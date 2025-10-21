Bom tấn Hàn bị chê kỳ quặc, vô lý nhưng diễn viên đẹp vẫn "cứu" cả phim

Phim được kỳ vọng nhưng gây tranh cãi

Genie, make a wish (Thần đèn ơi, ước đi) chính thức ra mắt khán giả toàn cầu vào tháng 10 này. Phim từng được kỳ vọng là tác phẩm đáng chú ý của màn ảnh xứ Hàn trong năm với sự tham gia diễn xuất của hai ngôi sao hạng A là Kim Woo Bin và Suzy.

Phim còn có sự góp mặt của dàn diễn viên phụ nổi bật như Ahn Eun Jin, Noh Sang Hyun, Go Kyu Pil, Lee Joo Young, cùng những màn xuất hiện đặc biệt của Kim Ji Hoon, Daniel Henney và Song Hye Kyo.

"Genie, make a wish" là bộ phim truyền hình chiến lược của Netflix trong những tháng cuối năm nay (Ảnh: Netflix).

Bối cảnh phim trải dài từ Hàn Quốc đến Dubai, với sa mạc rực vàng, hiệu ứng hình ảnh kỳ ảo và phần kỹ xảo được đầu tư. Tác phẩm do biên kịch Kim Eun Sook - “bà hoàng tỷ suất người xem” của Hàn Quốc - chấp bút, khiến kỳ vọng của khán giả càng được đẩy cao.

Tuy nhiên, ngay sau khi lên sóng, bộ phim vấp phải vô số ý kiến trái chiều. Cốt truyện bị chê là phi lý, trẻ con và kỳ quặc, khiến nhiều người xem cảm thấy hụt hẫng.

Kịch bản bị chỉ trích là “thảm họa giả tưởng”

Genie, make a wish dài 12 tập, kể về Ga Young (Suzy đóng), một người phụ nữ mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Cuộc đời cô rẽ sang một hướng bất ngờ khi cô vô tình đánh thức thần đèn Iblis (Kim Woo Bin đóng), người đã ngủ say suốt một thiên niên kỷ trong sa mạc Dubai.

Để đổi lấy sự tự do, anh đã ban cho cô ba điều ước. Thần Iblis thực chất là một Satan, kẻ chuyên khiến con người sa ngã bằng những điều ước rồi đẩy họ xuống địa ngục.

Trái với mong đợi của thần Iblis, Ga Young chẳng quan tâm tới những điều ước hay quyền năng của chiếc đèn thần. Điều này khiến thần Iblis lo sợ bởi nếu không quyến rũ hay sai khiến được Ga Young, thần Iblis sẽ phải quay lại cuộc sống giam cầm. Vì vậy, ông ta quyết định theo chân Ga Young trở về Hàn Quốc, kiên trì thuyết phục cô thực hiện điều ước.

Ngoại hình đẹp của Suzy và Kim Woo Bin là điểm sáng của "Genie, make a wish" (Ảnh: Netflix).

Genie, make a wish được viết bởi Kim Eun Sook, người đứng sau những phim truyền hình ăn khách bậc nhất Hàn Quốc như Hậu duệ mặt trời hay Người thừa kế. Tuy nhiên, nội dung có phần phi lý và đôi khi cường điệu khiến phim vấp phải những ý kiến trái chiều ngay từ khi ra mắt.

Một số tờ báo Hàn Quốc chê bai phim là thảm họa, biến các biểu tượng tôn giáo thành công cụ giải trí. Tờ India Times cho biết, nhiều khán giả Hồi giáo phản ứng dữ dội khi Iblis - vốn là biểu tượng của cái ác - bị lãng mạn hóa quá mức, trở thành thần đèn si tình trong phim.

Tờ Korea Times viết: “Những phân cảnh hài gượng gạo làm loãng cảm xúc, khiến người xem khó nhập tâm”. Tờ JoongAng Daily nhận xét, người xem phải “chịu đựng vài tập đầu vì những tình tiết khó tả”.

