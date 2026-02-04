Bố vợ tỷ phú khen con trai David Beckham là “người tuyệt vời”

Xuất hiện trong một chương trình gần đây, ông Nelson Peltz nhận được câu hỏi về cách ứng xử trước những căng thẳng gia đình bị phơi bày trên truyền thông. Vị tỷ phú 84 tuổi mỉm cười đáp: “Gia đình tôi có xuất hiện trên báo chí gần đây sao? Tôi hoàn toàn không để ý đến điều đó”.

Brooklyn Beckham bên vợ và bố vợ (Ảnh: IG).

Trò chuyện với nhà báo Lauren Thomas của Wall Street Journal, ông Peltz chia sẻ: “Đôi khi con cái lại cho tôi lời khuyên. Còn lời khuyên của tôi là hãy tránh xa báo chí. Theo tôi, điều đó rất hữu ích”.

Nhà đầu tư kỳ cựu, đồng sáng lập quỹ đầu tư trị giá hàng tỷ USD Trian Fund Management, sau đó nhắc đến con gái út Nicola Peltz Beckham và chồng cô - Brooklyn Beckham.

“Con gái tôi rất tuyệt vời, và con rể Brooklyn của tôi cũng vậy. Tôi mong hai đứa sẽ có một cuộc hôn nhân lâu dài và hạnh phúc”, ông nói.

Nelson Peltz cũng là người đứng ra tổ chức lễ cưới lại của Brooklyn và Nicola vào mùa thu năm ngoái tại Florida (Mỹ). Buổi lễ mang tính riêng tư, chỉ có sự tham gia của gia đình Peltz. Gia đình Beckham không được mời và chỉ biết thông tin qua truyền thông, khiến dư luận quốc tế từng dậy sóng.

Lễ cưới lại của Brooklyn Bekcham và Nicola Peltz được tổ chức vào tháng 8 năm ngoái, do ông Nelson Peltz chủ trì (Ảnh: Vogue).

Phát ngôn của ông Nelson Peltz được đưa ra khoảng 2 tuần sau khi Brooklyn Peltz Beckham công khai chỉ trích cha mẹ ruột trong một bài viết dài 6 trang trên mạng xã hội. Trong đó, nam đầu bếp trẻ xác nhận những đồn đoán kéo dài của báo chí về rạn nứt gia đình.

Lần đầu tiên sau đám cưới, Brooklyn lên tiếng về sự xa cách với gia đình nổi tiếng của mình. Anh cáo buộc cha mẹ từng cố gắng gây áp lực để anh ký nhượng quyền sử dụng tên tuổi cá nhân, đồng thời cho rằng Victoria Beckham đã “chiếm” điệu nhảy đầu tiên của anh và vợ trong đám cưới, khiến anh cảm thấy xấu hổ trước hàng trăm khách mời.

Brooklyn cũng tuyên bố cha mẹ đã làm tổn hại đến cuộc hôn nhân của anh và khẳng định không có ý định hàn gắn. Cho đến nay, David và Victoria Beckham chưa đưa ra phản hồi trực tiếp nào về những cáo buộc này.

Danh thủ David Beckham chỉ có một phát biểu gián tiếp trong cuộc phỏng vấn với đài CNBC, khi nói về việc dạy con cái đối mặt với cạm bẫy của mạng xã hội và thừa nhận rằng “người trẻ hoàn toàn có thể mắc sai lầm”. Đây được xem là lần hiếm hoi anh lên tiếng sau vụ việc.

Brooklyn Beckham liên tục đăng tải hình ảnh vợ và gia đình vợ trên trang cá nhân (Ảnh: IG).

Thời gian qua, David, Victoria và 3 người con còn lại vẫn xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện công việc. Cuối tháng 1, gia đình Beckham có mặt tại Pháp để ủng hộ Victoria Beckham nhận danh hiệu Chevalière de l’Ordre des Arts et des Lettres do Bộ Văn hóa Pháp trao tặng. Đây là danh hiệu huân chương danh giá của Pháp, do Bộ Văn hóa Pháp trao tặng, nhằm tôn vinh những cá nhân có đóng góp xuất sắc cho nghệ thuật, văn hóa và sự lan tỏa văn hóa Pháp ra thế giới.

Ngay sau đó, David Beckham ký hợp đồng độc quyền kéo dài 20 năm với thương hiệu nước hoa Interparfums, được báo chí Anh ước tính trị giá khoảng 400 triệu USD. Gia đình cũng công khai chúc mừng cậu con trai thứ 3 - Cruz Beckham - ra mắt sản phẩm âm nhạc mới.

Trái ngược với nhịp sống bận rộn của gia đình Beckham, Brooklyn và Nicola dành nhiều thời gian nghỉ dưỡng riêng tư tại các khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Mỹ. Trên mạng xã hội, Brooklyn thường xuyên chia sẻ hình ảnh và bày tỏ tình cảm với vợ, gia đình vợ.

Brooklyn Beckham và Nicola Peltz kết hôn năm 2022 sau 3 năm hẹn hò. Sau đám cưới, họ chuyển đến Los Angeles (Mỹ) sinh sống.

Tin đồn bất hòa gia đình Beckham bùng nổ vào tháng 4/2025, khi truyền thông phát hiện Brooklyn không còn xuất hiện hay đăng tải hình ảnh liên quan đến gia đình ruột thịt. Lần cuối vợ chồng anh xuất hiện cùng David và Victoria là vào cuối năm 2024.

Hồi tháng 8 năm ngoái, Brooklyn và Nicola gây chú ý khi tổ chức lễ gia hạn lời thề hôn nhân nhưng không mời bất kỳ thành viên nào của gia đình Beckham tham dự.