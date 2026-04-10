Ai là người hưởng lợi lớn nhất từ khối tài sản tỷ USD của Michael Jackson?

Trong lịch sử âm nhạc đại chúng, Michael Jackson là một trong những nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng sâu rộng nhất. Với danh xưng “ông hoàng nhạc pop”, ông không chỉ định hình ngành công nghiệp âm nhạc mà còn thiết lập những chuẩn mực mới về trình diễn, hình ảnh và sản xuất.

Trong hơn 4 thập kỷ hoạt động, Michael Jackson ghi dấu ấn với loạt album kinh điển như Thriller, Bad và Dangerous. Đáng chú ý, Thriller vẫn là album bán chạy nhất mọi thời đại, với hơn 70 triệu bản được tiêu thụ trên toàn cầu.

Ông sở hữu 13 đĩa đơn đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc Mỹ Billboard Hot 100 - nhiều nhất trong số các nghệ sĩ nam, đồng thời là nghệ sĩ đầu tiên có ca khúc đạt vị trí quán quân ở bảng xếp hạng này trong 5 thập kỷ khác nhau.

Sự nghiệp của Michael Jackson gắn liền với 15 giải Grammy, một giải Quả cầu vàng cùng 39 kỷ lục Guinness, trong đó có danh hiệu “Nghệ sĩ giải trí thành công nhất mọi thời đại”.

Không chỉ thành công trong âm nhạc, ông còn góp phần nâng tầm video ca nhạc thành một loại hình nghệ thuật. Những sản phẩm như Billie Jean hay Smooth Criminal đi kèm các video mang tính biểu tượng, thay đổi cách công chúng thưởng thức âm nhạc. Các động tác vũ đạo như “moonwalk” cũng trở thành dấu ấn văn hóa đại chúng toàn cầu.

Sau khi qua đời năm 2009, di sản của Michael Jackson không những không suy giảm mà còn tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ. Các sản phẩm âm nhạc liên tục được tái phát hành, thu hút thế hệ khán giả mới. Những chương trình tưởng niệm, triển lãm và show diễn như Michael Jackson: ONE của Cirque du Soleil góp phần duy trì sức sống cho di sản nghệ thuật của ông.

Ảnh hưởng của Michael Jackson cũng thể hiện rõ trong phong cách của nhiều nghệ sĩ đương đại, từ âm nhạc, vũ đạo đến thời trang, cho thấy sức lan tỏa vượt thời gian.

Về mặt kinh tế, Michael Jackson vẫn là một trong những nghệ sĩ có thu nhập cao nhất sau khi qua đời. Tài sản và bản quyền âm nhạc của ông tiếp tục tạo ra hàng trăm triệu USD mỗi năm, khẳng định giá trị thương mại bền vững của di sản.

Toàn bộ tài sản được quản lý bởi một quỹ di sản hoạt động theo di chúc. Theo tạp chí Parade, đến năm 2025, giá trị khối tài sản này ước tính đạt khoảng 2 tỷ USD.

Ba người con của Michael Jackson được cho là nhận trợ cấp hàng triệu USD mỗi năm từ nguồn thu này. Theo các tài liệu pháp lý tại Mỹ, chi phí sinh hoạt của Prince, Paris và Bigi Jackson (các con của Jackson) được chi trả từ quỹ di sản.

Trong năm 2022, cô con gái Paris Jackson nhận khoảng 3,2 triệu USD cho chi tiêu cá nhân và 91.000 USD cải tạo nhà. Cậu cả Prince Jackson được cấp khoảng 3,1 triệu USD, trong đó có chi phí học tập tại Đại học Loyola Marymount. Cậu út Bigi Jackson nhận gần 939.000 USD.

Ngoài ra, mẹ của Michael Jackson cũng nhận khoảng 1,6 triệu USD trợ cấp trong cùng năm. Các con của ông đều sở hữu nhà tại Nam California (Mỹ) bằng nguồn tài chính từ di sản.

Hai người quản lý di sản, John Branca và John McClain, cho biết khối tài sản từng chìm trong khoản nợ lớn vào năm 2009 đã tăng lên hơn 3 tỷ USD vào năm 2022, nhờ các quyết định kinh doanh chiến lược, trong đó có thành công của vở nhạc kịch MJ: The Musical trên sân khấu Broadway.

Tuy nhiên, từ năm ngoái, Paris Jackson liên tục đưa ra những tố cáo hướng vào 2 nhà quản lý di sản, cáo buộc thiếu minh bạch tài chính và chi phí luật sư quá cao. Đáp lại, phía quản lý khẳng định cô là người hưởng lợi nhiều nhất từ di sản, đồng thời bày tỏ sự không đồng tình với các khiếu nại.

Hồ sơ pháp lý cho biết Paris Jackson đã nhận khoảng 65 triệu USD từ di sản. Trong khi đó, một số nguồn tin cho rằng cô có mức chi tiêu lớn, nhưng Paris bác bỏ và cho rằng mình là nạn nhân của chiến dịch bôi nhọ, đồng thời yêu cầu minh bạch tài chính.

Hiện tranh chấp liên quan đến khối di sản vẫn chưa có hồi kết. Paris Jackson được cho là người đứng đầu trong các động thái pháp lý, trong khi 2 anh em còn lại giữ thái độ kín tiếng. Cô cũng là người duy nhất trong 3 anh em theo đuổi sự nghiệp âm nhạc, tiếp nối phần nào di sản nghệ thuật của cha.

Paris Jackson hoạt động trong nhiều lĩnh vực như âm nhạc, người mẫu và diễn xuất. Sinh năm 1998, Paris Jackson sớm thu hút sự chú ý của công chúng không chỉ bởi xuất thân nổi tiếng mà còn bởi phong cách cá tính và hành trình theo đuổi nghệ thuật độc lập.

Cô từng phát hành các sản phẩm âm nhạc mang màu sắc indie (âm nhạc độc lập), tham gia nhiều sự kiện thời trang lớn và góp mặt trong các dự án phim ảnh. Bên cạnh đó, Paris cũng thẳng thắn chia sẻ về những khó khăn tâm lý trong quá trình trưởng thành, trở thành tiếng nói đại diện cho nhiều vấn đề của giới trẻ hiện đại.