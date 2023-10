Lê Hoàng Phương được khen khi diễn trang phục dân tộc tại Hoa hậu Hòa bình

Ngày 20/10, phần thi Trình diễn trang phục dân tộc của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình 2023 (Miss Grand International) đã diễn ra tại TPHCM.

Trong những bộ trang phục dân tộc nhiều sắc màu, lộng lẫy và sáng tạo, 70 người đẹp của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình 2023 đã mang đến cho Ban Giám khảo và khán giả những màn trình diễn mãn nhãn.

Ở phần thi Trình diễn trang phục dân tộc, người đẹp Lê Hoàng Phương (đại diện của Việt Nam) đã có một phần thi hoàn hảo với biểu cảm tự tin, đầy năng lượng.

Trang phục dân tộc mang tên "Vũ khúc thiên long" của Lê Hoàng Phương tại Hoa hậu Hòa bình 2023 (Ảnh: MGI).

Lê Hoàng Phương được khen ngợi về thần thái và phong cách biểu diễn (Ảnh: MGI).

Khán giả quốc tế dành lời khen cho phần trình diễn trang phục dân tộc của Lê Hoàng Phương (Ảnh: MGI).

Bộ trang phục dân tộc mang tên Vũ khúc thiên long khiến khán giả theo dõi chương trình choáng ngợp. Trên các diễn đàn sắc đẹp, cộng đồng mạng đã dành lời khen ngợi cho bộ trang phục ấn tượng của Lê Hoàng Phương.

Do trang phục nặng và cồng kềnh, người đẹp khó di chuyển và phải có sự hỗ trợ của thành viên Ban Tổ chức. Sau đó, người đẹp sải bước từ mô hình rồng và múa cùng dải lụa. Phần múa uyển chuyển và đẹp mắt của Lê Hoàng Phương nhận được những tràng vỗ tay tán thưởng của khán giả.

Lê Hoàng Phương và các thí sinh của Hoa hậu Hòa bình 2023 chính thức bước vào cuộc đua bình chọn Trang phục dân tộc đẹp nhất ngay sau đêm thi Trình diễn trang phục dân tộc (Ảnh: MGI).

Bộ trang phục dân tộc Vũ khúc thiên long là tác phẩm của NTK Nguyễn Lê Vĩnh Tường. Bộ trang phục này từng chiến thắng ở vòng tuyển chọn tại Hoa hậu Hòa bình Việt Nam hồi tháng 8 vừa rồi. Trang phục nặng 20kg lấy cảm hứng từ truyền thuyết "Con rồng, cháu tiên" của người Việt.

Trên diễn đàn Missosology, Sash Factor, các thí sinh có phần trình diễn trang phục dân tộc được khen ngợi là Thái Lan, Venezuela, Myanmar, Campuchia, Colombia, Peru, Gibraltar.. Kết quả của giải thưởng phụ này sẽ được công bố ở chung kết, ngày 25/10 tới.

Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình 2023 đang dần đi tới hồi cuối. Chỉ còn 2 đêm thi quan trọng, cuộc thi sẽ khép lại và tìm ra đại diện xuất sắc nhận vương miện Hoa hậu Hòa bình 2023.

Lê Hoàng Phương đang góp mặt trong hầu hết các bảng bình chọn của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình 2023 (Ảnh: MGI).

Tính tới tối 20/10, người đẹp Lê Hoàng Phương đang có những thành tích khả quan. Cô nằm trong Top 10 người đẹp trình diễn áo tắm đẹp nhất do khán giả bình chọn, Top 4 thí sinh phần bình chọn Country's power of the year (Sức mạnh quốc gia) và dẫn đầu bình chọn Popular Vote (Thí sinh được khán giả yêu thích nhất).

Chiến thắng ở phần thi phụ Country's power of the year, thí sinh có cơ hội vào thẳng Top 20 và nếu chiến thắng ở phần bình chọn Popular Vote, thí sinh sẽ vào thẳng Top 10 chung cuộc. Ở những phần bình chọn, các người đẹp đang cạnh tranh khá căng thẳng.

Lê Hoàng Phương nằm trong Top 10 thí sinh trình diễn áo tắm đẹp nhất Hoa hậu Hòa bình 2023 (Ảnh: MGI).

Các chuyên trang sắc đẹp như Missosology, Sash Factor hay Globalbeauties cũng đưa ra những dự đoán về kết quả cuộc thi. Trong đó, người đẹp Việt Nam Lê Hoàng Phương được các chuyên trang xếp vào Top 10 thí sinh nổi bật của cuộc thi năm nay trước thềm chung kết.

Hoa hậu Hòa bình là sân chơi sắc đẹp thường niên, bắt đầu được tổ chức từ năm 2013, và nằm trong nhóm những cuộc thi sắc đẹp được quan tâm nhất hiện nay.

Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình 2023 có 70 thí sinh tham dự và chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 25/10 tới. Đương kim hoa hậu Isabella Menin (người Brazil) sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm.

Một số hình ảnh rực rỡ trong phần thi Trình diễn trang phục dân tộc của Hoa hậu Hòa bình 2023:

Thí sinh của El Salador (trái) và Peru (Ảnh: MGI).

Hoa hậu Hòa bình Costa Rica (Ảnh: MGI).

Các người đẹp của Hoa hậu Hòa bình 2023 tỏa sáng trong các bộ trang phục cầu kỳ và ấn tượng (Ảnh: MGI).

Các thí sinh châu Mỹ và châu Á vẫn là những gương mặt nổi bật trong phần thi Trình diễn trang phục dân tộc (Ảnh: MGI).

Hoa hậu Hòa bình Hong Kong (Ảnh: MGI).

Các người đẹp của Hoa hậu Hòa bình 2023 chỉ còn 2 phần thi quan trọng là bán kết và chung kết (Ảnh: MGI).