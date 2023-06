Đạo diễn Trần Vi Mỹ hé lộ bất ngờ về tiết mục hát gây sốt của Trần Hùng Huy

Trong một sự kiện của Ngân hàng ACB cách đây ít hôm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trần Hùng Huy trở thành tâm điểm chú ý khi thể hiện 2 ca khúc Always remember us this way và Cô đơn trên sofa, kết hợp với màn nhảy trong mưa vô cùng cuốn hút.

Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, tiết mục này đã tạo nên "cơn sốt", nhận về tương tác "khủng" từ khán giả. Ít ai biết rằng người đứng sau màn trình diễn này là đạo diễn Trần Vi Mỹ - người có hơn 20 năm trong nghề, từng dàn dựng nhiều liveshow cho các nghệ sĩ nổi tiếng.

Màn biểu diễn của Chủ tịch Trần Hùng Huy (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trò chuyện với phóng viên Dân trí, đạo diễn Trần Vi Mỹ cho biết nhiều năm qua, anh vốn là người phụ trách dàn dựng các chương trình kỷ niệm của ngân hàng. Mỗi lần đảm nhận nhiệm vụ, anh đều toàn tâm toàn ý để chương trình sau hay hơn chương trình trước. Song hiệu ứng mang lại từ màn trình diễn của Trần Hùng Huy lần này vượt ngoài sự mong đợi của anh.

Thậm chí, nam đạo diễn còn khá bất ngờ bởi dù sự kiện có sự xuất hiện của ca sĩ MONO nhưng trên mạng xã hội, hình ảnh của Chủ tịch Trần Hùng Huy lại "phủ sóng" hơn hẳn.

Đạo diễn Trần Vi Mỹ cho rằng thành công mà tiết mục này mang lại là sự cộng hưởng từ tâm huyết của bản thân anh, ê-kíp thực hiện và thương hiệu cá nhân vốn có của Trần Hùng Huy.

Nam đạo diễn cho hay: "Trong một sự kiện tương tự cách đây 5 năm, Trần Hùng Huy cũng có phần trình diễn gây tiếng vang. Tuy nhiên, thời đó mạng xã hội mà cụ thể là TikTok không phát triển như bây giờ nên hiệu ứng không mạnh như màn biểu diễn lần này".

Đạo diễn Trần Vi Mỹ khẳng định hiệu ứng có được những ngày qua là hoàn toàn tự nhiên, không nằm trong sự tính toán của ê-kíp thực hiện.

Trần Hùng Huy kết hợp với vũ đoàn trong tiết mục (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trần Vi Mỹ cũng thông tin thêm, anh và Trần Hùng Huy vốn là người thân trong gia đình, có quan hệ chú cháu. Chính vì thế, quá trình làm việc với nhau cũng có nhiều thuận lợi.

Đạo diễn cũng cho biết dù được nhiều người khen ngợi, đánh giá cao sau màn trình diễn, song Trần Hùng Huy vốn không phải là nghệ sĩ chuyên nghiệp. Chính vì thế để thực hiện tiết mục vừa hát, vừa nhảy chỉn chu như thế cũng mất thời gian khá dài.

Đạo diễn Trần Vi Mỹ (Ảnh: Facebook nhân vật).

Chương trình được lên kế hoạch thực hiện từ 2 tháng trước. Sau khi lên ý tưởng, ê-kíp phải chuẩn bị cho Trần Hùng Huy tập hát, tập nhảy, sau đó phải phối hợp với sân khấu, vũ đoàn.

"Dù trên sân khấu, rõ ràng có những lúc Huy không "mượt" như nghệ sĩ chuyên nghiệp, nhưng cũng chính sự "ngô nghê" của cậu ấy mà tiết mục trở nên đáng yêu hơn", đạo diễn Trần Vi Mỹ cho hay.

Trần Hùng Huy sở hữu ngoại hình điển trai ở tuổi tứ tuần (Ảnh: Facebook nhân vật).

Bên cạnh yếu tố con người, đạo diễn Trần Vi Mỹ cũng tiết lộ quá trình thực hiện tiết mục "gây sốt" này khá tốn kém.

Anh chia sẻ: "Nhiều người khen ngợi màn mưa trên sân khấu, song để có được hiệu ứng nước đặc biệt đó là cả quá trình đầu tư kỹ lưỡng. Có nước thì phải có hệ thống hút nước, thoát nước bên dưới sân khấu. Ngoài ra còn phải đảm bảo an toàn cho vũ đoàn nhảy trên đó. Bên cạnh đó, hiệu ứng đèn led, bục cho nhân vật chính có thể di chuyển được cũng là điều đặc biệt khiến tiết mục trở nên hấp dẫn".

Đạo diễn Trần Vi Mỹ cũng thừa nhận bản thân đã dàn dựng nhiều chương trình của các doanh nghiệp, tổ chức lớn, song khó có thể nào tìm được một người lãnh đạo "chịu chơi" như Trần Hùng Huy. Anh cho rằng nhiều vị lãnh đạo khác cũng tài giỏi, có khiếu nghệ thuật nhưng họ thường ngại khi bước lên sân khấu.