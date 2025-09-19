BLV Tạ Biên Cương xin nghỉ việc tại VTV sau gần 20 năm gắn bó

Thông tin này khiến nhiều khán giả bất ngờ và tiếc nuối, bởi Biên Cương là gương mặt quen thuộc gắn liền với nhiều giải đấu bóng đá lớn, được người hâm mộ nhớ đến với phong cách bình luận giàu cảm xúc, đôi khi gây tranh luận nhưng luôn tạo dấu ấn riêng.

BLV Tạ Biên Cương rời VTV sau gần 20 năm gắn bó (Ảnh: Facebook nhân vật).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, BLV Tạ Biên Cương xác nhận: “Tôi đã xin nghỉ việc ở VTV vì có kế hoạch riêng từ trước chứ không phải lý do gì đặc biệt. Chia tay một nơi thân thuộc, mình đã gắn bó gần 20 năm là một điều rất khó khăn, nơi đó có biết bao kỷ niệm vui buồn và cho tôi rất nhiều thứ”.

Anh cho biết thêm, sau khi rời VTV, bản thân sẽ tiếp tục dành trọn tình yêu cho thể thao. “Tôi sẽ vẫn đồng hành cùng thể thao, chỉ là trên một hành trình khác, những chặng đường mới. Thể thao không chỉ là tình yêu mà còn là hơi thở, là nhịp sống của tôi", BLV Biên Cương nói.

Tạ Biên Cương sinh năm 1982 tại Hà Nam (cũ), tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Anh đến với VTV vào năm 2006 sau khi vượt qua một kỳ thi tuyển chọn BLV dành cho khán giả hâm mộ bóng đá.

Ngay năm đó, Biên Cương đã có cơ hội bình luận trực tiếp tại vòng chung kết World Cup - sự kiện lớn đầu tiên ghi dấu bước ngoặt trong sự nghiệp, đồng thời là BTV cho các chương trình như 360 độ Thể thao.

Từ đó, anh trở thành một trong những gương mặt quen thuộc trong các chương trình thể thao của VTV.

Bên cạnh vai trò BLV, anh còn dẫn dắt nhiều bản tin, chuyên mục và sau này đảm nhiệm vị trí Phó Trưởng Ban Sản xuất các chương trình thể thao.

Tên tuổi Biên Cương gắn liền với hàng loạt giải đấu lớn: World Cup, Euro, AFF Cup, SEA Games, U23 châu Á 2018, Asian Cup 2019…

BLV Biên Cương cho biết, sau khi rời VTV anh vẫn làm công việc liên quan đến thể thao và truyền thông (Ảnh: Facebook nhân vật).

Anh thường xuyên đồng hành cùng khán giả trong những trận cầu sôi động, mang đến bầu không khí cuồng nhiệt ngay trước màn hình nhỏ.

Biên Cương nổi tiếng với lối bình luận giàu cảm xúc, đôi khi thăng hoa đến mức… “cháy” cùng trái bóng.

Anh thường dùng những câu ví von, những cụm từ độc đáo, không ít lần trở thành hiện tượng mạng xã hội. Biệt danh “Đứa con của thần gió” được cộng đồng mạng đặt cho anh cũng bắt nguồn từ phong cách bình luận phóng khoáng, hài hước, đôi khi gây tranh cãi.

Dù từng vấp phải những ý kiến trái chiều về cách truyền tải, không thể phủ nhận rằng chính sự khác biệt ấy giúp anh tạo sức hút riêng.

Với nhiều khán giả, những trận cầu có Biên Cương bình luận là cơ hội được sống trọn vẹn trong không khí bóng đá, từ niềm vui vỡ òa đến những phút hụt hẫng.

Anh từng tâm sự rằng công việc BLV không chỉ là tường thuật mà còn phải truyền lửa, để khán giả cảm nhận rõ nhịp đập của trái bóng, sự thăng trầm trong từng phút thi đấu.

Chính vì thế, sự nghiệp của anh luôn gắn liền với hai chữ “cảm xúc”.

Ngày 7/9 vừa qua, trong lễ kỷ niệm 55 năm thành lập Đài Truyền hình Việt Nam, Biên Cương vẫn có mặt và đăng tải một dòng trạng thái đặc biệt: “Hôm nay lạ thế! Mất 55 giây mới bấm được một kiểu ảnh. Mất 55 phút mới nghĩ ra dòng trạng thái cho bức ảnh. Mất 55 năm, bao thế hệ cống hiến, VTV mới có được vị thế như hôm nay! Chúc mừng đại lễ của VTV”.

Dù đã quyết định rời đi, anh vẫn bày tỏ sự trân trọng với “ngôi nhà thứ hai” - nơi đã cho mình cơ hội trưởng thành và chinh phục đam mê.