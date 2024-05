Diễn viên Bình An và Á hậu Phương Nga bất ngờ xuất hiện trên thảm đỏ Cannes

Liên hoan phim (LHP) Cannes lần thứ 77 khai mạc vào ngày 14/5 tại Pháp. Sự kiện kéo dài 11 ngày, sẽ bế mạc vào ngày 25/5. Ngày thứ 11 đã công chiếu phim La Plus Precieuse Des Marchandises (The Most Precious Of Cargoes) và các hoạt động trao giải cũng như bế mạc liên hoan phim nổi tiếng này.

Vợ chồng diễn viên Bình An và Á hậu Phương Nga tại LHP Cannes.

Cặp đôi Bình An và Phương Nga đã khởi hành đến Cannes vào đêm ngày 23/5 vừa qua. Với tư cách là khách mời đặc biệt của BMW tại Cannes 2024, cặp đôi sao Việt sẽ có hai ngày tham dự chuỗi sự kiện bế mạc của liên hoan phim Cannes vào ngày 24 - 25/5.

Diễn viên Bình An xuất hiện bảnh bao tại liên hoan phim Cannes.

Ngày đầu tiên sau khi đáp chuyến bay dài từ Việt Nam đến Pháp, diễn viên Bình An và Á hậu Phương Nga có mặt tại khách sạn Martinez Cannes, một trong những khách sạn nổi tiếng nhất Cannes. Trong buổi chiều cùng ngày, cặp đôi sao Việt được chuẩn bị để tham dự sự kiện thảm đỏ của Cannes với đội ngũ trang điểm theo chuẩn Hollywood của L'Oreal và được đưa đón trên những mẫu xe sang trọng nhất của BMW.

Cặp đôi được đưa đến sự kiện thảm đỏ trên xe sang BMW.

Hãng xe Đức cũng là đối tác và là nhà tài trợ phương tiện di chuyển cho các ngôi sao tại liên hoan phim Cannes lần này. Cuối ngày, cặp đôi sao Việt dùng bữa tại nhà hàng La Môme. Với ngoại hình nổi bật, Bình An và Phương Nga dễ dàng thu hút ánh nhìn khi sải bước trên thảm đỏ của liên hoan phim Cannes lần thứ 77.

Á hậu Phương Nga lộng lẫy trong bộ váy dạ hội sang trọng.

Xuất hiện nổi bật tại thảm đỏ Cannes, Á hậu Phương Nga diện bộ váy dạ hội sang trọng với hai tone màu trắng đen, trong khi đó diễn viên Bình An khoác lên bộ tuxedo (trang phục dành cho nam ở những dịp sang trọng) bảnh bao bên cạnh vợ. Được biết đây là lần đầu tiên cả hai có cơ hội tham dự liên hoan phim quốc tế Cannes với tư cách khách mời của BMW. Ít ngày trước, siêu mẫu Naomi Campbell cũng đã đến tham dự Cannes trên mẫu xe BMW XM Mystique Allure độc đáo.

Liên hoan phim Cannes còn có sự xuất hiện của những ngôi sao nổi tiếng thế giới như diễn viên Selena Gomez, đạo diễn Greta Gerwig, Meryl Streep, Chương Tử Di và nhiều ngôi sao quốc tế khác.