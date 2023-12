Ban nhạc Rock Việt Nam và Nhật Bản "cháy hết mình" trong vòng vây khán giả

Lần này, The Kollect có sự hỗ trợ của khách mời - bassist xinh đẹp My Nguyễn. Cô cho biết mình vô cùng hồi hộp khi lần đầu tiên được tham gia một đêm rock với sự xuất hiện của ban nhạc nước ngoài. "Tôi hơi run một chút nhưng nhanh chóng đắm chìm trong sự cuồng nhiệt của khán giả. Không chỉ là sự kiện âm nhạc, chương trình này còn có ý nghĩa đặc biệt trong dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản. Cũng bởi thế, dù nhận lời mời hơi gấp, tôi vẫn sắp xếp thời gian tham dự", My Nguyễn nói.