Bộ đôi Quán quân-Á quân Vietnam Idol Uyên Linh-Văn Mai Hương hội ngộ

Mới đây, nhiều sao Việt như Đàm Vĩnh Hưng, Uyên Linh, Văn Mai Hương, Lân Nhã, Nguyên Hà… cùng góp mặt trong sự kiện được tổ chức tại TPHCM. Không chỉ là khách mời, các nghệ sĩ còn mang đến những tiết mục trình diễn gây thích thú cho người xem.

Một điều đặc biệt là trong sự kiện này, Uyên Linh và Văn Mai Hương đã có dịp hội ngộ. Cuộc gặp gỡ này khiến nhiều người thích thú bởi Uyên Linh là Quán quân Vietnam Idol 2010 còn Văn Mai Hương là Á quân.

Bộ đôi Quán quân - Á quân Vietnam Idol 2010 có màn song ca 2 bản hit Remember us this way và Shallow. Đều là những ca sĩ sở hữu chất giọng nội lực của showbiz Việt, màn song ca của Uyên Linh - Văn Mai Hương gây thích thú cho khán giả. Màn biểu diễn này khiến nhiều người nhớ đến thời điểm cả hai cùng tham gia Vietnam Idol.

Uyên Linh - Văn Mai Hương ôm nhau thân thiết trong sự kiện. Trước đó, cả hai từng có dịp làm việc chung trong một show âm nhạc hot trên mạng xã hội.

Năm 2010, Vietnam Idol là cuộc thi âm nhạc đình đám với những thí sinh tài năng như Uyên Linh, Văn Mai Hương, Bích Phương, Trung Quân... Thời điểm đó, những màn song ca đọ giọng của Uyên Linh - Văn Mai Hương trong chương trình đã khiến khán giả đứng ngồi không yên, có thể kể đến như Chỉ là giấc mơ, Sao chẳng về với em, Một ngày mới...

Đến thời điểm hiện tại, 2 nữ ca sĩ vẫn luôn trân trọng những gì đã trải qua. Trong một chương trình gần đây, Uyên Linh từng chia sẻ: "Nếu không có Vietnam Idol thì không có chúng tôi của ngày hôm nay".

Thời gian qua, cả Uyên Linh lẫn Văn Mai Hương đều tập trung cho sự nghiệp ca hát của mình. Cùng làm việc với nhau trong một tập phát sóng của show Xuân hạ thu đông rồi lại xuân, nếu Uyên Linh biến ca khúc Giữa đại lộ Đông Tây trở thành một bản hit thì Văn Mai Hương cũng không kém cạnh khi ca khúc Always remeber us this way mà cô cover cũng nhận được sự yêu thích từ khán giả.

Sau chương trình, Uyên Linh ra mắt single cho ca khúc Giữa đại lộ Đông Tây. Trong khi đó, Văn Mai Hương tiếp tục hành trình quảng bá album Hương của mình cũng như tổ chức đêm nhạc riêng.

Trước đó, để thay đổi không khí buổi Lễ, Uyên Linh bất ngờ hát live ca khúc Giữa đại lộ đông tây đang "làm mưa làm gió" trên mạng xã hội. Từng câu chữ được nữ ca sĩ trau chuốt, thể hiện bằng chất giọng đầy nội lực khiến người nghe "nổi da gà".

Văn Mai Hương cũng có tiết mục solo riêng. Nữ ca sĩ xuất hiện với chiếc đầm cam neon nổi bật, khoe chất giọng đặc trưng.

Trong chương trình, Đàm Vĩnh Hưng trình diễn ca khúc Khát vọng bởi chất giọng khàn đặc trưng.

Lân Nhã khiến người nghe thổn thức bởi chất giọng của mình.

Ngoài tiết mục solo, Nguyên Hà còn có màn song ca cùng Lân Nhã. Thời gian qua, nữ ca sĩ chăm chỉ hoạt động âm nhạc khi ra mắt các ca khúc, album riêng và tổ chức đêm nhạc.

