Ba hoa hậu Việt Nam xinh đẹp khoe sắc với váy trắng

Chuỗi hoạt động quảng bá du lịch diễn ra trong hai ngày 28-29/3 tại Buôn Ma Thuột có sự hội tụ hiếm hoi của 3 nhan sắc đến từ các đấu trường khác nhau: Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Ngọc Châu, Miss Cosmo Việt Nam 2025 Phương Linh và Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh.

Cả 3 cùng lựa chọn trang phục tông trắng do nhà thiết kế Helene Hoài thực hiện, tạo nên sự đồng điệu nhưng vẫn thể hiện cá tính riêng của mỗi người.

Hoa hậu Hoàn vũ 2022 Ngọc Châu (bên trái), Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh (ở giữa) và Miss Cosmo Việt Nam 2025 Phương Linh (bên phải) (Ảnh: Helene).

Vốn theo đuổi hình ảnh linh hoạt, không ngại thử nghiệm, Ngọc Châu xuất hiện với những thiết kế có đường cắt cúp táo bạo hơn so với phong cách thường thấy của thương hiệu. Các chi tiết hở vai, khoét sâu được xử lý có chủ đích, tạo nên sự cân bằng giữa nét nữ tính và tinh thần mạnh mẽ.

Lợi thế hình thể giúp người đẹp sinh năm 1994 dễ dàng "cân" các thiết kế có tính cấu trúc cao. Thần thái tự tin, chủ động trong cách trình diễn cũng góp phần làm nổi bật tinh thần phóng khoáng mà trang phục hướng tới.

So với hình ảnh thanh lịch quen thuộc, lần xuất hiện này cho thấy sự dịch chuyển nhẹ trong phong cách của Ngọc Châu - gợi cảm hơn nhưng vẫn giữ được sự tiết chế cần thiết.

Ba hoa hậu đọ sắc trong sắc trắng (Ảnh: Helene).

Khác với Ngọc Châu, Phương Linh lựa chọn hướng tiếp cận an toàn hơn với hai thiết kế váy trắng mang phom dáng gọn gàng, tập trung vào việc tôn đường cong cơ thể. Chi tiết cổ chữ V được xử lý ở mức vừa phải, giúp tổng thể giữ được sự trang nhã.

Sở hữu chiều cao 1,75m cùng vóc dáng cân đối, người đẹp sinh năm 1999 không cần quá nhiều điểm nhấn để tạo ấn tượng. Gương mặt mang nét hiện đại kết hợp với phong thái điềm tĩnh giúp cô phù hợp với những thiết kế tối giản, ít chi tiết.

Không chỉ gây chú ý bởi ngoại hình, Phương Linh còn được biết đến với nền tảng học vấn và công việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Điều này phần nào lý giải cho lựa chọn phong cách có phần chuẩn mực, hướng đến sự chỉn chu và ổn định trong hình ảnh.

Hoa hậu Hà Trúc Linh (Ảnh: Helene).

Là gương mặt trẻ nhất trong ba hoa hậu, Hà Trúc Linh tiếp tục theo đuổi hình tượng dịu dàng với các thiết kế thiên về sự mềm mại. Những chi tiết vai bồng, chân váy xếp nhẹ tạo hiệu ứng chuyển động, mang lại cảm giác bay bổng.

Phong cách của Hoa hậu Việt Nam 2024 không đặt nặng yếu tố phá cách, mà tập trung vào việc duy trì hình ảnh trong trẻo, dễ tiếp cận.

Sau một năm hoạt động, lựa chọn này cho thấy sự nhất quán trong định hướng xây dựng hình ảnh - an toàn nhưng phù hợp với độ tuổi và giai đoạn sự nghiệp.