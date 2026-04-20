Nữ sinh Gen Z Hải Phòng được ví đẹp như mỹ nhân ảnh lịch thập niên 90

Nữ sinh Gen Z Hải Phòng "gây thương nhớ" với vẻ đẹp cổ điển thập niên 90 (Video: Mai Châm - Nguyễn Hà Nam).

Đàm Phương Linh (21 tuổi, quê Hải Phòng) gây ấn tượng với vẻ đẹp cổ điển, được nhiều người so sánh với các “mỹ nhân ảnh lịch” của thập niên 90 như Diễm Hương, Việt Trinh...

Hiện, cô là sinh viên ngành kinh tế chính trị quốc tế và kinh tế đối ngoại tại Trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội. Đồng thời, nữ sinh cũng là người mẫu ảnh tự do, có khoảng 2 năm kinh nghiệm.

Trong bộ ảnh thực hiện cùng Dân trí, Phương Linh xuất hiện với mái tóc dài buông xõa, uốn nhẹ tự nhiên, kết hợp cùng lối trang điểm được yêu thích những năm 90: Lớp phấn phủ nhẹ, lông mày lá liễu, má ửng hồng và đôi môi đỏ.

Tổng thể tạo hình tôn lên vẻ đẹp sắc nét, gợi nhắc tới phong thái của những “nữ hoàng ảnh lịch” một thời.

Dù thuộc thế hệ Gen Z (những người ra đời năm 1997-2012), Phương Linh có thẩm mỹ hoài cổ. Cô đề cao vẻ đẹp tự nhiên, tiết chế trong tạo hình nhưng vẫn đủ độ gợi cảm về thị giác.

Cả 3 tạo hình của cô trong bộ ảnh kết hợp với ê-kíp Dân trí đều thống nhất ở nguyên tắc tối giản, trang phục thiên về kiểu dáng cổ điển, thanh lịch.

Trong tạo hình đầu tiên, Đàm Phương Linh lựa chọn phong cách nữ tính, với tâm điểm là chiếc váy hoa nhí dáng xòe. Thiết kế tay phồng, cổ vuông, cùng phần chiết eo vừa phải giúp tôn dáng nhưng không tạo cảm giác gò bó, giữ được tinh thần nữ tính đặc trưng của thời trang thập niên 90.

Họa tiết hoa nhỏ trên nền màu trung tính vừa đủ nổi bật để thu hút, nhưng vẫn đảm bảo sự thanh nhã, không gây rối mắt. Khi kết hợp với chuyển động nhẹ của tà váy trong gió, Phương Linh trở nên sống động, giàu chất thơ.

Phụ kiện trang phục được tiết chế tối đa. Nữ sinh kết hợp giày bệt tông màu sáng và vòng tay chuỗi hạt đơn giản, góp phần hoàn thiện hình ảnh thiếu nữ dịu dàng, cổ điển.

Kiểu tóc dài buông tự nhiên, chỉ uốn xoăn nhẹ phần đuôi, giúp cân bằng lại toàn bộ trang phục, khiến gương mặt của Đàm Phương Linh càng thêm mềm mại, cuốn hút.

Chia sẻ cụ thể hơn về phong cách của mình, nữ sinh 21 tuổi cho biết: “Tôi không chủ đích xây dựng hình ảnh theo phong cách thập niên 90, nhưng có lẽ tôi chịu ảnh hưởng từ văn hóa xưa. Khi nhìn lại, tôi thấy mình phù hợp với tinh thần đó”, Phương Linh chia sẻ.

Ở tạo hình thứ hai, Đàm Phương Linh chuyển sang một sắc thái trưởng thành và có chiều sâu hơn, nhưng vẫn giữ trục thẩm mỹ tối giản xuyên suốt. Cô gái Hải Phòng chọn chiếc váy đen chất liệu nhung dáng dài, tay phồng nhẹ và cổ vuông, giúp tôn lên nét đẹp kiểu xưa.

Nếu như váy hoa nhấn vào vẻ tươi sáng, trong trẻo, thì ở tạo hình này, gam màu đen giúp tôn làn da và tạo chiều sâu, nét bí ẩn cho người mặc. Thiết kế kín đáo nhưng không nặng nề nhờ phần cổ mở vừa phải, chất liệu có độ rủ và chi tiết đính nơ đầy tinh tế.

Phương Linh cho biết: "Tôi rất yêu thích vẻ đẹp thanh lịch vượt thời gian của những mỹ nhân thập niên 90. Thực tế, không chỉ có tôi mà một bộ phận thế hệ Gen Z cũng đang ưa chuộng thẩm mỹ hoài cổ, bởi thời trang vốn dĩ là một vòng lặp. Những giá trị xưa cũ khi quay trở lại luôn được tinh chỉnh để phù hợp với bối cảnh đương đại, tạo nên một sức sống mới thú vị hơn".

Chia sẻ về cách bảo quản trang phục chất liệu nhung, gấm, cô nói: "Để giữ được phom dáng cho các chất liệu nhạy cảm, tôi ưu tiên giặt tay hoặc sử dụng dịch vụ giặt là chuyên nghiệp. Sự kỹ lưỡng trong khâu chăm sóc giúp trang phục luôn bền đẹp và giữ được giá trị theo thời gian".

Ở tạo hình cuối, Phương Linh mặc một chiếc váy hoa sáng màu, mang đến cho cô sắc thái trẻ trung và gần gũi hơn. Chiếc váy vẫn có kiểu cổ vuông, tay ngắn. Thêm vào đó là họa tiết hoa nhạt màu, gợi lại hình ảnh nữ sinh những năm 90.

Theo Đàm Phương Linh, yếu tố quan trọng nhất làm nên vẻ đẹp dài lâu không nằm ở sự cầu kỳ, lộng lẫy, mà ở sự phù hợp với mỗi cá nhân.

Những trang phục của cô gái không hề khó tìm kiếm ở thời điểm hiện tại. Phong cách hoài cổ vốn luôn có sức sống trong dòng chảy lịch sử thời trang. Theo Phương Linh cho biết, cô có thể dễ dàng mua những chiếc váy tay bồng, cổ vuông ở những cửa hàng thời trang tại Hà Nội hoặc trên sàn thương mại điện tử với giá thành phù hợp với sinh viên.

Sau khi những hình ảnh của Phương Linh thu hút lượng lớn tương tác, đi kèm cả ý kiến khen ngợi lẫn tranh luận, cô giữ thái độ điềm tĩnh: “Tôi nghĩ việc có nhiều góc nhìn là điều bình thường. Tôi trân trọng sự quan tâm của mọi người và xem đó là động lực để tiếp tục cố gắng.

Mặt khác, tôi không dám nghĩ là mình tái hiện lại hình ảnh của các nữ minh tinh Việt thập niên 90, nhưng tôi rất ấn tượng với vẻ đẹp tự nhiên, trong trẻo và thanh lịch của các người đẹp ngày xưa".

Nữ sinh Hải Phòng cũng cho biết, cô còn trẻ nên cũng yêu thích sự thay đổi và muốn thử nhiều phong cách khác nhau. Vì thế, Đàm Phương Linh sẽ không giới hạn bản thân trong một hình ảnh cố định mà sẽ phát triển tự nhiên, miễn sao giữ được sự cân bằng.

Ảnh: Nguyễn Hà Nam