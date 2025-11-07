Báo Dân trí giành 3 giải báo chí "Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam"

Tối 6/11 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), lễ tổng kết và trao giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam" lần thứ ba đã diễn ra.

Giải thưởng do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức nhằm tôn vinh những tập thể, cá nhân có đóng góp xuất sắc trong công tác tuyên truyền, xây dựng và phát triển các lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch và gia đình.

Các tác giả Nguyễn Thế Nam, Nguyễn Anh Tuấn, Trần Ngọc Lan, Nguyễn Tiến Anh Tuấn (từ trái sang) của báo Dân trí được vinh danh tại giải "Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam" (Ảnh: Vũ Toàn).

Vượt qua nhiều tác phẩm dự thi, loạt bài 5 kỳ Thể thao Việt Nam trong nỗ lực định hình giá trị trên trường quốc tế của nhóm tác giả: Nguyễn Anh Tuấn (Anh Tuấn), Nguyễn Thế Nam (Sông Lam), Hoàng Trọng Vũ (Trọng Vũ), Trần Ngọc Lan (Ngọc Lan) của báo Dân trí đạt giải ba ở loại hình báo điện tử.

Phóng sự ảnh Ngắm các nữ vận động viên xinh đẹp tranh tài giải Thể dục nghệ thuật quốc gia của tác giả Nguyễn Tiến Anh Tuấn của báo Dân trí đạt giải ba ở loại hình ảnh báo chí.

Bên cạnh đó, bộ ảnh "Hoa núi" tranh tài của tác giả Nguyễn Tiến Anh Tuấn cũng được trao giải khuyến khích ở loại hình ảnh báo chí.

Theo đó, loạt bài Thể thao Việt Nam trong nỗ lực định hình giá trị trên trường quốc tế gồm 5 kỳ được thực hiện từ ngày 9/8/2024 đến 13/8/2024.

Các bài viết nhằm giúp độc giả cũng như các nhà hoạch định chính sách có cái nhìn toàn diện về thực trạng của thể thao Việt Nam sau Olympic Paris 2024, từ đó nâng cao quyết tâm thay đổi, nỗ lực phấn đấu định hình giá trị của thể thao nước nhà trên trường quốc tế.

Tác giả Nguyễn Thế Nam cho biết, đây là lần thứ hai anh và đồng nghiệp đạt giải báo chí viết về lĩnh vực thể thao. Loạt bài đã phỏng vấn các chuyên gia trong và ngoài nước để có cái nhìn rõ nét hơn thực trạng của thể thao Việt Nam cũng như định hướng, thay đổi cơ chế, cách làm để giúp thể thao nước nhà có hướng đi đúng và hiệu quả trong tương lai.

"Chúng tôi nhận được sự hướng dẫn, chỉ đạo sát sao của Ban biên tập, Ban Thư ký tòa soạn... nên không gặp nhiều khó khăn trong quá trình tác nghiệp. Với loạt bài viết trên, chúng tôi mong muốn thể thao Việt Nam sẽ ngày càng phát triển, đạt thành tích cao trong nước và quốc tế", anh Thế Nam bày tỏ.

Tác giả Nguyễn Tiến Anh Tuấn của báo Dân trí cho biết, đây là năm thứ ba liên tiếp anh được vinh danh tại giải thưởng của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch. Năm 2023, anh đạt giải nhì, năm 2024 anh đạt giải ba và năm nay anh nhận 1 giải ba và 1 giải khuyến khích.

"Tôi có 8 năm chơi bóng chuyền. Trong 15 năm làm báo, tôi có 12 năm theo dõi đưa tin hoạt động thể thao trong nước và quốc tế, tác nghiệp tại 5 kỳ SEA Games...

Trong những năm gắn bó với sự nghiệp thể thao nước nhà, dù những đóng góp còn nhỏ bé, tôi chưa bao giờ cảm thấy mình muốn rời xa dòng chảy đầy sôi động của thể thao", tác giả Nguyễn Tiến Anh Tuấn nói.

Tác giả Nguyễn Anh Tuấn (trái) và Nguyễn Tiến Anh Tuấn tại sự kiện (Ảnh: Vũ Toàn).

Chia sẻ về 2 bộ ảnh Ngắm các nữ vận động viên xinh đẹp tranh tài giải Thể dục nghệ thuật quốc gia và "Hoa núi" tranh tài, tác giả Nguyễn Tiến Anh Tuấn nói, đằng sau những khung hình ghi lại vẻ đẹp và tinh thần, sự nỗ lực của các vận động viên, anh còn muốn giới thiệu, lan toả, truyền tải thông tin, sức hấp dẫn của nhiều môn thể thao mới lạ hoặc ít nhận được sự quan tâm của công chúng và giới trẻ.

"Trong những năm qua, tôi luôn cố gắng đến những giải đấu các môn thể thao vắng người xem hoặc ít người luyện tập như thể dục dụng cụ, thể dục nghệ thuật, trượt băng nghệ thuật, aerobic, bóng chày... để tác nghiệp và đưa tin với mong muốn nhiều người quan tâm đến các môn thể thao này.

Giải thưởng như một sự ghi nhận, tôn vinh những thành quả của người làm báo mà Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch dành cho chúng tôi", anh bộc bạch.

Đánh giá về chất lượng chuyên môn của giải lần này, nhà báo Lê Quốc Minh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội đồng chung khảo, nhận định, năm nay giải thưởng đã được nâng lên một cấp độ mới, thể hiện qua quy mô và chất lượng tác phẩm dự thi.

"Với hơn 1.000 tác phẩm gửi về từ các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, chúng tôi đánh giá đây là sự hưởng ứng rất tích cực của giới báo chí cả nước. Con số ấy không chỉ phản ánh sức hút của giải, mà còn cho thấy sự quan tâm ngày càng sâu rộng của đội ngũ phóng viên, biên tập viên đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch”, ông Lê Quốc Minh cho biết.

Trong gần 4 tháng phát động, ban tổ chức đã nhận được 1.040 tác phẩm từ hơn 100 cơ quan báo chí trung ương và địa phương, con số kỷ lục đối với một giải chuyên ngành.

Các tác phẩm đa dạng về thể loại và chủ đề, phản ánh sâu sắc những vấn đề lớn của ngành như chính sách văn hóa, vai trò của văn hóa trong kỷ nguyên số, xây dựng văn hóa gia đình, phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch bền vững…

Nhiều tác phẩm bám sát tinh thần "Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi", đúng định hướng của Đảng và Nhà nước.

Giải Cảm hứng Việt được trao cho các cơ quan báo chí và cá nhân (Ảnh: Ban tổ chức).

Kết quả, Hội đồng chung khảo đã chọn được 95 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm 5 giải nhất, 15 giải nhì, 25 giải ba và 50 giải khuyến khích.

Ngoài ra, 3 cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm chất lượng được trao giải tập thể gồm: Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Long, Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Bắc Ninh.

Đặc biệt, giải Cảm hứng Việt lần đầu tiên được trao, vinh danh 5 tập thể và một cá nhân có đóng góp nổi bật trong việc kiến tạo và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của văn hóa Việt Nam.

Tại hạng mục này, Nguyễn Hùng - diễn viên phim Mưa đỏ - là nghệ sĩ duy nhất nhận giải thưởng.