Bộ Văn hoá yêu cầu thẩm định chặt chẽ sự kiện có người nổi tiếng tham gia

Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) vừa có văn bản gửi các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác quản lý, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch phục vụ nhân dân đón Tết Bính Ngọ năm 2026.

Theo đó, để bảo đảm thống nhất trong công tác quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện các hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch phục vụ nhân dân đón Tết Bính Ngọ vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, Bộ VH-TT&DL đề nghị các tỉnh, thành phố quan tâm, phối hợp, chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch triển khai thực hiện tốt một số nội dung.

Bộ VH-TT&DL đề nghị tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao mừng Xuân Bính Ngọ hiệu quả, bảo đảm chất lượng (Ảnh: Quốc Thanh).

Bộ VH-TT&DL yêu cầu Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy và UBND các tỉnh, thành phố chủ động phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý văn hóa với Ban Tuyên giáo và Dân vận, cấp ủy, lực lượng chức năng trong công tác nắm tình hình, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, không để hình thành "điểm nóng" về văn hóa - tư tưởng trong dịp Tết.

Đối với các chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân, Bộ VH-TT&DL nhấn mạnh cần bảo đảm chất lượng nghệ thuật, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ.

Các đơn vị tổ chức phải thẩm định chặt chẽ nội dung kịch bản, chương trình, đặc biệt là các chương trình nghệ thuật quy mô lớn, có yếu tố nước ngoài hoặc có sự tham gia của người nổi tiếng trên mạng xã hội.

Lãnh đạo Bộ VH-TT&DL cũng yêu cầu các địa phương chủ động nắm bắt thông tin, rà soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn việc sản xuất, lưu hành, phát tán các sản phẩm văn hóa độc hại, phản cảm, phi thẩm mỹ, trái thuần phong mỹ tục. Các tình huống phát sinh phải có phương án xử lý phù hợp, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trên lĩnh vực văn hóa - tư tưởng.

Kế hoạch tổ chức lễ hội đầu năm phải bảo đảm trang trọng, đúng nghi lễ truyền thống, không tổ chức lễ hội tràn lan, phô trương, gây lãng phí nguồn lực xã hội.

Việc tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới được giao cho địa phương căn cứ tình hình thực tế, bảo đảm đúng quy định pháp luật, tuyệt đối an toàn và tiết kiệm.

Bộ VH-TT&DL cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là tình trạng nâng giá, ép giá du khách; đồng thời rà soát việc sử dụng Quốc kỳ, Đảng kỳ, Quốc huy tại trụ sở cơ quan và nơi công cộng, bảo đảm đúng quy định, trang trọng và tôn nghiêm.