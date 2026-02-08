David Beckham âm thầm “làm lành” với con trai giữa căng thẳng gia đình

Mới đây, David Beckham đăng tải trên mạng xã hội hình ảnh bộ sưu tập giày bóng đá cá nhân. Trong đó, một đôi giày được thêu tên 3 người con trai là Brooklyn, Romeo và Cruz. Đáng chú ý, một số tấm lót giày màu đỏ in rõ tên “Brooklyn”.

David Beckham và con trai Brooklyn Beckham (Ảnh: Getty).

Động thái gián tiếp nhắc đến con trai cả được cho là cách David Beckham thể hiện thiện chí, mong muốn hàn gắn sau những ồn ào mâu thuẫn gia đình kéo dài thời gian qua.

Hành động này diễn ra không lâu sau khi truyền thông quốc tế đưa tin Brooklyn đã xoá hình xăm chữ “Dad” (cha) trên cơ thể. Khi xuất hiện cùng vợ là Nicola Peltz tại Los Angeles (Mỹ) vào tuần trước, giới săn tin nhận thấy hình xăm này đã được che phủ bằng hình ảnh khác.

Một nguồn tin tiết lộ: “Brooklyn đã xoá hình xăm đó bằng laser. Cậu ấy không muốn giữ lại nữa. Brooklyn mang nhiều tổn thương và đau đớn, nên việc giữ một hình xăm tri ân cha trong hoàn cảnh này là không còn phù hợp”.

David Beckham đăng bộ sưu tập giày có thêu tên con trai cả, Brooklyn Beckham (Ảnh: IG).

Trước đó, Brooklyn cũng che hình xăm tri ân mẹ trên ngực, đồng thời che cả hình xăm tên các em ruột trên tay bằng những đường gạch đậm. Chỉ trong thời gian ngắn, con trai cả nhà Beckham liên tiếp có hành động được cho là thể hiện sự dứt khoát với gia đình ruột thịt.

Ngày 19/1, Brooklyn đã gây xôn xao khi công khai tuyên bố không muốn hoà giải với gia đình. Anh cho biết đã im lặng nhiều năm để bảo vệ đời sống riêng tư, nhưng buộc phải lên tiếng khi cho rằng bố mẹ và ê-kíp đã liên tục cung cấp “thông tin sai lệch” cho truyền thông.

Trong tuyên bố dài sáu trang đăng trên trang cá nhân, Brooklyn chỉ trích việc bố mẹ kiểm soát hình ảnh gia đình thông qua các bài đăng mạng xã hội mang tính “trình diễn”, cùng những mối quan hệ mà anh cho là thiếu chân thật.

Brooklyn Beckham xoá hình xăm có chữ "Dad" (Ảnh: DM).

Trái ngược với thái độ lạnh nhạt với gia đình Beckham, Brooklyn thường xuyên bày tỏ tình cảm với vợ và gia đình nhà vợ. Sau tâm thư gây tranh cãi, nam đầu bếp không lên tiếng thêm, nhưng liên tục xuất hiện bên cạnh Nicola Peltz và đăng tải những bài viết thể hiện sự gắn bó với bạn đời.

Theo The Sun, Brooklyn và Nicola đang lên kế hoạch nhận con nuôi sau những sóng gió gia đình. Một nguồn tin cho biết cặp đôi đã thảo luận kỹ lưỡng và cùng mong muốn có nhiều con, trong đó ít nhất một đứa trẻ sẽ là con nuôi.

“Họ đều xuất thân từ những gia đình giàu có và muốn đóng góp cho xã hội, mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho một đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn”, nguồn tin chia sẻ.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Vogue năm ngoái, Brooklyn cũng bày tỏ mong muốn sớm trở thành cha và xây dựng gia đình cùng Nicola Peltz. Cặp đôi kết hôn gần 4 năm sau 2 năm hẹn hò.

Brooklyn Beckham và vợ dự định nhận con nuôi trong tương lai gần (Ảnh: Vogue).

Nguồn tin cho rằng, nếu không còn bất kỳ liên hệ nào với cháu trong tương lai, đây có thể là cú sốc lớn với David và Victoria Beckham - những người luôn mong muốn được lên chức ông bà.

Kể từ khi ồn ào nổ ra, David và Victoria Beckham đều giữ im lặng trước truyền thông. Thay vào đó, cặp đôi thường xuyên xuất hiện bên 3 người con còn lại, thể hiện sự gắn kết và ủng hộ lẫn nhau.

Các chuyên gia truyền thông nhận định đây là chiến lược khôn ngoan. Đồng thời, trong bối cảnh khó khăn, cả hai vẫn liên tiếp gặt hái thành công mới trong sự nghiệp. Victoria Beckham vừa nhận giải thưởng lớn của Chính phủ Pháp, còn David Beckham ký hợp đồng trị giá khoảng 400 triệu USD với một thương hiệu nước hoa.