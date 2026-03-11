Lisa khoe eo thon dưới 50cm, Lưu Diệc Phi gây tranh cãi vì váy sến súa

Tại Tuần lễ Thời trang Paris, sự kiện của các thương hiệu hạng sang thu hút sự chú ý khi quy tụ nhiều ngôi sao châu Á đình đám. Trong khi Lisa (Blackpink) nhận nhiều lời khen với vóc dáng thon gọn và phong cách cá tính, thì Lưu Diệc Phi lại gây tranh cãi với bộ trang phục bị nhận xét là rườm rà, thiếu tinh tế, Jennie (Blackpink) lại được khen ngợi nhờ phong cách quyến rũ, trẻ trung.

Lisa - đại sứ toàn cầu của Louis Vuitton - xuất hiện với bản phối mang tinh thần cổ điển pha hiện đại. Nữ ca sĩ lựa chọn áo blouse màu vàng nhạt với phần vai dựng phồng nhẹ, tạo cảm giác thanh lịch và quyền lực. Thiết kế được điểm xuyết cổ áo trắng cùng các đường xếp ly mềm mại ở thân áo, giúp tổng thể trở nên nữ tính hơn.

Điểm nhấn nằm ở chi tiết chiết eo tại phần thân áo, để lộ vòng hai thon gọn của nữ thần tượng. Theo nhiều nguồn tin trong giới thời trang, số đo vòng eo của Lisa được cho là dưới 50cm - con số khiến không ít người ngạc nhiên.

Lisa hoàn thiện trang phục với quần da đen ôm sát, kết hợp thắt lưng ánh kim mang logo Louis Vuitton. Tổng thể mang sắc thái cá tính nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch đặc trưng của thương hiệu Pháp.

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng bộ trang phục của Lisa lần này khá an toàn, chủ yếu nhằm tôn lên lợi thế hình thể thay vì tạo điểm nhấn mới về phong cách.

Trong khi đó, Lưu Diệc Phi xuất hiện với thiết kế mini dress có họa tiết cầu kỳ, kết hợp các chi tiết trang trí bản lớn màu đỏ nâu chạy dọc phần cổ và hông váy. Bộ trang phục được phối cùng bốt da đen cao cổ.

Chính sự xuất hiện dày đặc của các chi tiết trang trí khiến tổng thể bị nhận xét là rối mắt. Phom váy bồng nhẹ ở phần chân cùng bảng màu thiên về tông đất khiến vóc dáng của nữ diễn viên trông đầy đặn hơn qua ống kính.

Một số hình ảnh do hãng truyền thông Getty ghi lại cho thấy lớp trang điểm của Lưu Diệc Phi khá dày, làm gương mặt thiếu độ thanh thoát so với phong cách thường thấy của cô.

Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng bộ trang phục chưa thực sự tôn lên vẻ đẹp vốn có của nữ diễn viên. Bên cạnh đó, cũng có quan điểm cho rằng thiết kế mang tinh thần trình diễn đặc trưng của sàn runway, nên có thể không dễ phù hợp với mọi dáng người khi xuất hiện ngoài đời thực.

Xuất hiện tại show Chanel, Jennie nhanh chóng trở thành tâm điểm ống kính.

So với tinh thần cổ điển, thanh lịch của thiết kế gốc trên sàn diễn, Jennie mang đến cách diễn giải hiện đại hơn. Cô kết hợp váy ngắn với bốt da cao cổ, tạo nên tổng thể gợi cảm và có phần nổi loạn - phong cách thường thấy ở thế hệ đại sứ Chanel trẻ.

Điểm nhấn của trang phục là chiếc túi Chanel Métiers d’Art màu đỏ, giúp tổng thể trở nên sang trọng nhưng vẫn thời thượng. Bên cạnh trang phục, Jennie còn ghi điểm với thần thái thoải mái, liên tục tươi cười và giao lưu với truyền thông.

Layout trang điểm căng bóng giúp tôn lên làn da mịn và đường nét sắc sảo của nữ thần tượng. Kiểu tóc sleek bun (búi gọn, chải mượt) càng làm nổi bật gương mặt thanh thoát, tạo nên hình ảnh vừa thanh lịch vừa quyến rũ.

Sự xuất hiện của Jennie, Lisa và Lưu Diệc Phi tại các show thời trang lớn tiếp tục cho thấy sức ảnh hưởng của các ngôi sao châu Á trong làng mốt quốc tế.

Ảnh: Getty, Xiao Hong Shu