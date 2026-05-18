Bạn thân tiết lộ Michael Jackson từng bị lạm dụng khi còn nhỏ

Theo Geoffrey Mark, ông và Michael Jackson có nhiều cuộc trò chuyện riêng tư trong các buổi tiệc tại biệt thự của bác sĩ da liễu Arnold Klein ở Los Angeles (Mỹ) vào cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000.

“Michael nói với tôi rằng, anh ấy từng bị xâm hại khi còn nhỏ. Tôi chia sẻ rằng mình từng bị cha và những người khác trong gia đình xâm hại. Michael nói anh ấy cũng trải qua điều tương tự. Nhưng anh ấy không dùng những từ ngữ đó vì không nghĩ đây là hành vi xâm hại”, Mark chia sẻ.

Michael Jackson từng trải qua một tuổi thơ khó khăn và thiếu thốn tình cảm (Ảnh: News).

Mark cho biết Michael Jackson chưa từng tiết lộ danh tính người đã xâm hại mình cũng như không kể chi tiết về sự việc. Nhà sản xuất tin rằng giọng ca nổi tiếng từng bị một “kẻ săn mồi tình dục” thao túng từ nhỏ và phải mang theo “gánh nặng cảm xúc” suốt cuộc đời trưởng thành.

Theo Mark, bi kịch thời thơ ấu phần nào lý giải những tranh cãi kéo dài quanh các mối quan hệ của Jackson với trẻ em khi trưởng thành. Tám người từng thân thiết với nam ca sĩ lúc nhỏ đã công khai cáo buộc ông lạm dụng họ.

Những cuộc trò chuyện giữa Mark và Jackson diễn ra vài năm sau khi ngôi sao quá cố chi hơn 20 triệu USD để dàn xếp ngoài tòa với Jordie Chandler - người từng cáo buộc ngôi sao nổi tiếng xâm hại tình dục.

Sau đó, Jackson vẫn tiếp tục thân thiết với trẻ em tại trang trại Neverland và trong các chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới, trong đó có Wade Robson và James Safechuck.

Michael Jackson gia nhập làng giải trí khi còn nhỏ (Ảnh: Rolling Stone).

Năm 2005, Jackson được tuyên trắng án trong vụ xét xử hình sự liên quan tới các cáo buộc xâm hại tình dục do Gavin Arvizo đưa ra. Đầu năm nay, 4 anh chị em nhà Cascio (gia đình từng thân thiết với Michael Jackson khi ông còn sống) cũng đệ đơn kiện, cáo buộc nam ca sĩ lạm dụng tình dục họ khi còn nhỏ.

Phía quản lý di sản của Michael Jackson đã phản đối việc các thành viên gia đình Cascio tái khởi kiện, cho rằng động thái này vi phạm thỏa thuận đã ký. Đại diện pháp lý của cố nghệ sĩ khẳng định các cáo buộc là không có cơ sở và cho rằng gia đình Cascio đang cố tình tống tiền.

Luật sư của phía Jackson tuyên bố: “Đây là nỗ lực nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi thực tế rằng phía nguyên đơn đã đưa ra yêu cầu mang tính tống tiền lên tới 213 triệu USD”.

Phản bác lại, luật sư của gia đình Cascio cho rằng các thân chủ của họ bị ép buộc ký thỏa thuận vào năm 2020. Theo lập luận của họ, một thỏa thuận dân sự không thể được sử dụng để che giấu hành vi xâm hại trẻ em. Phía nguyên đơn cũng đề nghị tòa án tuyên bố thỏa thuận vô hiệu để vụ việc được xét xử công khai.

Tòa án hiện khuyến khích các bên tuân thủ thỏa thuận đã ký và tiếp tục giải quyết tranh chấp thông qua trọng tài.

Nhà sản xuất Geoffrey Mark là bạn thân của Michael Jackson (Ảnh: News).

Mark cho rằng Jackson chỉ muốn tìm lại niềm vui tuổi thơ mà không nhận ra trải nghiệm của mình đã bị bóp méo. Theo quan điểm của ông, Michael không phải là người xấu hay “kẻ săn mồi tình dục”, mà là người đã mất khả năng phân biệt đúng sai do những tổn thương trong quá trình trưởng thành.

“Theo hiểu biết của tôi, Michael nghĩ rằng anh ấy đang mang đến niềm vui cho trẻ em giống như cách bản thân từng được đối xử”, Mark giải thích.

Nhà sản xuất cũng khẳng định ông không thể kết luận Jackson có hành vi xâm hại trẻ em hay không. “Tôi chỉ có thể phản ứng dựa trên những gì mình nhìn thấy và nghe thấy. Tôi không ở trong phòng khi Michael ở cạnh những đứa trẻ”, ông nói.

Theo Mark, Jackson từng tìm đến chất kích thích để đối phó với những tổn thương tinh thần. Tác giả của nhiều cuốn sách bán chạy về Hollywood cũng cho rằng Jackson tồn tại như “hai con người khác nhau”: Một nghệ sĩ chuyên nghiệp và một người trưởng thành hoang mang, luôn cố tìm vị trí của mình ngoài ánh hào quang.

“Mọi thứ đều xoay quanh sự nghiệp và tiền bạc bởi đó là điều cha anh ấy mong muốn. Michael không chắc mình là ai và liệu có ai yêu quý con người thật của anh ấy hay không. Anh ấy không biết nên tin ai, kể cả chính bản thân mình”, Mark nhận định. Ông cho biết mình giữ kín những câu chuyện này suốt nhiều năm.

Khi còn sống, Michael Jackson từng phải hầu toà vì những cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em (Ảnh: Getty).

Michael Jackson được xem là một trong những biểu tượng văn hóa có ảnh hưởng lớn nhất thế kỷ 20. “Ông hoàng nhạc pop” sở hữu 13 đĩa đơn quán quân Billboard Hot 100 - nhiều nhất trong số các nghệ sĩ nam.

Sự nghiệp của ông gắn liền với 15 giải Grammy, một giải Quả cầu vàng và 39 kỷ lục Guinness, trong đó có danh hiệu “Nghệ sĩ giải trí thành công nhất mọi thời đại”.

Năm 2009, Michael Jackson qua đời trước khi thực hiện chuyến lưu diễn toàn cầu. Sau khi ông mất, toàn bộ tài sản được đặt dưới sự quản lý của di sản Michael Jackson - một thực thể pháp lý hoạt động độc lập theo di chúc.

Theo tạp chí Parade, đến năm 2025, giá trị tài sản của Michael Jackson được ước tính khoảng 2 tỷ USD.