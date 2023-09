Á hậu Phương Nhi hóa nữ sinh, Bảo Ngọc diễn vedette cho NTK Hà Thanh Việt

Vừa qua, NTK Hà Thanh Việt tham gia show diễn Pink Autumn - Pink Fashion Show tổ chức tại Đà Lạt. Chương trình có chủ đề Mùa thu hồng, lấy cảm hứng từ trang phục những năm 1950-1960-1970. Tham gia show diễn, anh giới thiệu bộ sưu tập mang tên The Sailors, lấy cảm hứng từ những người thủy thủ cần mẫn và oai hùng trên biển cả.

The Sailors tập trung phô diễn vẻ đẹp bền vững, trường tồn. Đan xen cùng đường nét khỏe khoắn tự nhiên là kỹ thuật bắt phom và tạo khối chuẩn mực.

Đảm nhận vai trò mở màn của bộ sưu tập The Sailors là Á hậu Phương Nhi. Cô hóa thân thành nữ sinh với phong cách cổ áo thủy thủ đặc trưng. Vẻ đẹp dịu dàng, trong sáng được ví như "thần tiên tỷ tỷ" của Phương Nhi được đánh giá rất phù hợp với bộ sưu tập lần này.

Phương Nhi là đại diện Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2023 tổ chức ở Nhật Bản vào cuối năm nay. Không chỉ xinh đẹp, yêu kiều, người đẹp xứ Thanh được đánh giá cao ở kỹ năng giao tiếp và học thức.

Với chiều cao nổi bật 1,85m và đôi chân dài 1,23m, Bảo Ngọc tự tin trình diễn trên sàn diễn thời trang (Ảnh: Trung Dũng).

Vừa trở về từ chuyến công tác ở các nước Đông Nam Á, Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc đảm nhận vị trí vedette. Cô diện bộ trang phục độc đáo, kết hợp giữa áo sơ mi trắng kín đáo và chân váy xòe màu đen. Sự kết hợp tinh tế của hai gam màu kinh điển đen - trắng mang đến sự thanh lịch, tao nhã cho Bảo Ngọc.

Với chiều cao nổi bật 1,85m và đôi chân dài 1,23m, Bảo Ngọc tự tin trình diễn trên sàn diễn thời trang. Kỹ năng trình diễn của người đẹp được đánh giá ngày càng chuyên nghiệp. Thần thái, biểu cảm của người đẹp gốc Cần Thơ cũng nhận nhiều lời khen ngợi.

Bé Quyên nổi bật trên sàn diễn thời trang (Ảnh: Trung Dũng).

Người mẫu Bé Quyên nổi bật trên sàn diễn với thiết kế vest không nội y táo bạo, gợi cảm. Sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022, Bé Quyên đắt show trình diễn thời trang dù không đạt được thành tích cao. Bé Quyên được đánh giá có gương mặt lạ, thân hình nóng bỏng và thần thái chuyên nghiệp.

Bâu Phương Vy - Á quân The Face Vietnam 2023 và Xuân Hạnh - Á quân The Face Vietnam 2023 (Ảnh: Trung Dũng).

Trình diễn trong bộ sưu tập của Hà Thanh Việt có các người mẫu: Bâu Phương Vy - Á quân The Face Vietnam 2023, Xuân Hạnh - Á quân The Face Vietnam 2023, Minh Toại - Á quân The Face Vietnam 2023, Thùy Dương - Top 9 The Face Vietnam 2023, Y Hạ - quán quân The Next Face Vietnam 2021, Hương Giang - team Hương Giang tại The New Mentor, người mẫu Kim Dung…