Diễn xuất thiếu thuyết phục, phản ứng hóa học gượng gạo

Nam chính Kim Woo Bin vào vai thần đèn Iblis, một nhân vật toan tính nhưng bị ràng buộc bởi quy luật của chiếc đèn thần. Dù là diễn viên dày dạn kinh nghiệm, Woo Bin vẫn bị đánh giá là gượng gạo trong nhiều cảnh.

Biểu cảm cứng nhắc, không đủ chiều sâu, đặc biệt trong các phân đoạn sử dụng phép thuật hay khi thể hiện tình cảm, khiến nhân vật của ngôi sao 8X thiếu sức hút.

Nữ chính Suzy cũng không tránh khỏi những ý kiến trái chiều. Trong phim, cô vào vai một cô gái mắc bệnh tâm lý, không có khả năng đồng cảm. Nhân vật Ga Young là người có quá khứ thiếu tình thương, sống khép kín, chỉ gắn bó với bà.

Tạo hình xinh đẹp của Suzy trong "Genie, make a wish" (Ảnh: Elle).

Sự chuyển biến tâm lý, phản ứng của Suzy trong một số phân cảnh trong phim khiến nhiều người bất ngờ. Nhưng nhìn chung, cô chưa thực sự chạm đến chiều sâu nội tâm nhân vật.

Phản ứng hóa học giữa Suzy và bạn diễn Kim Woo Bin cũng là điểm trừ của phim. Các phân cảnh tình cảm đôi lúc mang cảm giác gượng gạo, thiếu cảm xúc.

Bù cho một kịch bản rời rạc và phi lý, ngoại hình nổi bật của Suzy và Kim Woo Bin đã trở thành yếu tố “cứu” phim.

Với làn da trong veo, mái tóc uốn nhẹ và ánh mắt xa xăm, Suzy được ví như “bức họa biết thở” giữa một kịch bản thiếu chiều sâu. Dù diễn chưa tròn vai, Woo Bin vẫn giữ được sức hút nhờ hình ảnh lịch lãm, nam tính.

Thành tích bất ngờ giữa làn sóng chỉ trích

Càng về cuối, các yếu tố giả tưởng của Genie, make a wish bị đánh giá là quá trẻ con, khiên cưỡng và kỳ quặc. Trước làn sóng chỉ trích, Netflix và ê-kíp sản xuất vẫn giữ im lặng. Trong khi đó, biên kịch Kim Eun Sook đối mặt với khủng hoảng dư luận lớn nhất trong sự nghiệp.

Phản ứng hóa học giữa Suzy và Kim Woo Bin chưa khiến khán giả của "Genie, make a wish" hài lòng (Ảnh: Netlix).

Tuy nhiên, tờ Chosun nhận định, Genie, make a wish đang chứng minh một nghịch lý của truyền hình hiện đại: “Phim có thể dở, nhưng nếu diễn viên đẹp vẫn có thể giành chiến thắng”.

Tạo hình đẹp của hai diễn viên chính đang giúp phim vượt qua những lời chê bai và giành được thành tích ấn tượng. Theo Flix Patrol, Genie, make a wish nhanh chóng vươn lên top 3 toàn cầu trong danh mục chương trình truyền hình toàn cầu của Netflix, chỉ sau vài ngày phát hành.

Phim còn đạt vị trí số 1 tại 10 quốc gia, bao gồm Hàn Quốc, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan, Việt Nam, Singapore, Peru, Nigeria và Cộng hòa Dominica, đồng thời lọt vào top 5 tại 46 quốc gia.

Tính đến ngày 19/10, phim đã đạt vị trí số 1 trong danh sách phim không nói tiếng Anh ăn khách nhất của Netflix, thu về 8 triệu lượt xem tính đến ngày 12/10. Một khán giả nhận xét: “Phim rất dở nhưng Suzy và Kim Woo Bin quá đẹp nên tôi không thể rời mắt”.