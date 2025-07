Bình An chia tay vai diễn gây ức chế ở phim "Dịu dàng màu nắng"

Mới đây, diễn viên Bình An đăng tải hình ảnh chụp cùng hai bạn diễn là Lương Thu Trang và Duy Hưng, đánh dấu khoảnh khắc chia tay đoàn phim Dịu dàng màu nắng.

Bình An (thứ 2, từ trái sang) nhận hoa từ đoàn làm phim sau khi kết thúc vai diễn (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nam diễn viên chia sẻ : "Một vai diễn kết thúc kỳ lạ với 10 phân đoạn. Vai diễn không được đọc kịch bản, không nguyên nhân, diễn biến, kết quả và không hiểu sao bị mọi người réo tên nhiều thế... nhưng rất vui vì đã là một phần của bộ phim".

Ở phim Dịu dàng màu nắng, Bình An vào vai Tuấn - "khách VIP" của Lan Anh (do Lương Thu Trang Trang thủ vai). Tuấn chính là người thứ 3, có mối quan hệ sai trái với Lan Anh.

Khi bị Bắc (chồng Lan Anh, Duy Hưng đảm nhiệm) bắt quả tang, Lan Anh đã quyết dứt với Tuấn và chuyển tới một nơi cách xa chỗ ở cũ gần 100km. Sau một thời gian êm đẹp, tình trẻ bất ngờ tìm đến chỗ Lan Anh làm việc và có ý đe dọa cô.

Trên các diễn đàn về phim truyền hình, Bình An nhận nhiều ý kiến trái chiều khi đảm nhận một nhân vật giàu có, đẹp trai, ít thoại và si tình.

Nhân vật này đã đẩy mâu thuẫn của vợ chồng Lan Anh lên đến đỉnh điểm, đồng thời cũng là nhân vật giúp hàn gắn tình cảm đang trên bờ vực thẳm của Lan Anh và Xuân Bắc.

"Nhìn mặt Bình An ghét quá", "Đúng mẫu đàn ông đẹp trai, giàu có, si mê gái nghèo kìa", "Sao làm tan nát gia đình Lan Anh xong vẫn trơ mặt đến níu kéo vậy"... là những bình luận của khán giả về vai diễn của Bình An trong phim.

Ảnh hậu trường hài hước của Bình An, Duy Hưng và Lương Thu Trang (Ảnh: Facebook nhân vật).

Diễn viên Bình An cho biết, để có những vai diễn ấn tượng, anh luôn tìm điểm đặc biệt để sống hết mình với nhân vật. "Tôi vui vì được làm nghề, được cống hiến cho nghề diễn, dù đó là vai chính hay phụ", anh nói.

Nam diễn viên cũng thừa nhận, từ khi kết hôn, anh thấy mình đóng phim hay hơn.

"Khán giả theo dõi hơn 10 năm làm nghề của tôi sẽ thấy tôi là người khá hiền. Tôi vẫn luôn cố gắng nỗ lực trong từng vai diễn và những sản phẩm để chứng minh cho mọi người thấy khả năng của mình.

Vì vậy, không có chuyện Bình An ép buộc bản thân xây dựng tính cách của mình phải thế này thế khác, hay làm quá lên", anh chia sẻ.

Bà xã của Bình An là Á hậu Phương Nga. Cặp đôi về chung một nhà vào tháng 10/2022 sau 5 năm hẹn hò. Anh kể rằng, cả hai gặp gỡ nhau trong một cuộc thi hoa khôi, trong đó, Bình An xuất hiện với tư cách là giám khảo khách mời còn Phương Nga là thí sinh dự thi. Anh "say nắng" vì nụ cười của cô sinh viên ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Bình An thừa nhận với phóng viên Dân trí: "Tôi là người cực kỳ nghiêm túc và có phần bảo thủ, gia trưởng, nhưng điều quan trọng nhất là tôi yêu vợ của mình.

Vì thế, tôi đã chấp nhận bỏ qua những nguyên tắc của bản thân, như việc tôi từng nói không yêu một người làm nghệ thuật. Tôi cũng không yêu mèo, nhưng hiện tại tôi đang nuôi 3 con mèo để chiều sở thích của vợ".

Bình An (SN 1993, quê ở Phú Thọ) từng thi vào ngành Điện tử của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Tuy nhiên, sau 1 năm, thấy mình không hợp ngành học, anh đã quyết định nghỉ và thi lại vào Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Bình An ngày càng khẳng định được vị thế trong làng phim ảnh (Ảnh: Facebook nhân vật).

Bình An được biết đến với nhiều vai diễn trong các bộ phim như: Biệt dược đen, Yêu hơn cả bầu trời, Tình khúc Bạch Dương, Những cô gái trong thành phố, Mặt nạ gương, Ga-ra hạnh phúc, Đừng làm mẹ cáu...