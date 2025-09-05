Cuộc sống người đẹp 19 tuổi sau đăng quang Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2025

Ngô Thị Trâm Anh (SN 2006) đăng quang Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2025 (Miss Earth Vietnam) trong đêm chung kết được tổ chức tại Hải Phòng hồi tháng 6.

Trong hành trình tham gia cuộc thi, Trâm Anh gây chú ý nhờ sở hữu chiều cao nổi bật 1,74m, hình thể cân đối (89-65-98cm) và được ví như "thần tiên tỷ tỷ" với vẻ đẹp trong sáng, đôi mắt to tròn.

Ít ai biết rằng, hoa hậu từng tự ti vì chiều cao của mình. "Tôi từng mặc cảm vì quá cao nhưng sau này, chiều cao lại trở thành lợi thế, niềm tự hào khi tham gia các cuộc thi sắc đẹp", Trâm Anh chia sẻ.

Hoa hậu Trâm Anh sở hữu vẻ đẹp trong sáng (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trâm Anh hiện là sinh viên khoa Quản trị kinh doanh, Học viện Phụ nữ Việt Nam. Xuất thân từ gia đình có bố trong quân đội, mẹ làm kinh doanh, cô được rèn luyện tính cách kỷ luật và bản lĩnh từ nhỏ.

Sau đăng quang, Trâm Anh không xuất hiện dày đặc ở các sự kiện giải trí mà tích cực hoàn thiện các kỹ năng để chuẩn bị chinh chiến tại đấu trường nhan sắc quốc tế vào năm sau.

Với Trâm Anh, danh hiệu Hoa hậu Trái Đất Việt Nam 2025 không chỉ là niềm vinh dự, mà còn là trách nhiệm lan tỏa tinh thần sẻ chia và lối sống bền vững. Cô quan niệm rằng giá trị của danh hiệu không nằm ở chiếc vương miện, mà ở những hành động tạo ra thay đổi tích cực cho cộng đồng.

“Chiếc vương miện đối với tôi không chỉ là biểu tượng sắc đẹp, mà còn là lời nhắc nhở về sứ mệnh lan tỏa yêu thương. Tôi mong muốn dùng tiếng nói và sức ảnh hưởng của mình để khơi gợi sự quan tâm đến giáo dục, trẻ em và môi trường. Đây là những giá trị gắn liền với sự phát triển bền vững của xã hội”, Trâm Anh chia sẻ.

Hoa hậu Trâm Anh trong chuyến thăm các em nhỏ vùng cao (Ảnh: Facebook nhân vật).

Mới đây, cô cùng ê-kíp có chuyến thăm và trao quà tại những ngôi trường vùng cao ở tỉnh Lào Cai. Người đẹp cho biết, trong quá trình cùng ê-kíp đi khảo sát, cô xúc động trước hoàn cảnh thiếu thốn, đường đến trường gập ghềnh, bùn lầy sau mỗi cơn mưa.

Người đẹp bày tỏ: “Khi trực tiếp nhìn thấy nụ cười của các em nhỏ, tận mắt chứng kiến đôi bàn tay bé nhỏ nâng niu những cuốn vở mới, tôi tin rằng dù sinh ra ở đâu, mỗi em nhỏ đều xứng đáng được yêu thương và có cơ hội học tập để vươn tới tương lai”.

Thời gian tới, hoa hậu cho biết sẽ tập trung vào các dự án giáo dục và bảo vệ môi trường, với mong muốn lan tỏa tinh thần sống xanh, sống bền vững và trao yêu thương.