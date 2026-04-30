Á hậu làm diễn viên VTV: “Không tận dụng nhan sắc để đóng phim là lãng phí”

Trước khi bén duyên với diễn xuất, Quỳnh Anh từng được biết đến khi giành ngôi Á quân The Face Vietnam (Gương mặt thương hiệu) 2018 và sau đó là quán quân Supermodel Me (Tôi là siêu mẫu) 2021. Năm 2024, người đẹp sinh năm 1999 trở thành Á hậu 1 tại Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam).

Sau gần một thập kỷ sống dưới ánh đèn sân khấu và trình diễn những bộ cánh lộng lẫy, Nguyễn Quỳnh Anh tự nhận thấy mình đã đến lúc cần một "bước tiến mới". Cô không muốn đóng khung trong hình ảnh một người mẫu lạnh lùng hay một nàng hậu nền nã.

Cơ duyên đến với Á hậu khi đạo diễn bộ phim Lời hứa đầu tiên thông báo casting (tìm diễn viên). Không chần chừ, