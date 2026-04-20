“Thiên thần bóng tối” đẹp rạng ngời nhờ tình yêu của bạn trai kém 11 tuổi

Sau cuộc hôn nhân kéo dài gần 2 thập kỷ, minh tinh Hollywood được cho là đang tận hưởng giai đoạn hạnh phúc, nhẹ nhàng và nhiều cảm hứng trong cuộc sống cá nhân.

Jessica Alba đang hạnh phúc bên bạn trai kém 11 tuổi, Danny Ramirez (Ảnh: IG).

Mới đây, cặp đôi bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau tại Los Angeles (Mỹ). Không chỉ đi riêng, Jessica Alba còn đưa các con đi cùng trong buổi hẹn, cho thấy mối quan hệ giữa Danny Ramirez và gia đình cô đang phát triển theo hướng tích cực. Họ cùng dùng bữa tối tại một nhà hàng sang trọng ở Beverly Hills, thu hút sự chú ý của giới săn tin và người hâm mộ.

Trong những hình ảnh được ghi lại, Jessica Alba xuất hiện với phong cách trẻ trung, năng động. Cô diện áo khoác da đen, kết hợp quần jeans ống rộng và phụ kiện thời trang tinh tế. Danny Ramirez cũng lựa chọn trang phục đồng điệu, tạo nên hình ảnh cặp đôi ăn ý. Đáng chú ý, cả hai không ngần ngại thể hiện tình cảm bằng những cái ôm và nụ hôn, cho thấy sự gắn bó ngày càng sâu sắc.

Không khí buổi hẹn trở nên gần gũi hơn khi con trai út của Jessica, Hayes Warren (8 tuổi), có những hành động tinh nghịch bên mẹ. Khoảnh khắc cậu bé chui vào áo khoác của Jessica khiến nữ diễn viên bật cười, tạo nên hình ảnh gia đình ấm áp và tự nhiên. Điều này phần nào phản ánh việc các con của Jessica Alba đã dần chấp nhận và thoải mái với sự xuất hiện của bạn trai mới của mẹ.

Jessica và Danny công khai mối quan hệ vào năm ngoái, không lâu sau khi nữ diễn viên xác nhận ly hôn (Ảnh: DM).

Sau khi chia tay Cash Warren - người bạn đời gắn bó suốt nhiều năm, Jessica Alba bước vào một giai đoạn chuyển mình cả về cảm xúc lẫn cuộc sống. Trong thông báo ly hôn, cô từng chia sẻ rằng đây là kết quả của một hành trình dài tự nhận thức và trưởng thành. Nữ diễn viên nhấn mạnh rằng, cả hai vẫn tôn trọng nhau và cùng nhau chăm sóc các con.

“Tôi đã trải qua hành trình tự nhận thức và chuyển hóa trong nhiều năm, cả với tư cách cá nhân lẫn trong hôn nhân. Tôi tự hào về những gì chúng tôi đã xây dựng và giờ là lúc bước sang chương mới”, Jessica Alba chia sẻ. Quan điểm văn minh và tích cực của cô sau ly hôn nhận được sự đồng cảm từ công chúng.

Điều đáng chú ý là mối quan hệ giữa Jessica Alba và chồng cũ vẫn duy trì sự hòa nhã. Theo một số nguồn tin, Cash Warren đã gửi lời chúc mừng khi cô tìm thấy hạnh phúc mới. Sự tôn trọng lẫn nhau sau khi chia tay giúp họ giữ được môi trường ổn định cho các con và tạo điều kiện để mỗi người tiếp tục cuộc sống riêng.

Jessica và Danny quen nhau qua một nhóm bạn chung, tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn và đam mê nghệ thuật (Ảnh: News).

Tin đồn hẹn hò giữa Jessica Alba và nam diễn viên kém 11 tuổi Danny Ramirez bắt đầu xuất hiện từ tháng 5/2025, khi cả hai bị bắt gặp thân mật tại Anh. Tuy nhiên, phải đến vài tháng sau, họ mới chính thức công khai mối quan hệ. Theo bạn bè thân thiết, cặp đôi quen nhau thông qua một nhóm bạn chung và nhanh chóng nảy sinh tình cảm.

Dù có khoảng cách tuổi tác 11 năm, Jessica và Danny được cho là có sự đồng điệu trong lối sống và quan điểm. Nhiều người trong giới giải trí nhận xét rằng nữ diễn viên trở nên tươi trẻ, vui vẻ hơn kể từ khi bắt đầu mối quan hệ này. “Jessica đang tận hưởng cuộc sống. Cô ấy không đặt áp lực mà chỉ sống trọn vẹn với hiện tại”, nguồn tin chia sẻ.

Danny Ramirez (SN 1992) là gương mặt đang lên tại Hollywood. Anh gây chú ý với vai diễn trong Top Gun: Maverick, đóng cùng Tom Cruise, và tiếp tục khẳng định tên tuổi qua Captain America: Brave New World. Với ngoại hình điển trai và phong cách diễn xuất tự nhiên, Danny được đánh giá là một trong những diễn viên trẻ tiềm năng.

Jessica Alba vẫn rất trẻ đẹp sau 3 lần sinh nở và bước vào tuổi 45 (Ảnh: Getty).

Trong khi đó, Jessica Alba là biểu tượng sắc đẹp của Hollywood trong suốt nhiều năm. Cô nổi tiếng với các bộ phim như Fantastic Four, Sin City và Into the Blue. Đặc biệt, vai diễn trong loạt phim Dark Angel (Thiên thần bóng tối) do James Cameron sản xuất đã đưa cô trở thành ngôi sao toàn cầu, đồng thời gắn liền với danh xưng “thiên thần bóng tối”.

Không chỉ dừng lại ở sự nghiệp diễn xuất, Jessica Alba còn thành công trong vai trò doanh nhân. Cô là người sáng lập một thương hiệu tiêu dùng nổi tiếng, góp phần đưa tên tuổi của mình vượt ra ngoài lĩnh vực giải trí. Hiện tại, nữ diễn viên dành phần lớn thời gian cho gia đình, kinh doanh và những dự án cá nhân.

Ở tuổi 45, Jessica Alba vẫn giữ được vẻ đẹp rạng rỡ cùng phong thái tự tin. Sự xuất hiện của Danny Ramirez trong cuộc sống dường như mang đến cho cô nguồn năng lượng mới, giúp cô cân bằng giữa công việc, gia đình và đời sống cá nhân. Việc cô nhận được sự ủng hộ từ các con và những người thân thiết là yếu tố quan trọng giúp mối quan hệ mới phát triển thuận lợi.