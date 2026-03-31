"Búp bê Thái" Lisa diện áo tắm, khoe sắc vóc gợi cảm và rạng rỡ đón tuổi 29

Mới đây, nữ nghệ sĩ chia sẻ loạt hình mừng sinh nhật tuổi 29 trong không gian bên bờ biển. Bối cảnh hoàng hôn, kết hợp tiệc nhỏ với nến và bóng bay, tạo nên không khí ấm cúng, gần gũi.

Trong loạt ảnh, Lisa diện thiết kế hai mảnh đính ngọc trai và pha lê, phối cùng chân váy lụa ánh kim, tôn lên vóc dáng thon gọn. Tạo hình mang cảm hứng “nàng tiên cá” giúp cô vừa giữ được nét nữ tính, vừa toát lên vẻ gợi cảm. Ở các khung hình cận, nữ ca sĩ trang điểm nhẹ, nở nụ cười rạng rỡ.

Bên cạnh những khoảnh khắc tạo dáng trên bãi cát, Lisa còn chia sẻ hình ảnh bên chiếc bánh sinh nhật lớn in tên mình, kèm dòng trạng thái: “Chặng cuối tuổi 20 bên những người tôi yêu quý”.

Hiện, loạt ảnh nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ, với nhiều lời khen về sắc vóc và thần thái tự nhiên của nữ nghệ sĩ.

Lisa (SN 1997) là thành viên người Thái Lan của Blackpink, trực thuộc Tập đoàn giải trí Hàn Quốc YG Entertainment. Cô là một trong những nghệ sĩ Kpop (nhạc trẻ Hàn Quốc) sở hữu lượng người theo dõi hàng đầu trên Instagram.

Bên cạnh hoạt động nhóm, Lisa phát triển sự nghiệp solo (cá nhân) với nhiều sản phẩm âm nhạc tạo hiệu ứng lớn trên các bảng xếp hạng và nền tảng trực tuyến. Cô cũng mở rộng sang lĩnh vực thời trang và giải trí quốc tế, trở thành gương mặt quen thuộc tại các tuần lễ thời trang lớn và hợp tác với nhiều thương hiệu xa xỉ.

Sau khi rời YG Entertainment và thành lập công ty riêng vào cuối năm 2023, Lisa có sự chuyển hướng rõ rệt về âm nhạc lẫn hình ảnh, theo đuổi phong cách cá tính, táo bạo, mang màu sắc Âu - Mỹ.

Trong những năm gần đây, nữ ca sĩ nhiều lần trở thành tâm điểm chú ý tại các sự kiện lớn như Met Gala, Coachella hay MTV Video Music Awards, với phong cách trình diễn gợi cảm và nổi bật.

Tuy nhiên, sự thay đổi hình ảnh của Lisa cũng gây ra không ít ý kiến trái chiều. Một số cho rằng cô ngày càng đẩy mạnh yếu tố gợi cảm trong biểu diễn, trong khi nhiều ý kiến khác đánh giá đây là bước chuyển mình phù hợp với định hướng nghệ thuật cá nhân.

Trước những những ý kiến trái chiều, Lisa vẫn kiên quyết theo đuổi phong cách riêng. Ngôi sao ca nhạc gốc Thái Lan bày tỏ: “Tôi luôn cố gắng hết sức, nhưng vẫn có những bình luận tiêu cực. Tôi hiểu rằng không phải ai cũng thích mình, nhưng một số nhận xét thực sự khiến tôi tự hỏi: “Hay mình chưa đủ tốt?”. Mọi người không thể tưởng tượng tôi phải chịu nhiều áp lực thế nào. Tôi đã quen với việc đó. Bây giờ, tôi tự tin hơn khi biểu diễn”.

Lisa hiện được cho là có mối quan hệ tình cảm với doanh nhân Frédéric Arnault. Thời gian gần đây, cô duy trì hoạt động sôi nổi ở nhiều lĩnh vực, đồng thời lấn sân sang diễn xuất quốc tế với loạt phim truyền hình dài tập The White Lotus mùa 3.

Nhìn lại hành trình gây dựng sự nghiệp, mỹ nhân người Thái Lan nói: “Hành trình của tôi không hề dễ dàng. Từ một cô gái xa nhà, tôi đã phải nỗ lực rất nhiều để theo đuổi ước mơ và chứng minh bản thân. Có những lúc tôi tự hỏi liệu mình đã đủ tốt chưa. Nhưng chính những khó khăn đó khiến tôi mạnh mẽ và tự tin hơn khi đứng trên sân khấu”.

Cô cũng nói thêm: “Tôi hiểu rằng không phải ai cũng sẽ yêu thích mình. Danh tiếng luôn đi kèm với những ý kiến trái chiều. Điều quan trọng là tôi vẫn tiếp tục cố gắng, tin vào bản thân và con đường mình đã chọn”.

Theo Celebrity Net Worth, giọng ca 29 tuổi hiện sở hữu khối tài sản 40 triệu USD.

