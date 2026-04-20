Biệt thự 200 tỷ đồng để dưỡng già của nữ diễn viên "Cô thư ký xinh đẹp"

18 năm vắng bóng nghệ thuật, Hoa khôi Thể thao 1995 Thu Hương - nữ diễn viên từng được yêu thích qua phim Cô thư ký xinh đẹp (lên sóng năm 2000) - vẫn nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Những năm qua, cô tập trung kinh doanh, xây dựng tổ ấm viên mãn bên chồng doanh nhân và tận hưởng cuộc sống đủ đầy trong căn biệt thự sang trọng tại "khu nhà giàu" TPHCM.

Bên trong biệt thự 200 tỷ đồng tại "khu nhà giàu" của Hoa khôi Thu Hương (Video: Công Triệu, Bích Phương).

Chào đón phóng viên Dân trí thăm nhà, Hoa khôi Thu Hương cho biết, cô chuyển về sống tại căn biệt thự từ năm 2017. Căn nhà được cải tạo, sửa sang vào cuối năm ngoái và hoàn thiện đầu năm nay. Hiện tại, Thu Hương và ông xã sống cùng con trai út và mẹ chồng.

Nữ diễn viên Cô thư ký xinh đẹp cho biết, tổng diện tích nhà và sân vườn khoảng gần 600m2. Nhìn từ phía ngoài, căn nhà của Thu Hương gây ấn tượng với gam trắng chủ đạo. Khoảng sân trước thoáng rộng, cây xanh bao quanh tạo cảm giác riêng tư.

“Vợ chồng tôi vốn là những người thích sự mới mẻ, từng chuyển nhà nhiều lần. Nhưng chuyển về đây, cả hai quyết định gắn bó lâu dài, dưỡng già tại đây. Không gian sống ở khu vực này rất thoải mái, hàng xóm dễ thương”, Thu Hương nói.

Căn biệt thự gồm một tầng trệt và một tầng lầu, được thiết kế với phong cách tân cổ điển, kết hợp tinh thần châu Âu. Không gian sống sang trọng, tiện nghi nhưng không chạy theo sự hào nhoáng mà thiên về sự tinh tế, phản ánh gu thẩm mỹ của gia chủ.

Trong ảnh là khu vực phòng khách nhỏ có cửa sổ nhìn ra mặt tiền căn nhà, đón ánh sáng tự nhiên. Tường sơn màu be trung tính, kết hợp hệ đèn tường và đèn chùm ánh vàng.

Bộ sofa nỉ màu xám, ghế thư giãn bo cong cùng thảm hoa văn cổ điển giúp không gian mềm mại. Các chi tiết trang trí như tranh nghệ thuật, cây cảnh, kính thiên văn làm điểm nhấn cho không gian trò chuyện, đọc sách, uống trà của gia chủ.

Theo Hoa khôi Thu Hương, việc sửa sang lại biệt thự không chỉ để nâng cấp không gian sống theo hướng hiện đại, khang trang hơn, mà còn tính đến nhu cầu lâu dài của gia đình.

Mẹ chồng của cô năm nay đã ngoài 80 tuổi, trong khi vợ chồng cô cũng nghĩ đến tương lai khi tuổi cao, việc di chuyển đồ đạc hay leo cầu thang sẽ khó khăn hơn. Vì vậy, cô lắp thêm thang máy trong nhà, chỉnh sửa một số khu vực để cuộc sống về sau thuận tiện hơn.

Phòng khách lớn trong biệt thự của Hoa khôi Thu Hương sử dụng gam màu trắng kem và xám nhạt làm chủ đạo, tạo nên vẻ nền nã, nhẹ nhàng và giúp căn phòng luôn sáng thoáng.

Điểm nhấn nổi bật là hệ trần cao mang hơi hướng kiến trúc châu Âu. Bộ sofa bọc nỉ màu sáng với kiểu dáng bo cong mềm mại được bố trí giữa căn phòng.

Hoa khôi Thu Hương trưng bày nhiều ảnh gia đình, cúp lưu niệm, món đồ sưu tầm trong phòng khách lớn. Các chi tiết khác như đèn bàn gốm sứ, đồng hồ cổ, cây xanh nội thất hay lọ hoa trang trí giúp không gian thêm sinh động.

Nói về gu thẩm mỹ trong không gian sống, Hoa khôi Thu Hương cho biết, gia đình cô không đặt nặng giá trị vật chất hay tiêu chí “đắt tiền” khi lựa chọn đồ nội thất, trang trí. Theo cô, điều quan trọng nhất là món đồ đó phải đẹp, phù hợp với tổng thể căn nhà và mang theo một ý nghĩa hay kỷ niệm riêng.

