Con gái 12 tuổi của tỷ phú Kim Kardashian bọc răng bằng vàng, kim cương

Mới đây, North West khiến dư luận xôn xao khi khoe bộ chụp răng bằng vàng 14K, được thiết kế bao phủ toàn bộ hàm trên và hàm dưới, tổng cộng 20 chiếc.

Sản phẩm do thương hiệu Gabby Elan Jewelry thực hiện, với nhiều phiên bản màu sắc như xanh ánh kim, đỏ và vàng cổ điển. Theo giới quan sát, đây là một thiết kế mang tính cá nhân hóa cao, thường chỉ xuất hiện trong giới nghệ sĩ hoặc những người có điều kiện tài chính đặc biệt.

North West gây chú ý với bộ răng được bọc bằng vàng và kim cương đắt giá (Ảnh: TikTok).

Không phải lần đầu North West gây chú ý với phụ kiện này. Trước đó, cô bé từng sở hữu nhiều mẫu grills (trang sức răng) độc đáo, trong đó nổi bật là thiết kế mô phỏng răng cá mập đính kim cương của nghệ nhân Johnny Dang. Những món trang sức này thường xuyên xuất hiện trong các video mà North đăng tải trên mạng xã hội, góp phần tạo nên hình ảnh cá tính riêng biệt.

Grills vốn là xu hướng thời trang gắn liền với văn hóa hip-hop, được nhiều nghệ sĩ quốc tế ưa chuộng. Tuy nhiên, việc một thiếu niên sử dụng phụ kiện xa xỉ như vậy đã nhanh chóng làm dấy lên tranh luận. Một số ý kiến cho rằng đây là biểu hiện của sự tự do cá nhân và môi trường sống đặc biệt, trong khi không ít người bày tỏ lo ngại về tác động đối với sức khỏe và nhận thức của trẻ nhỏ.

Các chuyên gia nha khoa cũng lên tiếng cảnh báo. Theo họ, ở độ tuổi đang phát triển, răng của trẻ vẫn chưa ổn định hoàn toàn. Việc sử dụng grills có thể gây ra những ảnh hưởng nhất định, đặc biệt khi thiết kế không còn phù hợp sau một thời gian ngắn. Ngoài ra, việc đeo trang sức răng trong thời gian dài cũng có thể ảnh hưởng đến vệ sinh răng miệng.

North West tích cực lăng xê trào lưu trang sức răng (Ảnh: TikTok).

Bên cạnh câu chuyện về phụ kiện, North West còn nhiều lần trở thành tâm điểm vì phong cách trưởng thành sớm. Cô bé từng gây chú ý với mái tóc nhuộm màu nổi, phong cách trang điểm đậm và trang phục mang hơi hướng người lớn dù vẫn đang độ tuổi đi học.

Sinh ra trong một trong những gia đình nổi tiếng nhất Hollywood, North West gần như không có khoảng cách với ánh đèn truyền thông. Kim Kardashian và Kanye West kết hôn năm 2014 và có 4 người con trước khi ly hôn vào năm 2021. Sau khi cha mẹ chia tay, North chủ yếu sống cùng mẹ và các em.

Ngay từ nhỏ, cô bé đã xuất hiện thường xuyên trên mạng xã hội và các sự kiện lớn. Năm 2021, khi mới 8 tuổi, North cùng mẹ lập tài khoản TikTok chung, nhanh chóng thu hút hàng chục triệu người theo dõi. Nội dung xoay quanh cuộc sống thường ngày, thời trang và những khoảnh khắc gia đình.

North West xuất hiện bên mẹ tại các sự kiện đình đám thế giới từ khi còn nhỏ (Ảnh: Getty).

Không chỉ dừng lại ở hình ảnh “rich kid”, North West còn sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật. Cô từng góp giọng trong ca khúc Talking Once Again, đạt thứ hạng cao trên Billboard Hot 100. Ngoài ra, cô bé tiếp tục gây chú ý khi tham gia album Vultures 2 của cha, thậm chí thể hiện phần rap bằng tiếng Nhật.

