ gen Z. Cuốn sách đưa người đọc vào không gian đầy màu sắc của những bộ trang phục dành cho phụ nữ dân tộc Mông, Kháng, Dao, Tày, Nùng, Thái…

Mỗi trang phục đều mang những nét đặc trưng riêng biệt, được người dân gìn giữ bản sắc qua từng nét hoa văn, kỹ thuật dệt, thêu, nhuộm vải, in, đính cườm.

Mỗi bộ trang phục được trình bày trong cuốn sách là một tác phẩm nghệ thuật được tổng hòa từ nhiều yếu tố: Tạo hình, kỹ thuật thủ công, màu sắc và tri thức dân gian. Sâu xa hơn nữa, nó có thể chứa đựng cả những câu chuyện về văn hóa, lịch sử, nghệ thuật, là sự biểu đạt, kết tinh tinh hoa văn hóa tộc người.

Cuốn sách "Du khảo: Rực rỡ sắc màu trang phục phụ nữ các dân tộc Việt Nam" của tác giả Nguyễn Bông Mai (Ảnh: Nam Nguyễn).

Tác giả Bông Mai chia sẻ: "Đây không phải là một tài liệu nghiên cứu văn hóa như các bậc cha chú đi trước đã làm. Song, tôi mong cuốn sách sẽ trở thành tài liệu để tham khảo, để kiểm chứng những gì thuộc về trang phục dân tộc còn lại giữa một thế kỷ công nghiệp hóa, công nghệ hóa.

Đó cũng là điều tôi mong góp công sức nhỏ bé của mình vào hành trình bảo tồn văn hóa".

Tại sự kiện, Bông Mai cũng dành lời tri ân tới bố - nhạc sĩ An Thuyên. Tác giả cho biết, bố chị là người sưu tầm, nghiên cứu văn hóa từ khi còn rất trẻ, khi ông còn làm việc tại Nghệ An.

"Và trong hành trình này, tôi đã gặp bố An Thuyên trong câu chuyện của mình, cũng như gặp mình trong câu chuyện của bố. Tôi cùng mẹ trình bày ca khúc Em chọn lối này - tác phẩm do bố An Thuyên sáng tác - thể hiện cảm xúc của bản thân trong những tháng ngày rong ruổi tới các địa phương để sưu tầm những nét đẹp văn hóa Việt", Bông Mai xúc động nói.

Không đơn thuần là một cuốn sách ảnh về các trang phục, tác phẩm còn mang lại nhiều cảm xúc thông qua việc kể lại những câu chuyện lịch sử, văn hóa đầy sống động, nhân văn về bản sắc của từng dân tộc, được thể hiện qua những bộ trang phục độc đáo, tinh tế.

Tác giả Nguyễn Bông Mai từng chia sẻ, cuốn sách không chỉ dành cho chị mà còn dành cho những người phụ nữ mà chị đã gặp trong suốt hành trình với mong muốn truyền cảm hứng để họ có thể phá bỏ các định kiến xã hội và giới hạn của bản thân để "Dám sống một cuộc đời rực rỡ".