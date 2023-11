Ngày 2/11, cơ quan điều tra tiết lộ một số thông tin liên quan tới vụ điều tra dùng chất cấm của tài tử Yoo Ah In. Ngôi sao Hàn Quốc đã sử dụng propofol (một loại thuốc được kê đơn tại Hàn Quốc) 181 lần tại 14 bệnh viện khác nhau và liều lượng tổng cộng lên đến 9,6 lít trong 2 năm.

Theo thông tin chi tiết, Yoo Ah In thực hiện 44 lần giao dịch để mua midazolam, ma túy ketamine, thuốc an thần remimazolam. Nam diễn viên được cho là sử dụng số đăng ký cư trú của bố để kê đơn trái phép 1.150 viên thuốc ngủ và lôi kéo một YouTuber của Hàn Quốc sử dụng chất cấm nhằm che giấu hành vi phạm tội của bản thân.

Yoo Ah In bị điều tra dùng chất cấm từ tháng 2 (Ảnh: Chosun).

Ngoài ra, tờ Naver đưa tin, kết quả điều tra cho thấy Yoo Ah In đã chi tổng cộng 500 triệu won (9,2 tỷ đồng hoặc 400.000 USD) chỉ riêng cho chất cấm propofol, chưa tính các loại chất cấm khác trong khoảng 2 năm.

Từ tháng 2, công chúng Hàn Quốc rúng động trước vụ việc Yoo Ah In dương tính với 8 loại chất cấm. Cảnh sát đã xin lệnh bắt giữ 4 người bạn có liên quan đến Yoo Ah In, do bị nghi ngờ giúp nam tài tử tiếp xúc và sử dụng ma túy. Đây đều là những người đã nhập cảnh cùng với Yoo Ah In khi nam diễn viên đến Mỹ vào đầu tháng 2.

Trung tuần tháng 9, truyền thông Hàn Quốc đưa tin, Cục Điều tra Tội phạm Bạo lực thuộc Văn phòng Công tố quận Trung tâm Seoul (Hàn Quốc) yêu cầu ra lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với Yoo Ah In và một người đàn ông họ Choi (32 tuổi). Họ bị tố vi phạm luật kiểm soát ma túy, tiêu hủy bằng chứng và trốn tội.

Tuy nhiên, lệnh bắt khẩn cấp với Yoo Ah In không được tòa phê duyệt. Ngôi sao điện ảnh xứ Hàn đang được tại ngoại để điều tra. Trong 2 lần xuất hiện tại tòa án, tài tử sinh năm 1996 lộ vẻ ngoài tiều tụy, liên tục cúi đầu xin lỗi khán giả và truyền thông.

Yoo Ah In luôn tỏ ra hối cải và cúi đầu xin lỗi người hâm mộ khi ra hầu tòa hay tới sở cảnh sát trình diện (Ảnh: Yonhap News).

Song, tháng 9 vừa rồi, dư luận xứ Hàn bày tỏ sự tức giận khi ảnh đế trẻ nhất Hàn Quốc được cho là chi một khoản tiền lớn để tận hưởng cuộc vui ở hộp đêm sang chảnh tại Gangnam, Seoul (Hàn Quốc) giữa thời điểm anh đang bị điều tra. Thông tin này khiến Yoo Ah In tiếp tục bị chỉ trích.

Ngày 3/11, thẩm phán cấp cao của Tòa án quận trung tâm Seoul (Hàn Quốc) cho biết, vụ việc liên quan tới Yoo Ah In sử dụng chất cấm và xúi giục người khác sử dụng chất cấm đang tiếp tục được điều tra và thu thập thông tin.

Yoo Ah In (SN 1986) là diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc. Bộ phim đầu tay mà Yoo Ah In tham gia có đề tài dành cho lứa tuổi mới lớn Sharp ra mắt vào năm 2004. Từ đó, anh tham gia rất nhiều phim, trong đó có nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh ăn khách.

Yoo Ah In từng vượt qua nhiều tên tuổi lớn của Hàn Quốc để trở thành diễn viên thuộc lứa 8X đầu tiên nhận giải thưởng danh giá Rồng Xanh - giải thưởng được mệnh danh là Oscar xứ Hàn với tác phẩm The Throne. Trong nhiều năm, anh được giới phê bình và khán giả Hàn Quốc công nhận là tài năng điện ảnh với lối diễn xuất biến hóa đa dạng, sáng tạo.

Vụ việc bị điều tra sử dụng chất cấm khiến sự nghiệp của Yoo Ah In rơi vào bế tắc. Ngay sau khi Yoo Ah In bị cáo buộc dùng chất cấm, một thương hiệu thời trang ở Trung Quốc đã loại anh khỏi vai trò người mẫu quảng cáo.

Sự nghiệp của Yoo Ah In bị ảnh hưởng nặng nề sau bê bối điều tra dùng chất cấm (Ảnh: tvN).

Thương hiệu cho biết sẽ tạm gỡ bỏ áp phích ở nơi công cộng, nội dung quảng cáo trực tuyến của Yoo Ah In ở Trung Quốc cho đến khi cảnh sát Hàn Quốc công bố kết quả điều tra. Nhãn hàng tuyên bố "không khoan nhượng" đối với nghệ sĩ dính dáng đến ma túy.

Scandal đời tư cũng khiến các dự án liên quan tới Yoo Ah In bị ảnh hưởng. Theo Nate, 4 bộ phim có sự tham gia của tài tử xứ Hàn bị ảnh hưởng, đứng trước nguy cơ không thể phát hành hoặc phải tìm kiếm diễn viên thay thế. Anh cũng phải chịu sự ghẻ lạnh từ khán giả và mất vai trong phần hai của dự án Hellbound.

Hiện, Yoo Ah In bị cấm xuất cảnh. Trong trường hợp bị tuyên án vi phạm Đạo luật kiểm soát ma túy tại Hàn Quốc, ảnh đế xứ Hàn phải đối mặt với mức phạt tù tới 5 năm hoặc phạt tiền tới 50 triệu won (hơn 933 triệu đồng).