North cũng thử sức với sân khấu khi trình diễn ca khúc I Just Can’t Wait to Be King trong sự kiện kỷ niệm 30 năm bộ phim The Lion King. Những hoạt động này cho thấy cô bé đang từng bước định hình hình ảnh cá nhân trong lĩnh vực giải trí.

Trong thời trang, North West được xem là gương mặt tiềm năng của thế hệ mới. Cô bé thường xuyên tham dự các tuần lễ thời trang quốc tế, xuất hiện tại sự kiện thời trang danh giá Met Gala và sở hữu bộ sưu tập hàng hiệu đáng giá. Kim Kardashian từng nhận xét con gái là người có gu thẩm mỹ rõ ràng và cá tính mạnh, thừa hưởng từ cả cha lẫn mẹ.

Tuy nhiên, chính lối sống xa xỉ và hình ảnh trưởng thành sớm cũng khiến North trở thành đề tài tranh cãi kéo dài. Khi mới 9 tuổi, North West đã gây chú ý khi được tổ chức tiệc sinh nhật xa hoa trên du thuyền cùng bạn bè. Sự kiện nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên truyền thông Mỹ, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều về mức độ xa xỉ dành cho một đứa trẻ.

North West đồng hành cùng người mẹ nổi tiếng (Ảnh: IG).

Trong một chương trình truyền hình, Jenna Bush Hager thẳng thắn bày tỏ quan điểm, cho rằng bữa tiệc vượt quá mức cần thiết đối với lứa tuổi của North. Nữ MC cũng nhấn mạnh rằng bản thân không có ác cảm với Kim Kardashian, song cho rằng việc tổ chức sinh nhật quá tốn kém cho trẻ em là điều cần cân nhắc.

Không chỉ gây chú ý bởi cuộc sống xa xỉ, phong cách thời trang của North West cũng thường xuyên trở thành đề tài tranh luận.

Trong chuyến du lịch tới Rome cùng mẹ vào năm ngoái, cô bé xuất hiện với trang phục mang phong cách trưởng thành, gồm áo corset (áo nịt ngực), chân váy ngắn và bốt đế cao thuộc bộ sưu tập của Vetements kết hợp cùng New Rock, đi kèm túi xách hình trái tim của Vivienne Westwood. Lựa chọn này khiến dư luận đặt câu hỏi về sự phù hợp với độ tuổi.

Ở một lần khác, North tiếp tục thu hút sự chú ý khi xuống phố với trang phục jeans đồng bộ cùng màu tóc, kết hợp túi xách đính đá của thương hiệu Balenciaga và trang sức cao cấp. Cô bé thường xuyên sử dụng son bóng tông trầm, phối phụ kiện và kính thời trang, cho thấy gu thẩm mỹ cá nhân rõ rệt dù còn nhỏ tuổi.

North West hiện 12 tuổi và là một trong những "rich kid" nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận (Ảnh: Getty).

Việc nuôi dạy North cũng từng là nguyên nhân gây bất đồng giữa Kim Kardashian và Kanye West trong những năm gần đây. Nam rapper nhiều lần bày tỏ quan điểm không đồng tình với việc con gái sử dụng mạng xã hội và trang điểm từ sớm. Ngược lại, Kim cho rằng cần tạo điều kiện để con phát triển cá tính trong môi trường phù hợp.

Theo Variety, ở tuổi 12, North West vừa là một thiếu niên đang trong quá trình trưởng thành, vừa là nhân vật công chúng có sức ảnh hưởng lớn với lượng người theo dõi không kém các ngôi sao hạng A tại Hollywood.

Dù nhận về nhiều ý kiến trái chiều, không thể phủ nhận, cô con gái lớn của tỷ phú USD Kim Kardashian đang dần định hình vị trí của mình trong thế hệ trẻ nổi tiếng toàn cầu. Tuy nhiên, hành trình phía trước của cô bé vẫn còn dài, và cách gia đình định hướng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định hình ảnh cũng như sự phát triển lâu dài.