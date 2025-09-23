Hoa hậu Thái Lan bị tước vương miện sau 1 ngày đăng quang vì clip nhạy cảm

Ngày 22/9, Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Prachuap Khiri Khan (Miss Grand Prachuap Khiri Khan) đã ra thông báo chính thức, khẳng định họ đã phát hiện thí sinh có những hành vi không phù hợp với tinh thần và nguyên tắc mà cuộc thi đề ra.

Người đẹp Suphannee “Baby” Noinonthong vừa bị tước danh hiệu Hoa hậu Hòa bình Prachuap Khiri Khan 2026 (Ảnh: MGT).

Do vậy, danh hiệu Hoa hậu Hòa bình Prachuap Khiri Khan của người đẹp Suphannee “Baby” Noinonthong bị thu hồi ngay lập tức. Trong thông cáo, Ban tổ chức cũng gửi lời xin lỗi đến khán giả, nhà tài trợ và khẳng định sẽ siết chặt hơn quy trình tuyển chọn, giám sát để giữ vững uy tín và giá trị của cuộc thi.

Trước đó, video nhạy cảm của Suphannee “Baby” Noinonthong nhanh chóng xuất hiện trên nhiều nền tảng trực tuyến, gây nên làn sóng tranh cãi. Trong clip, cô xuất hiện trong trang phục gợi cảm, có những hành động khiến dư luận phản ứng.

Ngay sau khi thông tin này được công bố, người đẹp Suphannee “Baby” Noinonthong thừa nhận cô là nhân vật chính trong các video và ảnh chụp đang lan truyền trên mạng xã hội.

Suphannee “Baby” Noinonthong cũng chia sẻ cô không có lựa chọn nào khác ngoài việc xuất hiện trong các nội dung khỏa thân để kiếm tiền chữa bệnh cho người mẹ nằm liệt giường vào thời điểm đó.

Suphannee “Baby” Noinonthong khóc khi thừa nhận sai lầm trong quá khứ (Ảnh: The Thaiger).

Suphannee “Baby” Noinonthong làm rõ rằng, video nhạy cảm của cô đã bị các trang web cờ bạc bất hợp pháp sử dụng sai mục đích mà không có sự đồng ý của cô, đồng thời khẳng định cô chưa bao giờ quảng bá cho các doanh nghiệp như vậy.

Người đẹp 27 tuổi thừa nhận bản thân đã lựa chọn sai lầm trong một giai đoạn bế tắc. Sau biến cố, Suphannee “Baby” Noinonthong mong muốn được tha thứ và hy vọng có cơ hội làm lại để chứng minh sự thay đổi.

Vụ việc đã thu hút sự quan tâm lớn của công chúng Thái Lan. Một số cư dân mạng động viên Suphannee “Baby” Noinonthong giữ vững tinh thần, trong khi những người khác chỉ trích cô làm hoen ố danh tiếng của cuộc thi nhan sắc. Đồng thời, dư luận đặt câu hỏi về quy trình kiểm tra lý lịch thí sinh của Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Prachuap Khiri Khan.

Suphannee “Baby” Noinonthong mất cơ hội dự thi Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2026 (Ảnh: MGT).

Theo thông tin mới nhất, ngày 22/9, người đẹp 27 tuổi tuyên bố sẽ nộp đơn báo cáo cảnh sát để chống lại các trang web cờ bạc đã sử dụng video của cô mà không được phép.

Suphannee “Baby” Noinonthong (27 tuổi) đăng quang Hoa hậu Hòa bình Prachuap Khiri Khan 2026 vào ngày 20/9 vừa rồi. Với danh hiệu này, cô trở thành đại diện cấp tỉnh tham dự cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2026.

Sau khi đăng quang, Suphannee “Baby” Noinonthong nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng Thái Lan. Vẻ đẹp rực lửa của cô được đánh giá phù hợp với tiêu chí cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thái Lan.

Nếu sự cố không xảy ra, người đẹp sẽ có cơ hội tranh tài cùng các đại diện từ 76 tỉnh thành khác của Thái Lan để cạnh tranh ngôi vị Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2026.