Anh Tú Atus từ chối 3 phim điện ảnh để tập trung cho "Anh trai say hi"

Là một trong 16 "anh trai" góp mặt trong đêm chung kết 1 của Anh trai say hi, Anh Tú Atus thể hiện quyết tâm cao độ trong tiết mục Em không muốn một mình. Ông xã của Diệu Nhi thể hiện kỹ năng sáng tác (cùng Rhyder và Hurrykng), hát, vũ đạo một cách nhuần nhuyễn.

Lần đầu tiên trình diễn một mình trên sân khấu lớn, Anh Tú Atus không tránh khỏi áp lực. Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm muốn bứt phá bản thân, anh cố gắng hoàn thiện phần solo của mình.

Anh Tú Atus thể hiện quyết tâm cao độ trong tiết mục "Em không muốn một mình" (Ảnh: Ban Tổ chức).

Cũng tại sân khấu chung kết 1, Trấn Thành tiết lộ anh chính là người đã mời Anh Tú Atus tham gia chương trình. Ban đầu, Anh Tú Atus từ chối nhưng sau khi đàn anh nói "vì em thiếu khát vọng" nên anh đã suy nghĩ lại và nhận lời trở thành một phần của Anh trai say hi.

Đến thời điểm này, Anh Tú Atus thừa nhận tham gia chương trình là quyết định đúng đắn nhất của anh.

Nam diễn viên chia sẻ với Trấn Thành trong chung kết: "Em không nghĩ là mình được mọi người yêu thương đến như vậy. Và hơn hết, em không nghĩ mình đi đến được vòng này. Qua từng vòng, em chỉ biết cố gắng hết sức, đồng hành cùng các anh em, làm những gì mình có và mình đã được trải nghiệm. Với em, việc có mặt ở chung kết là sự may mắn".

Anh Tú Atus cho biết anh đã hoàn thành mục đích ban đầu bản thân đề ra là tham gia chương trình để mang lại sự thoải mái, vui vẻ cho khán giả. Bước đến vòng chung kết, anh cảm thấy hừng hực lửa nghề và nhìn thấy "khát vọng" mà bản thân đang tìm kiếm.

Anh Tú Atus (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Từ khi tham gia Anh trai say hi, cái tên Anh Tú Atus thường xuyên có mặt trong top các nhân vật có độ thảo luận cao trên mạng xã hội. Ngoài ra, các ca khúc có sự tham gia của anh đều lọt top thịnh hành của YouTube Việt Nam như Liên quân Bảnh, 10/10, You, Ngáo ngơ...

Nam diễn viên tiết lộ cũng vì dành tâm huyết cho chương trình mà anh đã từ chối 3 lời mời đóng phim điện ảnh, vốn là thế mạnh của mình.