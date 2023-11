Hồi ký của Britney Spears bán được hơn một triệu bản chỉ sau một tuần

Ngày 1/11, Nhà xuất bản Gallery Books công bố The Woman In Me đã bán được 1,1 triệu bản tại Mỹ chỉ sau một tuần, bao gồm các đơn đặt hàng, bản in, điện tử và sách nói.

Con số ấn tượng này đã đưa cuốn sách trở thành một trong những hồi ký của người nổi tiếng bán chạy nhất trong những năm gần đây.

Britney Spears cho biết "đã dồn cả trái tim và tâm hồn vào cuốn hồi ký". "Tôi biết ơn người hâm mộ cũng như độc giả trên khắp thế giới vì sự ủng hộ không ngừng nghỉ", cô nói.

Các số liệu được công bố đưa ra mức thù lao Britney nhận được từ 12,5 triệu USD đến 15 triệu USD.

Trang bìa cuốn hồi ký "The Woman in Me" của Britney Spears (Ảnh: TNS).

Nhà phân tích Kristen McLean cho rằng The Woman In Me dường như có cơ hội tốt để vượt qua một triệu bản in ở Mỹ vào năm 2023.

Theo bà McLean, sự thành công của cuốn sách là dấu hiệu phát triển mạnh mẽ cho thị trường sách, một phần được thúc đẩy bởi loạt các tựa sách phi hư cấu của người nổi tiếng.

"Cảm giác như thị trường truyện phi hư cấu dành cho người lớn đang thức dậy", bà nói.

Britney Spears và cộng sự đã chọn cách quảng bá cuốn sách theo cách đặc biệt. Nữ ca sĩ 41 tuổi cung cấp cho tạp chí People những đoạn trích ngắn gây sốc, quảng bá sách trực tuyến tới hàng triệu người theo dõi trên mạng xã hội.

Cuốn sách phát hành ngày 24/10 đã được các nhà phê bình ca ngợi là "một minh chứng thuyết phục về sự nổi tiếng toàn cầu và những cuộc đấu tranh của nữ ca sĩ".

The Woman In Me dày 275 trang kể về những hồi ức thơ ấu của Britney Spears khi cô lớn lên ở thị trấn Kentwood, tham gia chương trình The Mickey Mouse Club, làm việc chăm chỉ trong phòng thu.

Cô tiết lộ mối tình đau khổ với Justin Timberlake, phá thai năm 19 tuổi sau khi anh nói "còn quá trẻ để làm cha mẹ".

Britney Spears biểu diễn trên sân khấu tại Los Angeles (California), tháng 12/2016 (Ảnh: Getty).

Cuốn sách cũng đề cập những thách thức khi Britney sống dưới sự giám sát gắt gao của công chúng: cơ thể, giới tính, các mối quan hệ và việc nuôi dạy hai con trai với vũ công người Mỹ Kevin Federline.

Khi ly hôn Kevin Federline vào năm 2007 và mất quyền nuôi con, Britney bị giám hộ từ năm 2008 đến 2021, chịu sự kiểm soát bởi người cha Jamie Spears và luật sư ở các vấn đề tài chính, cuộc sống cá nhân.

Nữ ca sĩ cho biết quãng thời gian bị cha kiểm soát biến cô thành robot, đánh mất bản thân và niềm đam mê với âm nhạc.