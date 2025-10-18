BTV Phương Thảo từng dẫn “Thời sự 19h” rời VTV9

Mới đây, trên trang cá nhân, BTV Phương Thảo thông báo rời VTV9. Cô chia sẻ những hình ảnh trong 3 năm gắn bó tại đây kèm dòng trạng thái: “Ngày làm việc cuối cùng với danh phận VTV9. Tạm biệt hành trình gần 3 năm được trao nhiều yêu thương và cơ hội”.

Dưới bài đăng, nhiều đồng nghiệp và khán giả gửi lời chia tay, bày tỏ tiếc nuối khi không còn thấy cô xuất hiện trên sóng VTV9.

Phương Thảo cũng xúc động trước tình cảm của mọi người. Cô cho biết, bản thân chưa từng nghĩ mình được yêu thương nhiều đến thế cho đến khi nói lời tạm biệt.

BTV Phương Thảo (Ảnh: Facebook nhân vật).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí về lý do chuyển công tác, BTV Phương Thảo cho biết đây là quyết định xuất phát từ tình cảm gia đình.

Chồng cô có công việc thường xuyên di chuyển nhiều, trong khi con gái mới 3 tuổi nên Phương Thảo muốn sắp xếp để gia đình được sống gần nhau.

“Hơn nữa, tôi từng sống và làm việc ở Hà Nội 6 năm, nơi đây cho tôi nhiều kỷ niệm đẹp. Tôi thật sự yêu thích Thủ đô. Đó là cũng là lý do khiến tôi quyết định trở lại Hà Nội thay vì ở lại TPHCM”, cô chia sẻ.

Theo đó, ngày 15/10 là buổi làm việc cuối cùng của Phương Thảo tại VTV9. Tối hôm sau, cô có mặt ở Hà Nội để nhận nhiệm vụ mới tại VTV5 - Kênh truyền hình tiếng dân tộc của Đài Truyền hình Việt Nam. Từ tháng 11, cô sẽ chính thức lên sóng các bản tin thời sự của kênh này.

Nữ BTV cho biết, công việc mới giúp cô có thêm thời gian chăm sóc gia đình, đồng thời là cơ hội thử sức trong một môi trường hoàn toàn khác. Khán giả của VTV5 chủ yếu là bà con các dân tộc, nên cô sẽ cố gắng điều chỉnh giọng dẫn chậm rãi hơn để cảm giác gần gũi, khán giả dễ tiếp nhận hơn.

Phương Thảo cũng chia sẻ thêm rằng, bản thân vẫn rất muốn quay lại với bản tin thời sự, đặc biệt là Thời sự 19h trên VTV1 - chương trình từng gắn bó nhiều năm trước.

Tuy nhiên, do con gái còn nhỏ, cô muốn dành thời gian giúp con hòa nhập với cuộc sống mới ở Hà Nội trước khi tính đến những kế hoạch xa hơn.

BTV Phương Thảo (SN 1986) tốt nghiệp Đại học Cần Thơ. Cô bắt đầu công việc tại VTV Cần Thơ và có 8 năm gắn bó tại đây trước khi được điều chuyển ra Hà Nội năm 2016.

Nữ BTV được khán giả yêu mến (Ảnh: Facebook nhân vật).

Giữa năm 2021, BTV Phương Thảo được điều chuyển từ bản tin thời sự sang dẫn thời tiết. Đến tháng 11/2021 cô chính thức trở lại dẫn bản tin Thời sự 19h - thay thế vị trí của BTV Hoài Anh khi chị chuyển sang Ban Văn nghệ.

Giọng đọc truyền cảm, phong thái chỉn chu và đĩnh đạc giúp Phương Thảo nhanh chóng tạo được dấu ấn với khán giả cả nước.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí khi đó, cô cho biết, hơn 10 năm dẫn dắt các bản tin từ lúc còn ở VTV Cần Thơ đến VTV4 và VTV1... cô luôn nỗ lực để có thể khẳng định mình ở vị trí tốt hơn…

"Quan điểm của tôi từ trước đến giờ vẫn nhất quán: Kỷ luật trong công việc, trách nhiệm và nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được giao, không ngừng học hỏi và trau dồi kiến thức xã hội, làm phong phú thêm cho vốn kiến thức của mình, vì người dẫn thời sự đòi hỏi phông kiến thức khá rộng.

Không đến mức "trên thông thiên văn dưới tường địa lý", nhưng ít nhất những vấn đề xã hội nổi bật nhất, những kiến thức cơ bản nhất ở các lĩnh vực người dẫn đều nên tìm hiểu. Khi đó việc truyền đạt đến khán giả sẽ có chiều sâu hơn.

Vì tôi tin rằng, khán giả bây giờ rất tinh ý, nếu tôi chỉ là máy đọc thông thường, sẽ không ai cảm được điều tôi đang thông tin", BTV bộc bạch.

Năm 2022 do sinh con thứ 2, cô tạm dừng công việc dẫn Thời sự 19h và chuyển công tác về VTV9 để thuận tiện cho việc chăm sóc gia đình nhỏ.

Tại đây, cô dẫn các bản tin thời sự và một số chương trình chuyên đề về sức khỏe, tiếp tục ghi dấu với phong cách nhẹ nhàng, gần gũi và giọng miền Nam đặc trưng.

Trong gần 3 năm công tác ở VTV9, Phương Thảo từng tham gia nhiều chương trình lớn. Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của cô là được lựa chọn dẫn dắt lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Thống nhất đất nước.

Dù hiện tại ưu tiên dành thời gian cho con nhỏ và gia đình, BTV Phương Thảo vẫn ấp ủ mong muốn được quay lại với bản tin Thời sự 19h - nơi cô từng coi là “giấc mơ nghề nghiệp”.

Cô bày tỏ rằng, nếu một ngày gia đình ổn định, con cứng cáp hơn và khán giả vẫn còn yêu mến, cô tin lãnh đạo VTV sẽ tạo điều kiện để trở lại.

Theo Phương Thảo, điều khiến cô xúc động nhất là dù đã rời bản tin nhiều năm, khán giả vẫn nhớ đến mình. Đó là nguồn động viên lớn nhất để nữ BTV tiếp tục cố gắng mỗi ngày.