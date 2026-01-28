Loạt trang phục biểu diễn táo bạo của Lisa: Cá tính hay vượt quá giới hạn?

Trên sân khấu chuyến lưu diễn toàn cầu Deadline World Tour diễn ra vào ngày 24/1, Lisa xuất hiện trong bộ trang phục được thiết kế riêng bởi thương hiệu thời trang thể thao Nike. Đây được xem là một trong những thiết kế táo bạo nhất mà hãng từng thực hiện cho một nghệ sĩ biểu diễn.

Lisa xuất hiện trong show diễn gần đây tại Hong Kong (Ảnh: IG).

Theo đó, nữ ca sĩ theo đuổi xu hướng “không quần” với chiếc quần tam giác cắt cao như nội y, giúp khoe trọn đôi chân dài nhưng đồng thời tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Phần trên là áo ngắn ôm sát, để lộ vòng eo thon gọn.

Lisa hiện là gương mặt đại diện của Nike. Chia sẻ về màn hợp tác, nữ ca sĩ người Thái Lan cho biết cô mong muốn truyền cảm hứng cho phụ nữ trẻ, khuyến khích họ dũng cảm thể hiện bản thân. Sự kết hợp này nhanh chóng thu hút sự chú ý trong cả lĩnh vực thời trang lẫn thể thao.

Tuy nhiên, không ít khán giả cho rằng trang phục biểu diễn của Lisa ngày càng táo bạo và gây phản cảm. Trước đó, cô từng nhiều lần vấp phải tranh cãi vì lựa chọn trang phục hở bạo trên sân khấu.

Nữ ca sĩ người Thái Lan khiến khán giả không thể rời mắt bởi những bộ trang phục cá tính (Ảnh: IG).

Năm ngoái, Lisa bị chỉ trích khi diện bộ bodysuit (đồ ôm sát) bó sát, cắt xẻ mạnh trong buổi biểu diễn tại Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc), để lộ gần như toàn bộ vòng ba và tạo ra nhiều tình huống hớ hênh trong lúc thực hiện vũ đạo.

Tháng 11/2025, tại buổi biểu diễn ở Singapore, Lisa xuất hiện với trang phục kim loại ôm sát, kết hợp mũ và găng tay neon phát sáng. Các đường cắt xẻ lớn ở phần thân trên và đùi, dù được phủ lớp vải màu da, vẫn khiến thiết kế bị đánh giá là quá nhạy cảm.

Lisa cho biết, cô không ngại giới hạn bản thân bởi những phản ứng trái chiều (Ảnh: IG).

Tại Lễ hội âm nhạc Coachella 2025 ở Mỹ, nữ ca sĩ tiếp tục đối mặt với chỉ trích khi mặc quần tam giác siêu ngắn, để lộ vòng ba trong một số góc quay. Đến sự kiện thời trang đình đám Met Gala 2025, bộ trang phục Louis Vuitton gồm áo khoác ren xuyên thấu và bodysuit cắt cao của cô cũng gây ra nhiều ý kiến trái chiều.

Kể từ khi rời YG Entertainment và thành lập công ty riêng vào cuối năm 2023, Lisa theo đuổi phong cách thời trang táo bạo, mang đậm ảnh hưởng Âu - Mỹ.

Sự chuyển mình táo bạo đang đặt "búp bê Thái" vào tâm điểm tranh luận giữa cá tính nghệ thuật và ranh giới của thuần phong mỹ tục trong văn hóa giải trí châu Á.

Nữ ca sĩ từng thẳng thắn chia sẻ: “Tôi hiểu rằng không phải ai cũng thích mình. Tôi đã quen với áp lực đó và hiện tự tin hơn khi biểu diễn”.

Ngoài trang phục táo bạo, vũ đạo cũng là điểm nhấn ấn tượng trong phong cách của Lisa những năm gần đây (Ảnh: IG).

Bất chấp những tranh luận, Lisa vẫn chứng minh sức hút mạnh mẽ. Mới đây, cô được bổ nhiệm làm Đại sứ du lịch quốc gia Thái Lan, mở màn chiến dịch quảng bá Amazing Thailand 2026.

Việc Lisa đảm nhận vai trò Đại sứ Amazing Thailand được xem là cột mốc quan trọng trong chiến lược xây dựng thương hiệu quốc gia của Thái Lan.

Thông qua sức ảnh hưởng toàn cầu của nghệ sĩ trẻ sinh ra tại Thái Lan, chiến dịch hướng tới việc tăng cường “sức mạnh mềm” trên các lĩnh vực du lịch, văn hóa và hình ảnh đất nước.

Lisa xuất hiện trong chiến dịch quảng bá du lịch Thái Lan gần đây (Ảnh: News).

Theo Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT), chiến dịch hướng đến việc lan tỏa hình ảnh du lịch chữa lành, tôn vinh thiên nhiên và cảm xúc, đồng thời kỳ vọng thúc đẩy doanh thu du lịch vượt mốc 3.000 tỷ baht (hơn 2.500 tỷ đồng) vào năm 2026.

Lisa (SN 1997) là thành viên duy nhất không mang quốc tịch Hàn Quốc của Blackpink - nhóm nhạc nữ xứ Hàn toàn cầu. Ngoài âm nhạc, cô là biểu tượng thời trang với hơn 106 triệu người theo dõi trên Instagram và thường xuyên góp mặt tại các sự kiện quốc tế lớn.

Cuối năm 2023, cô chính thức kết thúc hợp đồng cá nhân với YG Entertainment và thành lập công ty riêng. Lisa chuyển hướng hoạt động sang thị trường Âu - Mỹ, phát hành album solo (cá nhân) đầu tay Alter Ego, hợp tác với loạt tên tuổi đình đám như Doja Cat, RAYE, Future, Tyla và Megan Thee Stallion. Các đĩa đơn Born Again và Priceless của cô cũng nhận được phản hồi tích cực.