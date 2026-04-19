"Biểu tượng gợi cảm" Quỳnh Thy: Tuổi 42 trẻ trung, cơ bụng số 11 gây sốt

Quỳnh Thy sinh năm 1984 tại Vũng Tàu (cũ). Cô gia nhập làng mẫu từ đầu thập niên 2000, cùng thế hệ với Anh Thư, Hồ Ngọc Hà, Ngọc Quyên, Đinh Ngọc Diệp...

Trong giai đoạn hoạt động sôi nổi, Quỳnh Thy là gương mặt quen thuộc trên nhiều sàn diễn thời trang lớn. Cô cũng xuất hiện trong các bộ ảnh theo phong cách gợi cảm, được gọi với danh xưng "siêu mẫu nội y". Bên cạnh lĩnh vực người mẫu, cô cũng tham gia một số phim truyền hình như 39 độ yêu, Sắc đẹp và danh vọng....

Từ năm 2012, Quỳnh Thy sang Mỹ định cư, sống kín tiếng. Năm 2025, cô tham gia phim ngắn Mẹ con đóng cùng NSND Lê Khanh, Quang Tuấn. Gần đây, cô trở lại màn ảnh rộng với Một thời ta đã yêu.

Trong phim, cô vào vai Quỳnh, người phụ nữ đứng trước những lựa chọn khó khăn trong tình yêu, vướng vào chuyện tình tay ba cùng Bảo (Quốc Huy) và Toàn (Quốc Trường).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Quỳnh Thy cho biết cô hào hứng với dự án mới, đồng thời mong chờ cơ hội tái ngộ khán giả sau thời gian dài ít hoạt động nghệ thuật.

Thời gian qua, Quỳnh Thy tất bật với nhiều lịch trình để chuẩn bị cho ngày ra mắt phim. Cô xem đây là dấu mốc đáng nhớ trong chặng đường làm nghề, khi không chỉ trở lại với vai trò diễn viên mà còn lần đầu thử sức ở vị trí nhà đầu tư, nhà sản xuất phim.

Trong quá trình tham gia Một thời ta đã yêu, Quỳnh Thy có nhiều kỷ niệm đáng nhớ với các bạn diễn. Cô và Quốc Trường được đạo diễn yêu cầu nhắn tin với nhau hằng ngày để tạo sự thân thiết trước khi ghi hình. Chân dài ví von Quốc Trường có sự cá tính giống với nhân vật Toàn đến 90%, còn Quốc Trường ấn tượng trước diễn xuất tự nhiên cũng như sự "chịu chơi" của nhà sản xuất Quỳnh Thy.

Điện ảnh là niềm đam mê nghiêm túc của Quỳnh Thy. Mỗi ngày cô đều cố gắng trau dồi kỹ năng, học hỏi kinh nghiệm từ những đàn anh, đàn chị.

Là người sống kỷ luật, không bao giờ ham chơi hay muốn nghỉ ngơi, cô luôn muốn phấn đấu hoàn thiện mình. Hành trình nghệ thuật với Quỳnh Thy cũng luôn cần có sự mới mẻ, bước ra vùng an toàn. Đó là lý do người đẹp chuyển hướng điện ảnh sau nhiều năm kinh doanh tại nước ngoài.

Chia sẻ về quan điểm tình yêu từ câu chuyện trong phim mới, Quỳnh Thy cho rằng tác phẩm gợi nhớ về những rung động thời thanh xuân, với đủ cung bậc vui buồn, tiếc nuối và cả những tổn thương từng trải qua. Với cô, tất cả đều là ký ức đẹp của tuổi trẻ.

Quỳnh Thy nói điều khiến cô đồng cảm ở câu chuyện phim là khát khao về một tình yêu lãng mạn, dù điều đó đôi khi trở nên xa xỉ giữa nhịp sống hiện đại. Theo cô, khi trưởng thành, con người thường yêu bằng lý trí nhiều hơn và không còn giữ được sự hồn nhiên như trước.

Dù vậy, nữ nghệ sĩ tin rằng ở bất kỳ độ tuổi nào, mỗi người vẫn nên sống tỉnh táo trong công việc nhưng hãy yêu bằng trái tim. "Khi biết cân bằng giữa cảm xúc và lý trí, yêu và được yêu sẽ trở thành trải nghiệm tuyệt vời", Quỳnh Thy chia sẻ.

Hiện tại, Quỳnh Thy hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống bận rộn, được theo đuổi những gì mình thích. Về quan niệm thành công, Quỳnh Thy cho rằng mỗi người sẽ có một định nghĩa riêng. Với cô, điều quan trọng không phải đạt được cái gì mà mình trở thành người như thế nào.

Nhiều năm hoạt động nghệ thuật mang đến cho cô không ít bài học về sự kiên nhẫn, lòng biết ơn và cách giữ được giá trị của chính mình trong mọi hoàn cảnh. "Ngày nào còn được làm việc là tôi còn thấy cuộc sống còn ý nghĩa", người đẹp bộc bạch.

Quỳnh Thy cũng nhấn mạnh, phụ nữ dù công việc áp lực đến đâu cũng nên dành thời gian chăm sóc và yêu thương chính mình. Cô luôn đề cao giá trị bản thân, xem sự tự tin, trí tuệ và tự chủ là sức hút lớn nhất của một người phụ nữ.

Bản thân Quỳnh Thy biết kiếm tiền từ thời còn trẻ, sau này tự mua nhà, mua xe và chủ động tài chính nên không bao giờ có suy nghĩ dựa dẫm vào người khác. “Phụ nữ độc lập, hạnh phúc khi tự mua những gì cô ấy thích”, Quỳnh Thy nói.

Ở tuổi 42, Quỳnh Thy nhận được nhiều lời khen về ngoại hình trẻ trung, hình thể gợi cảm, đặc biệt là cơ bụng số 11. Diễn viên 39 độ yêu tiết lộ số đo ba vòng của cô hiện là 85-67-89cm. Người đẹp cũng hài hước cho biết, thời gian qua cô gầy hơn vì áp lực công việc đóng phim.

Rời xa sàn diễn thời trang nhiều năm, song Quỳnh Thy luôn duy trì chế độ ăn uống, tập luyện khoa học. Cô đam mê nhiều bộ môn thể thao như leo núi, trượt tuyết, ngoài ra tập gym đều đặn 5 buổi mỗi tuần.

So với những chân dài cùng thời, Quỳnh Thy được nhận xét có nét đẹp khác biệt, phù hợp vẻ đẹp phóng khoáng, hiện đại kiểu Âu Mỹ. Cô sở hữu làn da nâu khỏe khoắn, gu trang điểm sắc sảo.

Trong những lần xuất hiện tại sự kiện giải trí, Quỳnh Thy thường mặc đầm khoe vóc dáng quyến rũ. Đời thường, cô ưu tiên những trang phục có gam màu trung tính, phong cách đơn giản, hiện đại nhưng vẫn có điểm nhấn để tôn vóc dáng.

Ảnh: Facebook nhân vật