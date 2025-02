"Ảnh đế xứ Hàn" hưởng án treo, trở lại làng giải trí sau 5 tháng tạm giam

Cụ thể, Tòa án hình sự cấp cao Seoul (Hàn Quốc) đã tuyên án đối với Yoo Ah In là 2 năm quản chế (án treo) và phạt tiền 2 triệu won (gần 36 triệu đồng). Vụ việc cũng khép lại gần 2 năm hầu tòa của ảnh đế trẻ tuổi Hàn Quốc.

Thông tin này trở thành tâm điểm bàn tán của truyền thông và mạng xã hội xứ kim chi trong 24 giờ qua, được đánh giá là phán quyết khá bất ngờ của tòa án.

Sau khi Yoo Ah In được giảm án trong vụ án liên quan đến ma túy, kế hoạch phát hành dự án điện ảnh mới của nam diễn viên cũng được thông báo. Phim đã bị hoãn gần 1 năm do ảnh hưởng bởi vụ việc của Yoo Ah In.

Tại phiên tòa ngày 18/2, Yoo Ah In được tuyên án treo trong sự bất ngờ của truyền thông và người hâm mộ xứ Hàn (Ảnh: MK).

Năm 2023, làng giải trí Hàn Quốc chấn động trước thông tin tài tử Yoo Ah In tự hủy hoại sự nghiệp khi dính vào bê bối dùng chất cấm. Anh bị phát hiện dương tính với 4 loại ma túy gồm cây gai dầu, propofol, cocaine và ketamine.

Tháng 10/2023, Yoo Ah In bị tạm giữ và đưa đi xét nghiệm ngay khi anh vừa đặt chân xuống Seoul (Hàn Quốc) sau chuyến công tác tại Mỹ.

Theo cơ quan công tố, Yoo Ah In bị cáo buộc sử dụng chất cấm propofol (một loại thuốc được kê đơn tại Hàn Quốc) 181 lần tại 14 bệnh viện khác nhau và liều lượng tổng cộng lên đến 9,6 lít trong 2 năm.

Theo thông tin chi tiết, Yoo Ah In thực hiện 44 lần giao dịch để mua các loại chất cấm và lôi kéo người khác sử dụng chất cấm nhằm che giấu hành vi phạm tội của bản thân.

Tờ Naver đưa tin, kết quả điều tra cho thấy Yoo Ah In chi 500 triệu won (9,2 tỷ đồng) chỉ riêng cho chất cấm propofol, chưa tính các loại chất cấm khác trong khoảng 2 năm.

Sau khi vụ bê bối ma túy nổ ra, mọi thương hiệu đều nhanh chóng hủy hợp đồng với Yoo Ah In. Các quảng cáo có nam diễn viên bị gỡ xuống hoặc thay thế. Các chuyên gia ước tính chỉ riêng tiền phạt quảng cáo của Yoo Ah In có thể lên tới hơn 6 triệu USD.

Hàng loạt dự án phim có sự tham gia của Yoo Ah In cũng chưa thể ra mắt khán giả vì liên quan tới nam diễn viên.

Dự án điện ảnh "The Match" của Yoo Ah In sắp được công chiếu sau hơn 1 năm bị hoãn (Ảnh: News).

Trong phiên tòa sơ thẩm vào tháng 9/2024, Yoo Ah In bị kết án 1 năm tù giam, phạt 2 triệu won (gần 36 triệu đồng) và phải hoàn thành 80 giờ giáo dục cai nghiện ma túy, đồng thời nộp thêm khoản tiền phạt 1,54 triệu won (hơn 27 triệu đồng). Thời điểm đó, nam diễn viên đã bị bắt giữ ngay sau phán quyết.

Sau phiên tòa hồi tháng 9/2024, Yoo Ah In tỏ ra hối hận và phát biểu: "Tôi đã gây ra tổn thương không thể khắc phục được cho cha mẹ, đồng nghiệp, những người ủng hộ và người hâm mộ dành cho tôi sự tin tưởng vô hạn. Đó là sự phản bội và tội ác.

