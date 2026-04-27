Biến cố gia đình Beckham: Con trai quay lưng, cha mẹ vẫn chờ ngày sum họp

Theo truyền thông quốc tế, rạn nứt giữa Brooklyn Beckham và cha mẹ đã kéo dài gần một năm, bắt đầu từ cuối năm 2024. Kể từ đó, Brooklyn cùng vợ - nữ diễn viên Nicola Peltz - không còn xuất hiện trong các sự kiện gia đình, cũng như vắng mặt trong nhiều dịp quan trọng.

Đầu năm nay, Brooklyn Beckham gây chú ý khi công khai chia sẻ về mâu thuẫn với cha mẹ. Trong một bức tâm thư, anh bày tỏ sự thất vọng và cho rằng gia đình đã “cố gắng phá hoại mối quan hệ” của mình trước thềm đám cưới.

Victoria và David Beckham tham dự sự kiện Time100 (Ảnh: Getty).

Thậm chí, anh còn nhắc đến chi tiết gây tranh cãi khi cho rằng mẹ mình đã “chiếm” điệu nhảy đầu tiên - một khoảnh khắc quan trọng trong lễ cưới.

Những phát ngôn thẳng thắn của Brooklyn khiến công chúng bất ngờ, bởi trước đó, gia đình Beckham luôn xuất hiện với hình ảnh đoàn kết, gắn bó.

Nhiều nguồn tin cho rằng Nicola Peltz có thể là yếu tố tác động đến mối quan hệ giữa Brooklyn và gia đình. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng Brooklyn hoàn toàn chủ động trong quyết định và quan điểm của mình.

Trong khi đó, phía David Beckham và Victoria Beckham lựa chọn giữ im lặng trước những ồn ào. Một nguồn tin thân cận tiết lộ, cặp đôi không còn liên lạc trực tiếp với con trai cả trong thời gian dài. Brooklyn chỉ duy trì kết nối hạn chế với ông bà thông qua tin nhắn.

Dù vậy, gia đình Beckham vẫn không từ bỏ hy vọng hàn gắn. Theo People, họ mong muốn có thể đoàn tụ trước thềm World Cup 2026 - sự kiện thể thao lớn mà cả gia đình dự kiến sẽ cùng tham dự tại Mỹ. Đây được xem là cơ hội để các thành viên “phá băng” căng thẳng và tìm lại tiếng nói chung.

Victoria và David Beckham tham dự sự kiện tại Mỹ cùng con gái Harper và con trai Cruz (Ảnh: IG).

“Gia đình sẽ không bao giờ từ bỏ hy vọng đoàn tụ”, nguồn tin chia sẻ. “Mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp, nhưng thiếu Brooklyn là điều khiến họ day dứt”, nguồn tin nói thêm.

Trong bối cảnh mối quan hệ với con trai cả rạn nứt, vợ chồng Beckham vẫn duy trì hình ảnh gia đình bên cạnh những người con còn lại. Gần đây, các con Cruz và Harper đã tham dự các sự kiện lớn cùng cha mẹ. Ngoài ra, gia đình vẫn chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội.

Tháng 4 này, Victoria đón sinh nhật lần thứ 52 và cô nhận được tình yêu thương, quan tâm của chồng, các con và đồng nghiệp. Vợ chồng Brookyn và Nicola tiếp tục giữ im lặng hay có động thái chúc mừng mẹ.

Gần đây, Victoria Beckham gây chú ý khi xuất hiện tại New York (Mỹ) để ra mắt bộ sưu tập hợp tác với thương hiệu thời trang, đồng thời được vinh danh trong danh sách Time100 - 100 nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất năm. Trong các hoạt động này, cô luôn có sự đồng hành của chồng và các con, tạo nên hình ảnh gia đình gắn kết.

Brooklyn Beckham và vợ vẫn phớt lờ nỗ lực hàn gắn của bố mẹ và các em (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, phía sau vẻ ngoài rạng rỡ, Victoria thừa nhận gia đình đang trải qua “một năm đầy thử thách”. Trong một cuộc phỏng vấn trước sự kiện Time100, cô chia sẻ rằng điều quan trọng nhất lúc này là bảo vệ các con trước áp lực dư luận, đồng thời giữ vững sự gắn bó giữa các thành viên.

Trong khi đó, Brooklyn Beckham hiện sinh sống tại Los Angeles (Mỹ), tập trung phát triển sự nghiệp cá nhân. Anh hoạt động như một đầu bếp trực tuyến, thường xuyên chia sẻ các video nấu ăn và quảng bá thương hiệu riêng, bao gồm dòng sản phẩm tương ớt mang tên Cloud23.

Sự độc lập trong cuộc sống và sự nghiệp của Brooklyn được cho là một trong những yếu tố khiến khoảng cách giữa anh và gia đình ngày càng lớn. Tuy nhiên, nhiều người vẫn tin rằng thời gian có thể giúp các bên nhìn nhận lại vấn đề và tìm được tiếng nói chung.

Gia đình Beckham từ lâu được xem là biểu tượng của sự thành công và gắn kết. Từ một cầu thủ bóng đá nổi tiếng toàn cầu và nữ ca sĩ giải trí, David Beckham và Victoria Beckham đã xây dựng hình ảnh gia đình kiểu mẫu suốt nhiều năm.

Vì vậy, những rạn nứt hiện tại càng khiến công chúng quan tâm và tiếc nuối. Tuy nhiên, cách mà cặp đôi lựa chọn đối mặt bằng cách im lặng, kiên nhẫn và không từ bỏ hy vọng cũng nhận được nhiều sự đồng cảm từ người theo dõi.