Biệt thự triệu USD của nữ ca sĩ tỷ phú Rihanna bị tấn công bằng súng

Theo báo cáo ban đầu, một phụ nữ khoảng 30 tuổi đã ngồi trong xe và nổ hơn chục phát súng vào ngôi nhà của ngôi sao nhạc pop. Trong đó, một viên đạn đã xuyên qua bức tường của căn biệt thự. Sau khi nã súng, nghi phạm nhấn ga bỏ chạy nhưng nhanh chóng bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Rihanna đang có mặt tại nhà vào thời điểm vụ tấn công xảy ra (Ảnh: Getty).

Nguồn tin cho biết Rihanna vẫn ở trong nhà khi vụ việc xảy ra. Tuy nhiên, hiện chưa thể xác định tình trạng của nữ ca sĩ cũng như liệu cô có bị thương hay không. Ngoài ra, cũng chưa rõ rapper A$AP Rocky - bạn trai của Rihanna - cùng 3 con của họ có ở trong nhà vào thời điểm vụ nổ súng hay không.

Động cơ khiến người phụ nữ tấn công nhà riêng của Rihanna hiện chưa được công bố. Cơ quan chức năng cho biết đang tiếp tục điều tra và thu thập bằng chứng để làm rõ vụ việc. Rihanna và gia đình cũng chưa lên tiếng sau sự cố này.

Theo Page Six, đây không phải lần đầu nữ ca sĩ gặp sự cố nguy hiểm tại căn biệt thự trị giá 13,8 triệu USD.

Năm 2018, một người đàn ông 27 tuổi từng trèo tường đột nhập vào nhà riêng của cô. Khi đó Rihanna không có mặt ở nhà và kẻ đột nhập đã ở bên trong hơn 12 giờ trước khi bị phát hiện. Sau đó, người này nhận tội quấy rối và bị tòa án cấm tiếp cận nữ ca sĩ trong vòng 10 năm.

Biệt thự của Rihanna bị phong toả để phục vụ công tác điều tra (Ảnh: Page Six).

Rihanna (SN 1988) bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 2003. Cô được Guinness World Records công nhận là một trong những nữ ca sĩ có đĩa nhạc bán chạy nhất thế kỷ 21.

Album gần nhất của cô là Anti, phát hành năm 2016. Từ đó đến nay, nữ ca sĩ gần như vắng bóng trên sân khấu âm nhạc và tập trung phát triển hoạt động kinh doanh. Tài sản của Rihanna hiện ước tính khoảng 1,4 tỷ USD.

Phần lớn giá trị tài sản ròng của cô đến từ thương hiệu mỹ phẩm Fenty Beauty và dòng thời trang Fenty hợp tác cùng tập đoàn LVMH.

Năm 2017, Rihanna ra mắt Fenty Beauty, đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi xây dựng một thương hiệu mỹ phẩm độc lập. Trước đó, cô từng hợp tác với MAC Cosmetics và phát hành nhiều dòng nước hoa.

Rihanna là nữ ca sĩ tỷ phú da màu nổi tiếng trên thế giới (Ảnh: Getty).

Sự ra đời của thương hiệu thời trang Fenty cũng được xem là bước đột phá trong ngành công nghiệp thời trang. Thương hiệu này hướng đến sự đa dạng và tính toàn diện trong tiêu chuẩn sắc đẹp, với nhiều dòng sản phẩm từ quần áo, giày dép đến phụ kiện.

Rihanna cũng trở thành người phụ nữ da màu đầu tiên lãnh đạo một thương hiệu thuộc tập đoàn LVMH.

Nữ ca sĩ từng chia sẻ mong muốn sử dụng tài sản của mình cho các hoạt động cộng đồng: “Tiền của tôi không chỉ dành cho bản thân. Tôi luôn nghĩ rằng mình có thể giúp đỡ người khác. Thế giới đôi khi khiến bạn tin rằng những điều sai trái cần được ưu tiên và khiến bạn quên đi giá trị cốt lõi của cuộc sống cũng như ý nghĩa của việc được sống”.