"Tôi ít khi nói về giá cả món đồ. Với vợ chồng tôi, giá trị của đồ vật trang trí nằm ở kỷ niệm, cảm xúc mà vật dụng ấy mang lại. Ví dụ, trong phòng khách lớn có một chiếc đồng hồ cổ mà chồng tôi mua trong chuyến du lịch châu Âu. Điều đặc biệt không phải là đồng hồ đắt tiền hay không, quan trọng là bạn thấy yêu món đồ khi mà bạn đặt vào đúng vị trí trong tổ ấm", người đẹp chia sẻ.

Bên cạnh phòng khách lớn, gia đình Thu Hương dành riêng một khu vực trưng bày nhạc cụ. Khu vực này nổi bật với bộ trống đặt ở vị trí trung tâm, đi kèm micro và các cây đàn guitar được sắp xếp gọn gàng phía sau. Cách bài trí mang đến cảm giác như một studio thu nhỏ ngay trong nhà, nơi các thành viên có thể thư giãn, biểu diễn hoặc quây quần cùng nhau sau những giờ làm việc.

Bao quanh không gian là hệ cửa kính lớn mở ra mảng xanh sân vườn bên ngoài, giúp khu vực luôn ngập ánh sáng tự nhiên. Sự kết hợp giữa nhạc cụ, ánh sáng và cây xanh khiến góc nhỏ này vừa có chất nghệ sĩ, vừa giữ được vẻ sang trọng đồng điệu với tổng thể biệt thự.

Hai con trai của Thu Hương học đàn từ khi còn bé. Sau này, con trai lớn Nam Khánh (Tom) thích chơi guitar, còn Nam Anh (Ben) chơi piano. Gần đây, Thu Hương học chơi trống. Cô xem đây là cách kết nối cùng các con, đồng thời có thêm những phút giây thư giãn giữa công việc bận rộn. Đây cũng là nơi để Thu Hương giao lưu cùng bạn bè khi có khách thăm nhà.

Khu vực bàn ăn tiếp khách trong biệt thự của Hoa khôi Thu Hương được thiết kế như một phòng ăn riêng sang trọng. Không gian phản ánh gu thẩm mỹ tinh tế, hiếu khách và biết tận hưởng chất lượng sống của vợ chồng Thu Hương.

Điểm nhấn là bàn ăn dài có mặt đá vân mây cùng ghế ngồi bọc nệm tông màu đồng điệu. Trên bàn, bộ chén đĩa được sắp đặt đồng đều theo từng vị trí, kết hợp tông xanh cổ vịt, trắng và ánh kim. Bình hoa lớn đặt giữa bàn với sắc đỏ, hồng và trắng trở thành điểm nhấn sinh động, giúp không gian thêm sức sống.

"Nhà tôi rất hay mở tiệc đón bạn bè, người thân tới chơi. Chúng tôi thiết kế khu vực này để có không gian rộng rãi tiếp đón những người yêu quý. Hôm nay, gia đình tôi có một bữa tiệc đón bạn bè tới dùng bữa tối. Thông thường, trước một buổi tiệc, tôi lên thực đơn từ sớm, nghĩ xem sẽ đãi bạn bè món gì, chơi những bản nhạc gì", Thu Hương hé lộ.

Tầng 1 là khu vực thư viện. Căn phòng mang bầu không khí ấm áp, riêng tư như một phòng làm việc và đọc sách kiểu châu Âu cổ điển. Toàn bộ không gian được bao phủ bởi hệ tủ sách âm tường bằng gỗ tối màu, cao chạm trần, tạo cảm giác bề thế và sang trọng.

Những đường nét vuông vức, chỉn chu trên bề mặt tủ kết hợp cùng sắc nâu trầm khiến căn phòng có chiều sâu. Hệ đèn LED hắt sáng ở từng ô kệ giúp những giá sách nổi bật như một khu trưng bày thu nhỏ.

Đặc biệt, hệ cửa đôi ở giữa phòng tạo cảm giác như lối dẫn bước vào một thế giới riêng, nơi Thu Hương tạm rời nhịp sống bận rộn để tìm sự tập trung và tĩnh lặng.

Các đầu sách được sắp xếp trải rộng từ kinh doanh, quản trị, phát triển bản thân đến văn học, nghệ thuật và ngoại ngữ. Ở trung tâm phòng là chiếc bàn tròn chất liệu gỗ, nơi gia chủ thường ngồi đọc sách, ghi chú, làm việc.

