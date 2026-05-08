Người cha hà khắc khiến Michael Jackson vừa biết ơn vừa sợ hãi suốt đời

Trong bộ phim tiểu sử Michael đang nhận được sự quan tâm của khán giả toàn cầu, cuộc đời và sự nghiệp của Michael Jackson tiếp tục được tái hiện với nhiều góc nhìn mới.

Bên cạnh ánh hào quang của “ông hoàng nhạc pop”, bộ phim còn khắc họa sâu mối quan hệ đầy phức tạp giữa Michael Jackson và cha ruột - ông Joe Jackson. Ông được xem là người có ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp, tính cách và cả những tổn thương kéo dài suốt cuộc đời nam nghệ sĩ.

Trong phim, Joe Jackson được xây dựng như một người cha nghiêm khắc, đầy tham vọng và luôn yêu cầu các con phải đạt đến sự hoàn hảo. Ông là người phát hiện tài năng âm nhạc của Michael từ khi còn nhỏ, đồng thời trực tiếp đào tạo và đưa nhóm The Jackson 5 trở thành hiện tượng toàn cầu. Tuy nhiên, phía sau thành công vang dội ấy là tuổi thơ nhiều áp lực và mất mát của Michael Jackson - điều mà chính nam ca sĩ từng nhiều lần nhắc đến khi còn sống.

Theo truyền thông Mỹ, những chi tiết trong bộ phim được xây dựng dựa trên lời kể và sự tham gia của các thành viên trong gia đình Jackson, bao gồm mẹ cùng các anh chị em của Michael. Dù vậy, nhiều ý kiến cho rằng những tranh cãi xung quanh Joe Jackson - người từng bị chỉ trích vì phương pháp dạy con hà khắc và bạo lực - vẫn là chủ đề gây tranh luận suốt nhiều thập niên.

Người tạo nên sự nghiệp và tuổi thơ ám ảnh của Michael Jackson

Sinh thời, Michael Jackson từng công khai nói về tuổi thơ cô đơn và những ký ức đau buồn liên quan đến cha ruột. Trong cuộc phỏng vấn nổi tiếng với Oprah Winfrey năm 1993, nam ca sĩ cho biết ông và các anh em phải luyện tập với cường độ cao từ nhỏ, thường xuyên chịu áp lực nặng nề trong quá trình biểu diễn.

Michael kể rằng cha thường ngồi quan sát các con tập luyện với chiếc thắt lưng trên tay và sẵn sàng trừng phạt nếu họ mắc lỗi. Theo Michael Jackson, tuổi thơ của ông gần như bị đánh đổi để phục vụ cho âm nhạc và các chuyến lưu diễn liên tục cùng gia đình.

Không chỉ Michael, nhiều thành viên khác của gia đình Jackson cũng từng lên tiếng về cách giáo dục nghiêm khắc của Joe Jackson. Chị gái của Michael - La Toya Jackson - từng tiết lộ trên truyền hình rằng, cha bà thường có những hành vi bạo lực cả về thể xác lẫn tinh thần đối với các con. Những lời tố cáo này từng gây chấn động dư luận Mỹ trong nhiều năm.

Theo nhiều nguồn tin, Joe Jackson cũng là người can thiệp mạnh vào hình ảnh và giọng hát của Michael từ khi còn nhỏ. Có ý kiến cho rằng ông từng tìm cách trì hoãn việc vỡ giọng của Michael nhằm duy trì chất giọng cao đặc trưng giúp nhóm nhạc tiếp tục thành công. Áp lực từ cha ruột cũng được cho là một trong những nguyên nhân khiến Michael Jackson luôn mặc cảm về ngoại hình của mình.

Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Michael từng kể rằng cha thường chế giễu chiếc mũi của ông bằng biệt danh “big nose” (mũi to). Điều này được cho là ảnh hưởng lớn đến tâm lý của nam ca sĩ, khiến ông tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ từ khi còn trẻ. Bộ phim Michael cũng đề cập đến chi tiết này khi tái hiện ca phẫu thuật mũi đầu tiên của ngôi sao nhạc pop.

Suốt nhiều năm, báo chí quốc tế liên tục đặt câu hỏi về việc Michael Jackson thực hiện nhiều cuộc phẫu thuật thẩm mỹ và thay đổi ngoại hình. Một số ý kiến cho rằng những tổn thương tâm lý từ thời thơ ấu cùng áp lực hoàn hảo hóa bản thân đã khiến ông ám ảnh với diện mạo của mình.

Dù bị chỉ trích vì cách dạy con khắc nghiệt, không thể phủ nhận vai trò của Joe Jackson trong việc tạo dựng đế chế âm nhạc của gia đình Jackson. Lý giải cho cách dạy bảo có phần cực đoan của ông Joe, truyền thông Mỹ từng nhắc đến tuổi thơ thiếu thốn của chính ông.

Tuổi thơ mặc cảm với sự nghèo đói của ông Joe Jackson

Sinh năm 1928 tại bang Arkansas (Mỹ), Joe lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn và từng trải qua tuổi thơ nhiều biến động. Cha của ông cũng là người nghiêm khắc và bạo lực. Sau khi cha mẹ ly hôn, Joe theo cha chuyển đến California (Mỹ) sinh sống.

Trước khi trở thành người quản lý âm nhạc, Joe Jackson từng làm công nhân trong một nhà máy thép. Ông cũng theo đuổi âm nhạc và chơi guitar trong ban nhạc The Falcons nhưng không đạt được thành công như mong muốn. Chính những thất bại thời trẻ được cho là đã khiến ông đặt kỳ vọng lớn vào các con.

