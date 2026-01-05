Ba cuốn sách gợi mở hành trình sống thật giữa áp lực hiện đại

Trong xã hội hiện đại với nhịp sống ngày càng gấp gáp, con người dường như quen với việc chạy theo những chuẩn mực bên ngoài như thành công, địa vị, hình ảnh cá nhân hay sự công nhận từ xã hội.

Guồng quay ấy mang lại không ít thành tựu, nhưng đồng thời cũng khiến nhiều người rơi vào trạng thái mỏi mệt, hoang mang, thậm chí đánh mất kết nối với chính mình.

Trong bối cảnh đó, không ít độc giả tìm đến sách như một cách để soi chiếu lại đời sống nội tâm và những giá trị đang theo đuổi. Sở hữu hay hiện hữu của Erich Fromm, Giữa thế gian muôn màu, tôi chọn vẽ chính tôi của Cao Lâm và Sống thật để thật sự sống của Sharon Salzberg là 3 cuốn sách tiếp cận từ những góc nhìn khác nhau, nhưng cùng dẫn người đọc quay về một câu hỏi cốt lõi: Ta đang sống để nắm giữ, để làm hài lòng người khác hay để thật sự hiện hữu?

Bìa 3 cuốn sách tâm lý hữu ích (Ảnh: Bách Việt).

Ra đời từ thế kỷ 20, Sở hữu hay hiện hữu của Erich Fromm được xem là tác phẩm kinh điển của triết học và tâm lý học nhân văn. Trong cuốn sách, tác giả phân tích hai phương thức tồn tại của con người: “sở hữu” - khi giá trị bản thân được đo bằng tiền bạc, quyền lực và thành tích; và “hiện hữu” - khi con người sống bằng trải nghiệm, tình yêu, sự sáng tạo và những kết nối chân thật.

Bằng lập luận sắc bén nhưng giàu tính nhân văn, Erich Fromm chỉ ra rằng xã hội hiện đại đang đẩy con người về phía tích lũy, kiểm soát và tiêu thụ, khiến họ ngày càng trống rỗng và bất an. Cuốn sách không phủ nhận nhu cầu vật chất, mà cảnh báo rằng khi “sở hữu” trở thành trung tâm của đời sống, con người dễ đánh mất tự do nội tâm và ý nghĩa sống.

Nếu Erich Fromm đặt vấn đề ở bình diện xã hội và tư tưởng, thì Giữa thế gian muôn màu, tôi chọn vẽ chính tôi của Cao Lâm lại tiếp cận người đọc bằng những trải nghiệm đời sống rất cụ thể.

Là nữ doanh nhân nổi tiếng Trung Quốc, Cao Lâm kể lại hành trình của một người phụ nữ từng bước chạm tới đỉnh cao sự nghiệp, nhưng cũng nhiều lần kiệt sức khi phải cân bằng giữa công việc, gia đình, cảm xúc cá nhân và những kỳ vọng vô hình.

Cuốn sách trở thành tấm gương soi chiếu cho những ai đang mang trên vai quá nhiều vai trò: người con, người mẹ, người vợ, người lãnh đạo, người truyền cảm hứng. Với giọng văn sắc sảo nhưng đầy thấu hiểu, Cao Lâm không khuyên phụ nữ phải mạnh mẽ hơn hay hy sinh ít lại, mà đặt ra một câu hỏi cốt lõi: Điều gì khiến bạn cảm thấy mình là chính mình nhất?

Ở chiều sâu nội tâm và thực hành, Sống thật để thật sự sống của Sharon Salzberg mang đến một không gian lắng đọng và chữa lành. Là một trong những giáo viên thiền định và chánh niệm có ảnh hưởng tại phương Tây, Sharon Salzberg giúp người đọc nhận ra rằng nhiều khổ đau bắt nguồn từ việc con người không dám đối diện với cảm xúc thật của bản thân.

Thông qua những câu chuyện đời thường và các bài thực hành đơn giản, cuốn sách hướng người đọc quay về hiện tại, học cách quan sát cảm xúc, nuôi dưỡng lòng từ bi với chính mình và với người khác.

Theo Sharon Salzberg, sống thật không đồng nghĩa với buông thả hay ích kỷ, mà là sống tỉnh thức, biết rõ mình đang ở đâu và đang lựa chọn điều gì cho cuộc đời.

Ba cuốn sách, 3 tiếng nói, 3 con đường khác nhau, từ triết học, trải nghiệm cá nhân đến thực hành tâm linh nhưng cùng gặp nhau ở một điểm chung: Khơi dậy khả năng sống sâu, sống thật và sống có ý nghĩa.