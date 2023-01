Trắng tay tại Quả cầu vàng, "Avatar 2" vẫn làm được điều mọi phim mơ ước

Ngày 11/1, Avatar: The way of water (Avatar: Dòng chảy của nước) đã thất bại trước The Fabelmans trong hạng mục Phim điện ảnh chính kịch xuất sắc của lễ trao giải Quả cầu vàng 2023.

Kịch bản The Fabelmans lấy cảm hứng từ tuổi thơ của đạo diễn Steven Spielberg, người lớn lên ở Arizona thời kỳ hậu Thế chiến II. Steven Spielberg - đạo diễn của The Fabelmans cũng giành luôn giải Đạo diễn xuất sắc. Đây là giải Quả cầu vàng thứ ba trong sự nghiệp của ông.

"Avatar: The way of water" thất bại trong cả hai hạng mục được đề cử tại Quả cầu vàng 2023 (Ảnh: 20th Century Fox).

Đạo diễn James Cameron của Avatar: The way of water cũng được đề cử ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhưng không giành chiến thắng. Cách đây 13 năm, phần đầu tiên Avatar (2009) đã trở thành Phim điện ảnh chính kịch hay nhất tại lễ trao giải Quả cầu vàng 2010. Và đạo diễn của bộ phim - James Cameron cũng giành giải Đạo diễn xuất sắc.

Phần 2 của Avatar được ra mắt sau 13 năm và từng được kỳ vọng lặp lại kỳ tích kể trên khi được đề cử Quả cầu vàng 2023 ở hai hạng mục gồm Phim điện ảnh chính kịch hay nhất và Đạo diễn xuất sắc. Tuy nhiên, phim thất bại trong cả hai hạng mục dù đang là tác phẩm điện ảnh chiếm sóng mạng xã hội và truyền thông thế giới.

Chính thức ra mắt khán giả toàn cầu từ ngày 16/12, Avatar 2 liên tiếp chinh phục các cột mốc phòng vé. Theo phân tích của Screen Rant, cơn sốt mang tên Avatar 2 vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt trên toàn thế giới. Phim dự kiến gặt hái 2,5-2,6 tỷ USD doanh thu phòng vé sau đợt công chiếu đầu tiên.

Tính đến ngày 10/1/2023, phim đã mang về hơn 1,7 tỷ USD doanh thu trên toàn cầu và chính thức lọt top 10 bộ phim ăn khách nhất mọi thời đại. Tác phẩm của đạo diễn James Cameron đang nắm giữ vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng phim điện ảnh có doanh thu cao nhất lịch sử. Đây là dự án thứ 3 của đạo diễn tài năng James Cameron xuất hiện trong danh sách này cùng Titanic và phần một Avatar ra mắt năm 2009.

"Avatar: The way of water" đang đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng phim ăn khách nhất lịch sử điện ảnh thế giới (Ảnh: 20th Century Fox).

Trên chuyên trang đánh giá Rotten Tomatoes, phim nhận về số điểm 82% từ cả chuyên gia lẫn khán giả. Nhận xét về Avatar 2, nhà phê bình Fico Cangiano của CineXpress Podcast viết: "Một thành tựu kỹ thuật đột phá trong cách thức làm phim. James Cameron biết cách bù đắp cho cốt truyện mỏng bằng hiệu ứng hình ảnh ấn tượng và xây dựng một thế giới ảo diệu tuyệt vời".

Đáng nói, đứa con tinh thần của đạo diễn James Cameron còn là tác phẩm có tính lịch sử với ngành công nghiệp điện ảnh thế giới nói chung. Phim đã góp phần khôi phục thói quen xem phim tại rạp của một bộ phận khán giả sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Đạo diễn James Cameron bày tỏ kỳ vọng Avatar 2 chấm dứt thời kỳ xem phim phát trực tuyến khi tham dự lễ trao giải Quả cầu vàng 2023, ngày 11/1. Ông nói: "Phát trực tuyến như vậy là quá đủ. Chúng ta cần phải quay lại rạp để xem phim. Tôi thấy quá mệt mỏi với việc ngồi lỳ ở nhà xem phát trực tuyến".