Những năm 1960, Joe Jackson thành lập nhóm nhạc gia đình với 3 con trai gồm Jackie, Tito và Jermaine. Sau khi Michael cùng Marlon gia nhập, nhóm đổi tên thành The Jackson 5. Dưới sự quản lý chặt chẽ của Joe, nhóm nhanh chóng nổi tiếng nhờ các ca khúc sôi động và phong cách biểu diễn chuyên nghiệp.

Năm 1969, The Jackson 5 ký hợp đồng với hãng Motown và được diva Diana Ross hỗ trợ quảng bá. Thành công của nhóm mở đường cho sự nghiệp solo (cá nhân) của Michael Jackson sau này. Từ một cậu bé trong gia đình lao động nghèo ở Gary, Indiana (Mỹ), Michael trở thành nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn nhất lịch sử nhạc pop thế giới.

Rạn nứt và hành trình hàn gắn trong quan hệ của 2 cha con

Dù mối quan hệ giữa Michael Jackson và cha ruột nhiều lần rơi vào căng thẳng, giọng ca huyền thoại chưa bao giờ hoàn toàn phủ nhận vai trò của Joe Jackson trong thành công của mình.

"Ông ấy gặp khó khăn trong việc thể hiện tình cảm. Ông ấy chưa bao giờ nói rằng ông ấy yêu tôi. Ông cũng không bao giờ khen ngợi tôi. Nếu tôi biểu diễn hay, ông sẽ nói đó là một màn chấp nhận được. Nếu tôi diễn tròn vai, ông ấy xem điều đó là tệ hại", Michael Jackson nói trong bài phát biểu ở Đại học Oxford vào năm 2001.

"Cha tôi là một nhà quản lý, đào tạo thiên tài. Anh em tôi đã có một sự nghiệp thành công. Ông ấy đào tạo tôi thành người trình diễn chuyên nghiệp, dưới sự chỉ bảo của ông, tôi hiếm khi để xảy ra sai sót", ngôi sao huyền thoại bày tỏ.

Sau nhiều năm bất hòa, những năm cuối đời, Michael Jackson cho biết ông đã học cách tha thứ cho cha. Nam ca sĩ từng tổ chức “Ngày Joseph Jackson” tại điền trang Neverland Ranch để tôn vinh cha ruột. Theo Michael, khi trưởng thành hơn, ông nhận ra sự nghiêm khắc của cha cũng xuất phát từ mong muốn bảo vệ và giúp các con thoát khỏi nghèo khó.

“Cha tôi lớn lên trong nghèo đói và muốn các con có cuộc sống tốt hơn. Tôi nhận ra ngay cả sự nghiêm khắc của ông cũng là một dạng tình yêu, dù không hoàn hảo. Ông rèn giũa tôi vì yêu tôi. Qua thời gian, tôi cảm thấy mình may mắn chứ không bất hạnh. Tôi đã hóa giải những hận thù. Sự căm hận trong tôi nhường chỗ cho sự tha thứ. Để hàn gắn thế giới, đầu tiên chúng ta phải tự chữa lành nỗi đau của bản thân. Đó là lý do tôi muốn tha thứ cho cha mình”, Michael từng nói.

Cha của Michael Jackson: Thiên tài đào tạo hay người cha gây tranh cãi?

Trong cuộc trò chuyện với Oprah Winfrey, Joe Jackson thừa nhận chuyện đánh đập các con và bắt họ luyện tập cường độ cao. Ông cũng cho rằng vợ mình - bà Katherine - quá dễ dãi với bọn trẻ. "Tôi không hối hận về chuyện đó. Nó giúp các con tôi cư xử đúng đắn và không bị tống vào tù. Đó là cách người da màu nuôi dạy con cái", Joe Jackson chia sẻ.

Ông Joe Jackson qua đời vào tháng 6/2018 ở tuổi 89 tại Las Vegas (Mỹ) sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư tuyến tụy. Những ngày cuối đời, vợ ông - bà Katherine Jackson - luôn ở bên chăm sóc. Trước khi mất không lâu, Joe Jackson đăng tải dòng trạng thái cuối cùng trên mạng xã hội với nội dung nói về hoàng hôn và sự kết thúc của cuộc đời.

Sau khi ông qua đời, Michael Jackson Estate - đơn vị quản lý di sản của Michael Jackson - gọi Joe là “một người đàn ông mạnh mẽ, dám thừa nhận những thiếu sót của bản thân”.

“Ông ấy đã anh hùng đưa những đứa con gái và con trai của ông từ những nhà máy thép của Gary, Indiana đến với vương quốc siêu sao của làng nhạc pop nổi tiếng khắp thế giới”, đơn vị này viết.

Nhiều ý kiến cho rằng Joe Jackson là hình mẫu phức tạp. Ông vừa là người cha gây nhiều tổn thương cho các con, vừa là người góp công lớn tạo nên một trong những gia đình âm nhạc nổi tiếng nhất lịch sử.

Cho đến nay, câu chuyện giữa Michael Jackson và cha ruột vẫn là chủ đề khiến công chúng tranh luận. Một số người cho rằng Joe Jackson quá hà khắc, khiến các con phải đánh đổi tuổi thơ để lấy thành công. Trong khi đó, cũng có ý kiến nhận định nếu không có sự quyết liệt của ông, thế giới có thể đã không biết đến một huyền thoại âm nhạc mang tên Michael Jackson.

Dù nhìn nhận theo góc độ nào, ảnh hưởng của Joe Jackson đối với cuộc đời Michael Jackson là điều không thể phủ nhận. Ông vừa là người đặt nền móng cho thành công của “ông hoàng nhạc pop”, vừa là nguồn gốc của những tổn thương tinh thần mà nam ca sĩ mang theo suốt cuộc đời.