Á hậu Quỳnh Châu lấy chồng thiếu gia: "Từng có những ngày không một đồng”

Lễ cưới của Chế Nguyễn Quỳnh Châu và doanh nhân Phát Nguyễn có sự tham dự của khoảng 800 khách mời. Không gian tiệc được trang trí theo phong cách tinh giản, ấm cúng nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng, tinh tế.

Quỳnh Châu là người tự lên ý tưởng trang trí cho tiệc cưới của mình. Thay vì sử dụng nhiều hoa tươi như thường thấy, cô chọn sắc xanh của rừng núi Đà Lạt, vùng đất gắn bó với cô dâu và chú rể, làm chủ đạo.

Khoảnh khắc chú rể nắm tay cô dâu bước vào lễ đường (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong ngày trọng đại, cô dâu diện váy cưới trễ vai với điểm nhấn ở phần eo, tôn lên vẻ thanh thoát, duyên dáng.

Lễ cưới mở màn bằng phần trình diễn đặc biệt của ca sĩ Trung Quân trên nền nhạc giao hưởng. Ca khúc được sáng tác riêng cho buổi lễ, mang ý nghĩa đặc biệt với cô dâu - chú rể, bởi lần hẹn hò đầu tiên của họ cũng là khi cùng ra Phú Quốc (Kiên Giang cũ) nghe Trung Quân hát.

Ca sĩ Mai Tiến Dũng và S.T Sơn Thạch cũng góp giọng chung vui.

Chế Nguyễn Quỳnh Châu - Phát Nguyễn bên dàn phù dâu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khoảnh khắc cô dâu và chú rể tiến vào lễ đường, không gian như lắng đọng trong giai điệu du dương.

Với sự dẫn dắt của MC Liêu Hà Trinh, cha mẹ cô dâu và chú rể gửi lời cảm ơn khách mời, đồng thời chúc phúc cho đôi trẻ kèm những lời dặn dò.

Đáng chú ý, ngày cưới của Quỳnh Châu - Phát Nguyễn cũng trùng với dịp kỷ niệm 50 năm bên nhau của cha mẹ chú rể.

Mai Tiến Dũng hát trong đám cưới của Quỳnh Châu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trước đó, vào buổi chiều cùng ngày, cặp đôi đã tổ chức nghi thức vow (lễ thề nguyện) thân mật với khoảng 40 khách mời thân thiết. Trong giây phút đọc lời thề, cả cô dâu và chú rể đều không kìm được nước mắt.

Chú rể Phát Nguyễn nghẹn ngào chia sẻ: "Anh hứa cùng em chăm lo cho con cái và gia đình bằng tình yêu, hiểu biết và trách nhiệm. Với anh, hạnh phúc của em là quan trọng nhất. Khi em mỉm cười, anh biết mình đang sống với điều đẹp đẽ nhất. Anh sẽ luôn nhìn lại mình trước mọi lời nói, hành động, để yêu em bằng sự thấu hiểu và chân thành.

Anh tin hạnh phúc không tự đến, mà được vun đắp mỗi ngày, như khi em quên sạc điện thoại, anh sẽ sạc thay. Khi em bận rộn mà quên ăn, anh sẽ chuẩn bị đồ ăn cho em. Chỉ cần có nhau, mình sẽ nuôi lớn được hạnh phúc đó".

Đông đảo nghệ sĩ có mặt để chúc phúc cho cô dâu - chú rể (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cô dâu Quỳnh Châu xúc động đáp lại: "Mọi người nghĩ anh là thiếu gia, nhưng những người thân ở đây đều biết, chúng mình từng đi qua những ngày không có một đồng trong mùa dịch.

Em chọn anh làm chồng và sẽ yêu anh bây giờ, sau này, cho đến khi tim em ngừng đập. Em là nước sôi vì hay vội vàng, còn anh là nước hồ, giúp em bình tâm và cảm thấy bình yên".