"Ảnh đế" Hàn Quốc nhận mức phạt 1 năm tù vì dùng ma túy

Ngày 3/9, Yoo Ah In có mặt tại tòa để tham dự phiên xét xử cuối cùng. Ảnh đế xứ Hàn diện vest đen và không trả lời các câu hỏi của phóng viên. Tòa tuyên án Yoo Ah In vi phạm Đạo luật kiểm soát ma túy và xúi giục tiêu hủy bằng chứng.

Mức phạt dành cho nam diễn viên là 1 năm tù giam, 2 triệu won (37 triệu đồng). Anh bị bắt ngay tại tòa sau khi tuyên án. Ngoài ra, Yoo Ah In phải tham gia chương trình giáo dục cai nghiện ma túy kéo dài 80 giờ và phạt bổ sung 1,54 triệu won (28,5 triệu đồng).

Yoo Ah In ra hầu tòa và bị tuyên án, ngày 3/9 (Ảnh: Dispatch).

Yoo Ah In bị truy tố vào tháng 10/2023 với cáo buộc sử dụng chất cấm propofol (một loại thuốc được kê đơn tại Hàn Quốc) 181 lần tại 14 bệnh viện khác nhau và liều lượng tổng cộng lên đến 9,6 lít trong 2 năm.

Theo thông tin chi tiết, Yoo Ah In thực hiện 44 lần giao dịch để mua midazolam, ma túy ketamine, thuốc an thần remimazolam. Nam diễn viên được cho là sử dụng số đăng ký cư trú của bố để kê đơn trái phép 1.150 viên thuốc ngủ và lôi kéo một YouTuber của Hàn Quốc sử dụng chất cấm nhằm che giấu hành vi phạm tội của bản thân.

Tờ Naver đưa tin, kết quả điều tra cho thấy Yoo Ah In đã chi tổng cộng 500 triệu won (9,2 tỷ đồng hoặc 400.000 USD) chỉ riêng cho chất cấm propofol, chưa tính các loại chất cấm khác trong khoảng 2 năm.

Từ tháng 2/2023, công chúng Hàn Quốc rúng động trước vụ việc Yoo Ah In dương tính với 8 loại chất cấm. Cảnh sát đã xin lệnh bắt giữ 4 người bạn có liên quan đến Yoo Ah In, do bị nghi ngờ giúp nam tài tử tiếp xúc và sử dụng ma túy.

Tháng 9/2023, dư luận xứ Hàn tiếp tục bày tỏ sự tức giận khi ảnh đế trẻ nhất Hàn Quốc được cho là chi một khoản tiền lớn để tận hưởng cuộc vui ở hộp đêm sang chảnh tại Gangnam, Seoul (Hàn Quốc) giữa thời điểm anh đang bị điều tra. Thông tin này khiến Yoo Ah In tiếp tục bị chỉ trích.

Yoo Ah In nhận mức phạt 1 năm tù giam, 2 triệu won (37 triệu đồng) (Ảnh: News).

Tòa án cho biết: "Hình phạt nghiêm khắc là không thể tránh khỏi khi xét đến thời gian, số lượng, phương pháp và cách thức sử dụng ma túy. Các chất ma túy y tế như propofol được luật pháp liên quan kiểm soát chặt chẽ nhưng Yoo Ah In đã lợi dụng sơ hở trong khâu quản lý và các quy định liên quan.

Khó có thể nói Yoo Ah In có nguy cơ tái phạm thấp vì người này đang phụ thuộc nghiêm trọng vào thuốc hướng thần. Động cơ mua và sử dụng ma túy y tế thường xuyên chủ yếu do những cơn đau đớn không thể ngủ được. Chúng tôi cũng xem xét việc Yoo Ah In thành thật khai nhận việc nghiện ma túy và cố gắng để vượt qua".

Tại phiên tòa ngày 3/9, người đàn ông tên Choi (người quen của Yoo Ah In) cũng bị kết án 8 tháng tù giam, 2 năm quản chế và phải tham gia chương trình cai nghiện ma túy trong 40 giờ. Choi bị kết tội hút cần sa và không bị kết tội tiếp tay cho hành vi sử dụng ma túy, chạy trốn tội phạm và đe dọa trả thù.

Yoo Ah In (SN 1986) là diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc. Bộ phim đầu tay mà Yoo Ah In tham gia có đề tài dành cho lứa tuổi mới lớn Sharp ra mắt vào năm 2004. Từ đó, anh tham gia rất nhiều phim, trong đó có nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh ăn khách.

Tương lai trong làng giải trí của Yoo Ah In được cho là hoàn toàn sụp đổ (Ảnh: Naver).

Yoo Ah In từng vượt qua nhiều tên tuổi lớn của Hàn Quốc để trở thành diễn viên thuộc lứa 8X đầu tiên nhận giải thưởng danh giá Rồng Xanh - giải thưởng được mệnh danh là Oscar xứ Hàn với tác phẩm The Throne.

Trong nhiều năm, anh được giới phê bình và khán giả Hàn Quốc công nhận là tài năng điện ảnh với lối diễn xuất biến hóa đa dạng, sáng tạo. Vụ việc bị điều tra sử dụng chất cấm khiến sự nghiệp của Yoo Ah In rơi vào bế tắc.

Ngay sau khi Yoo Ah In bị cáo buộc dùng chất cấm, một thương hiệu thời trang ở Trung Quốc đã loại anh khỏi vai trò người mẫu quảng cáo. Nhãn hàng tuyên bố "không khoan nhượng" đối với nghệ sĩ dính dáng đến ma túy.

Scandal đời tư cũng khiến các dự án liên quan tới Yoo Ah In bị ảnh hưởng. Theo Nate, 4 bộ phim có sự tham gia của tài tử xứ Hàn bị ảnh hưởng, đứng trước nguy cơ không thể phát hành hoặc phải tìm kiếm diễn viên thay thế. Anh cũng phải chịu sự ghẻ lạnh từ khán giả và mất vai trong phần hai của dự án Hellbound.