Bên khung cửa sổ lớn là nơi đón ánh sáng tự nhiên vào ban ngày, giúp căn phòng cân bằng giữa vẻ trầm ấm của gỗ và sự thoáng đãng của thiên nhiên bên ngoài. Những khung ảnh gia đình, bằng khen, kỷ niệm chương được đặt xen kẽ trên kệ sách.

Trong phòng ngủ master, Thu Hương cũng bố trí một góc đọc sách gồm ghế thư giãn, bàn trà nhỏ. Từ vị trí ngồi, cô có thể ngắm nhìn khu vườn xanh mát, tận hưởng cảm giác thư thái như một góc nghỉ dưỡng giữa lòng thành phố. "Đây là góc tôi yêu thích nhất căn nhà", cô nói.

Thu Hương tiết lộ, niềm đam mê sách của cô bắt nguồn từ truyền thống gia đình. Ít ai biết rằng, máu kinh doanh của Hoa khôi Thể thao 1995 đã bộc lộ từ năm lớp 5 khi cô tận dụng kho sách phong phú của bố mẹ để... cho bạn bè trong khu phố thuê truyện. Sau này, Thu Hương giữ thói quen đọc sách, cất công giữ gìn những bộ sách cũ dù nhiều lần chuyển nhà.

"Tri thức là lý do tôi có được ngày hôm nay. Đi đâu tôi cũng mang theo toàn bộ số sách của mình. Tôi có ước mơ rằng khi về già, tôi đủ thời gian để đọc hết tất cả cuốn sách yêu thích", Thu Hương nói.

Phòng ngủ của vợ chồng Thu Hương được thiết kế theo phong cách tân cổ điển, sang trọng, sử dụng gam màu be, xám nhạt làm chủ đạo, mang lại cảm giác ấm áp, thư giãn.

Diện tích phòng ngủ rộng rãi, đủ để bố trí nhiều khu chức năng. Ngoài giường ngủ, căn phòng còn sắp xếp thêm sofa dài cuối giường, tạo thành góc nghỉ ngơi hoặc nơi vợ chồng Thu Hương ngồi xem tivi, trò chuyện trước khi ngủ.

Nhìn lại hành trình xây dựng sự nghiệp và tổ ấm tại TPHCM, Thu Hương cho rằng yếu tố quan trọng nhất là chọn đúng người đồng hành. Theo cô, vợ chồng là “đối tác đặc biệt”, nơi cả hai luôn tin tưởng, động viên nhau, dành cho nhau những lời nói tích cực và cùng nắm tay vượt qua giai đoạn khó khăn.

Bên ngoài hành lang tầng 1, Hoa khôi Thu Hương treo bức tranh khổ lớn mang cảm hứng mỹ thuật Việt Nam truyền thống, tái hiện hình ảnh thiếu nữ bên đàn tranh giữa không gian sen và cây lá. Tác phẩm với gam đỏ son nổi bật trở thành điểm nhấn nghệ thuật trong tổng thể biệt thự.

Ngay bên hông căn nhà, Thu Hương bố trí khu vực tập luyện ngoài trời như một phòng gym mở giữa thiên nhiên. Không gian được lát sàn cao su chuyên dụng màu đen, trang bị khá đầy đủ với dàn tạ tay nhiều mức cân nặng, máy chạy bộ, xe đạp thể dục...

Hoa khôi Thể thao 1995 duy trì lối sống lành mạnh, kỷ luật. Theo người đẹp, mỗi ngày vào buổi sáng, cô dành 2 tiếng đồng hồ ở sân tập gym. Buổi chiều tối, cô thường chơi pickleball ở sân gần nhà.

"Sau nhiều năm làm việc với cường độ cao, từ năm 2023, tôi bắt đầu sắp xếp lại toàn bộ nhịp sống, ưu tiên cho bản thân. Với tôi bây giờ sức khỏe là quan trọng nhất. Tôi cũng thường khuyến khích chồng, mẹ chồng cùng tập luyện thể thao”, cô nói.

Nguyễn Thu Hương sinh năm 1979 tại Hà Nội. Cô đoạt giải Hoa khôi Thể thao 1995, từng làm diễn viên, MC, trước khi ngừng hoạt động showbiz để theo đuổi sự nghiệp kinh doanh. Năm 2011, Thu Hương thi Mrs World (Hoa hậu Quý bà Thế giới) ở Mỹ và đoạt giải Á hậu. Cô kết hôn cùng doanh nhân Nguyễn Hoài Nam năm 2005, có hai con trai tên Nam Khánh, Nam Anh.

Ảnh: Trịnh Nguyễn