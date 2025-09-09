Ba quý tử điển trai, học giỏi của Trương Bá Chi

Trương Bá Chi và chồng cũ, Tạ Đình Phong, có 2 cậu con trai chung. Sau khi ly hôn, nữ diễn viên giành quyền nuôi 2 con trai và Tạ Đình Phong có trách nhiệm chu cấp cho vợ cũ.

Năm 2018, ngôi sao Vô cực bất ngờ thông báo sinh đứa con thứ 3 nhưng không tiết lộ danh tính cha của đứa bé. Nhiều năm qua, cô chia sẻ, các con là động lực lớn để cô làm việc và vượt qua sóng gió trong cuộc sống.

Trương Bá Chi làm mẹ đơn thân, một mình nuôi dạy 3 con trai những năm qua (Ảnh: Sina).

Nữ diễn viên từng kể về hành trình làm mẹ vất vả của mình trong một chương trình truyền hình thực tế. Bá Chi thừa nhận, cô chỉ ngủ mỗi ngày 3 tiếng, luôn muốn tự tay làm bữa sáng cho các con dù có người giúp việc. Cô cũng từ chối nhiều dự án để dành trọn vẹn kỳ nghỉ bên các con.

Những năm gần đây, Trương Bá Chi tích cực tham gia các chương trình truyền hình thực tế, livestream (phát sóng trực tuyến) bán hàng để mang đến cho các con cuộc sống vật chất đầy đủ.

Trên mạng xã hội, nhiều người dành lời khen cho "bà mẹ đơn thân" Trương Bá Chi vì luôn biết cách cân bằng giữa công việc và gia đình.

Nói về sức mạnh lớn nhất trong cuộc đời, Bá Chi hạnh phúc thừa nhận, sự trưởng thành của các con là niềm vui của cô mỗi ngày. Không phụ lòng mẹ, các con của Trương Bá Chi đều rất thương mẹ, sống tình cảm, học giỏi và ngoan ngoãn.

Trương Bá Chi luôn tự hào về 2 cậu con trai Quintus và Lucas ngoan ngoãn, học giỏi (Ảnh: Sina).

Cậu con trai cả của Trương Bá Chi - Lucas - từng thiết kế mô hình cánh tay robot và giành được Huy chương vàng tại Cuộc thi Vật lý Quốc tế dành cho thanh thiếu niên.

Năm 15 tuổi, Lucas đã học vượt lớp và được nhận vào trường Quốc tế Stamford (Singapore). Cậu chỉ mất 3 năm để hoàn thành chương trình học trong khi những học sinh khác mất 5 năm.

Năm 2024, Lucas được tuyển thẳng vào khoa Vật lý của đại học Cambridge (Anh). Được biết, xác suất trúng tuyển trên toàn cầu của khoa Vật lý trường đại học Cambridge chỉ có 15%, trong đó, tỉ lệ sinh viên châu Á chiếm chưa đến 20%.

Trương Bá Chi luôn hỗ trợ con hết mực trong quá trình học tập. Cô cải tạo gara trong nhà thành phòng thí nghiệm để Lucas tiện nghiên cứu. Cô sẵn sàng thức đến 4 giờ sáng để giúp con lắp ráp, điều chỉnh mô hình robot, cùng con học tập những tri thức mới.

Con trai thứ hai của Trương Bá Chi, Quintus, sớm bộc lộ năng khiếu và đam mê nghệ thuật. Ngay khi Quintus còn nhỏ, cậu đã giành được nhiều cúp vàng trong các cuộc thi piano quốc tế, được coi là ngôi sao đang lên trong giới âm nhạc cổ điển. Nữ diễn viên luôn đồng hành trong các hoạt động nghệ thuật của con trai thứ 2.

Quintus và Lucas gây chú ý khi xuất hiện tại sự kiện âm nhạc của Tạ Đình Phong hồi đầu năm nay (Ảnh: Sina).

Theo một nguồn tin thân cận, cậu con trai út của Trương Bá Chi, Marcus, sớm thể hiện tài năng ngôn ngữ nổi trội, có thể giao tiếp trôi chảy bằng 5 thứ tiếng dù mới 6 tuổi. Nữ diễn viên hiện cho con học tại trường quốc tế và tạo điều kiện cho con trai phát huy mọi sở trường.

Khi được hỏi về kinh nghiệm nuôi dạy con, Trương Bá Chi nói: "Tôi hoàn toàn không phản đối. Nếu các con trai của tôi thực sự muốn bước vào làng giải trí và thậm chí chúng giỏi hơn tôi hoặc bố của chúng, tôi sẽ ủng hộ các con 100%.

Tất nhiên, tôi muốn các con có cuộc sống giản dị, học hành tốt, gặp một cô gái trong sáng, thật thà, kết hôn khi chúng muốn và có một gia đình bình dị. Với tôi, vậy là ổn rồi".

Bên cạnh việc tạo điều kiện cho các con được học tập trong các môi trường tốt, Trương Bá Chi còn dạy các con biết đối nhân xử thế. Cô không bao giờ nói xấu chồng cũ, giúp các con kết nối với gia đình bên nội.

Nhiều năm qua, cha mẹ của Tạ Đình Phong vẫn luôn yêu mến cô con dâu cũ, biết ơn cô chăm sóc 2 cháu nội thành tài và ngoan ngoãn. Theo HK01, nam diễn viên kỳ cựu Tạ Hiện (bố của Tạ Đình Phong) đã lập di chúc và đưa Trương Bá Chi cùng 2 cháu nội vào danh sách người thụ hưởng tài sản của ông.

Trương Bá Chi từng là một trong những biểu tượng sắc đẹp của làng giải trí châu Á vào những năm 90 của thế kỷ trước. Cô tạm dừng hoạt động nghệ thuật vào năm 2006 khi kết hôn với nam diễn viên Tạ Đình Phong và sinh con. Cô trở lại làng giải trí từ năm 2012.

Hiện, Trương Bá Chi trở thành hình mẫu của nhiều người phụ nữ tại châu Á bởi bản lĩnh, nghị lực sống mạnh mẽ và thành công mà cô có được. Theo Sina, người đẹp họ Trương sở hữu khối tài sản đáng nể nhờ kinh doanh bất động sản.