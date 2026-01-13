Hai chiếc váy gây sốt của Lisa: Xu hướng mặc bạo trở lại

Sáng 12/1 (giờ Việt Nam), lễ trao giải Quả cầu vàng 2026 diễn ra với sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng thế giới. Đây là giải thưởng thường niên nhằm vinh danh các cá nhân, tác phẩm nổi bật trong năm, đồng thời được xem là bước đệm quan trọng cho Oscar danh giá.

Lisa là một trong những nghệ sĩ đảm nhận vai trò trao giải tại sự kiện năm nay, bên cạnh các ngôi sao quốc tế như Snoop Dogg, Miley Cyrus và Orlando Bloom. Mỹ nhân Thái Lan lựa chọn hình ảnh tinh tế, thanh lịch nhưng vẫn đậm dấu ấn cá nhân.

Trên thảm đỏ Quả cầu vàng 2026, Lisa diện chiếc váy đen xuyên thấu lấy cảm hứng từ bộ sưu tập Xuân/Hè 2026 của Jacquemus. Thiết kế phom dáng rộng với phần thân trên trong suốt, chân váy mờ cùng tay áo dài kiểu áo choàng, được tô điểm bằng chi tiết tua rua ở phần gấu.

Cô chọn set trang sức vàng từ BVLGARI, thương hiệu mà cô đang nắm giữ vai trò đại sứ toàn cầu. Lần đầu xuất hiện tại Quả cầu vàng, hình ảnh của “búp bê Thái Lan” nhanh chóng phủ sóng trên nhiều trang báo và nền tảng truyền thông quốc tế.

Lisa sánh bước cùng cựu Hoa hậu Thế giới Priyanka Chopratrong vai trò người công bố giải thưởng. Cô chọn chiếc đầm ánh bạc của thương hiệu Thom Browne khi sải bước trên sân khấu. Nụ cười rạng ngời và màn tương tác đáng yêu, duyên dáng của Lisa nhận được nhiều lời khen.

Tại bữa tiệc hậu lễ trao giải, Lisa tiếp tục trở thành tâm điểm khi khoác lên mình chiếc váy trắng xuyên thấu, gần như khoả thân, đến từ bộ sưu tập Xuân/Hè 2026 của nhà mốt Enfants Riches Déprimés. Thiết kế gây ấn tượng với phần tay bồng, điểm xuyết ruy băng, được đánh giá vừa táo bạo vừa thanh lịch.

Chất liệu vải mỏng nhẹ, gần như trong suốt giúp Lisa khéo léo tôn lên đường cong cơ thể. Nội y tông hồng nhạt lấp ló sau lớp vải mỏng càng khiến tổng thể trang phục thêm cuốn hút. Với thiết kế này, nữ thần tượng Kpop được nhận xét là “mặc như không mặc”.

Lisa hoàn thiện diện mạo bằng đôi giày cao gót Mary Jane của Jimmy Choo, xây dựng hình ảnh búp bê hiện đại trong bữa tiệc. Dù táo bạo, bộ trang phục vẫn được đánh giá phù hợp với không gian tiệc hậu lễ trao giải.

Không chỉ riêng Quả cầu vàng 2026, Lisa đang dần khẳng định sức hút của xu hướng váy xuyên thấu trong thời trang năm nay, sau khi “làm mưa làm gió” suốt mùa mốt 2025.

Trước đó, nữ ca sĩ từng gây ấn tượng với chiếc váy ren xuyên thấu màu đen trong những ngày đầu năm mới. Thiết kế tạo nhiều khoảng hở táo bạo, kết hợp nội y lụa màu hồng Barbie, giúp khoe trọn hình thể lý tưởng. Bộ ảnh nhanh chóng đạt hàng triệu lượt yêu thích cùng vô số lời khen từ người hâm mộ.

Lisa không phải là ngôi sao duy nhất lựa chọn váy xuyên thấu tại Quả cầu vàng 2026. Nữ ca sĩ Jennifer Lopez (57 tuổi) và Jennifer Lawrence cũng xuất hiện đầy cuốn hút với những thiết kế trong suốt khác nhau.

Năm 2025 chứng kiến sự lên ngôi mạnh mẽ của “váy khoả thân” (naked dress), khi các thiết kế làm từ chất liệu xuyên thấu phủ sóng từ thảm đỏ, sàn diễn thời trang cho đến phong cách đường phố, tạo nên không ít khoảnh khắc gây tranh cãi.

Tháng 5/2025, chỉ 24 giờ trước lễ khai mạc Liên hoan phim Cannes (Pháp), Ban tổ chức bất ngờ công bố quy định trang phục mới, trong đó từ chối khách mời diện trang phục xuyên thấu với lý do “tế nhị”. Quyết định này được xem là phản ứng trước làn sóng váy áo hở hang tại các sự kiện quốc tế.

Tuy nhiên, quy định trên không nhận được nhiều sự ủng hộ và cũng không đủ sức làm chậm lại đà phát triển của xu hướng váy xuyên thấu. Sau đó, nhiều ngôi sao tiếp tục đưa phong cách này lên những “đỉnh cao” mới.

Dakota Johnson công khai bày tỏ sự yêu thích với váy xuyên thấu. Cuối năm 2025, Sydney Sweeney gây bão mạng xã hội khi xuất hiện trong chiếc váy lưới kim loại của Christian Cowan.

Trong khi đó, Mia Goth gần như biến phong cách hở hang thành “quy định trang phục không chính thức” tại các buổi ra mắt phim Frankenstein của đạo diễn Guillermo del Toro.

Kiến trúc sư Bianca Censori, vợ rapper Kanye West, cũng từng gây tranh cãi khi mặc váy ngắn, mỏng, trong suốt và không nội y tại lễ trao giải Grammy 2025.

Trái với dự đoán rằng xu hướng váy xuyên thấu sẽ hạ nhiệt trong năm 2026, thực tế cho thấy “váy khoả thân” vẫn tiếp tục được ưa chuộng. Sự bùng nổ của phong cách này chứng minh sức hút khó cưỡng, phản ánh xu hướng thời trang ngày càng đề cao sự tự do thể hiện cá tính thay vì tuân theo những khuôn mẫu an toàn.

Ảnh: Getty/Instagram