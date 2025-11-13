Ban nhạc rock Việt mặc áo dài trình diễn trên sân khấu huyền thoại ở Mỹ

Từ lâu, Whisky a Go Go được xem là sân khấu huyền thoại của tín đồ yêu rock, từng là nơi khởi đầu của nhiều tên tuổi lớn trên thế giới như The Doors, Led Zeppelin, Mötley Crüe, Guns N’ Roses...

Mới đây, hình ảnh Dạ Ma xuất hiện với trang phục áo dài, thể hiện những giai điệu pha trộn giữa rock hiện đại và âm hưởng dân gian Việt Nam, đã tạo nên khoảnh khắc vừa tự hào vừa xúc động.

Dạ Ma mặc áo dài trình diễn rock (Ảnh: Vinh Phan)

Thủ lĩnh của Dạ Ma, Hưng BlackhearteD, chia sẻ: “Chúng tôi rất vinh dự khi mang văn hóa Việt lên sân khấu huyền thoại Whisky a Go Go (Hollywood, Mỹ). Ngoài việc tất cả thành viên đều sinh ra tại Việt Nam và mang dòng máu Việt, chúng tôi còn mang áo dài và những ca từ, giai điệu dân gian như Trống cơm, Bèo dạt mây trôi… đến khán giả quốc tế.

Chính nét đẹp văn hóa của cha ông để lại đã tạo nên sự khác biệt giữa kinh đô nhạc rock thế giới”.

Dạ Ma được biết đến là một trong những ban nhạc rock hiếm hoi của Việt Nam vẫn trung thành với hướng đi mang đậm màu sắc bản địa. Âm nhạc của nhóm được nhận xét vừa mạnh mẽ, dữ dội theo tinh thần rock phương Tây, vừa chứa đựng giai điệu, tiết tấu và ngôn ngữ Việt Nam đầy sâu sắc.

Các thành viên tự hào khi mang rock Việt ra thế giới (Ảnh: Vinh Phan)

"Chúng tôi không chỉ làm mới rock Việt, mà còn cho thế giới thấy rằng văn hóa Việt hoàn toàn có thể cất lên tiếng nói riêng trong không gian âm nhạc toàn cầu. Có lẽ chính điều này đã giúp Dạ Ma lọt vào “mắt xanh” của Trapt - ban nhạc rock nổi tiếng đến từ California được thành lập cuối thập niên 1990", đại diện nhóm chia sẻ.

Trapt từng gây tiếng vang toàn cầu với ca khúc Headstrong nằm trong album đầu tay phát hành năm 2002. Album này đã nhanh chóng đạt chứng nhận bạch kim tại Mỹ, đưa Trapt trở thành một trong những đại diện tiêu biểu của làn sóng post-grunge và alternative rock đầu thập niên 2000.

Trong khi đó, Whisky a Go Go được xem là “thánh địa rock and roll thế giới”, được thành lập năm 1964, nằm trên đại lộ Sunset Strip. Trong suốt nhiều thập niên qua, nơi đây chứng kiến sự ra đời của nhiều huyền thoại nhạc rock.

Năm 2006, Whisky a Go Go được vinh danh tại Đại sảnh Danh vọng rock and roll như một “địa danh lịch sử” của thế giới âm nhạc. Được biểu diễn tại đây được xem là niềm mơ ước của bất kỳ ban nhạc rock nào. Việc một ban nhạc Việt xuất hiện trên sân khấu này là minh chứng cho tầm vóc ngày càng mở rộng của rock Việt.