Tôi vô cùng hối hận về điều đó. Tôi biết ơn khoảng thời gian suy ngẫm này và cam kết cải tạo cũng như tìm lại chính mình. Tôi xin thề quyết tâm vững chắc trước những người đang theo dõi lời nói của tôi ở đây và công chúng. Dù ở đâu, tôi cũng sẽ không bao giờ quên đi mức độ nghiêm trọng của tội ác mình gây ra.

Tôi chân thành mong muốn có cơ hội thể hiện ý chí kiên định để đóng góp cho xã hội thông qua học tập và cuộc sống. Tôi sẽ đối mặt với thế giới bằng sự trưởng thành và khỏe mạnh hơn".

Tòa án phúc thẩm xác định, Yoo Ah In có tội hút cần sa, sử dụng ma túy kê đơn một cách thường xuyên và mua thuốc ngủ bằng tên của người khác. Nhưng tòa tuyên bố nam diễn viên vô tội đối với các cáo buộc xúi giục hút cần sa và tiêu hủy chứng cứ.

Yoo Ah In nhiều lần cúi đầu xin lỗi người hâm mộ, bày tỏ thái độ hối hận trong 2 năm qua (Ảnh: Osen).

Tại phiên tòa ngày 18/2, thẩm phán nhận định: "Yoo Ah In mắc chứng rối loạn giấc ngủ và trầm cảm trong một thời gian dài. Việc sử dụng thuốc chứa chất cấm dường như nhằm mục đích điều trị giấc ngủ.

Hiện tại, Yoo Ah In không cho thấy biểu hiện phụ thuộc vào thuốc. Anh ấy cam kết không tái phạm và đã bị giam giữ 5 tháng để suy ngẫm về hành động của mình. Anh ấy cũng không có hình phạt nào trước đó cho những tội tương tự".

Sau khi được tuyên án treo, Yoo Ah In chưa đưa ra tuyên bố chính thức liên quan đến việc trở lại hoạt động nghệ thuật.

Một ngày trước khi phiên tòa của Yoo Ah In diễn ra, nhà phân phối BY4M Studio thông báo, phim điện ảnh The Match do Lee Byung Hun và Yoo Ah In đóng chính sẽ ra rạp vào ngày 26/3 tới đây.

Phim quay từ năm 2021, dự kiến phát hành trên Netflix vào năm 2023, nhưng kế hoạch ra mắt đã bị hoãn vô thời hạn do cáo buộc sử dụng ma túy của nam chính Yoo Ah In.

Với tình hình hiện tại, truyền thông Hàn Quốc nhận định, Yoo Ah In có thể tiếp tục sự nghiệp diễn xuất một cách nghiêm túc sau khi nhận phán quyết mới nhất của tòa án.

Truyền thông Hàn Quốc nhận định, sự nghiệp diễn xuất của Yoo Ah In có thể không bị ảnh hưởng bởi scandal dùng chất cấm (Ảnh: Naver).

Yoo Ah In (SN 1986) là ngôi sao hạng A của điện ảnh xứ Hàn. Anh được giới phê bình và khán giả Hàn Quốc công nhận là tài năng điện ảnh với diễn xuất biến hóa đa dạng, sáng tạo.

Yoo Ah In từng vượt qua nhiều tên tuổi lớn của Hàn Quốc để trở thành diễn viên thuộc lứa 8X đầu tiên nhận giải thưởng danh giá Rồng Xanh - giải thưởng được mệnh danh là Oscar xứ Hàn - với tác phẩm The Throne.

Trong 2 năm bị điều tra dùng chất cấm, nam diễn viên sinh năm 1986 đối mặt với làn sóng phản đối lớn từ người hâm mộ, phải dừng hoạt động nghệ thuật và được cho là bán tháo nhiều tài sản để theo đuổi vụ kiện.

Nhiều tờ báo của Hàn Quốc từng nhận định, sự nghiệp của ảnh đế sinh năm 1986 khó có thể phục hồi vì bê bối dùng chất cấm.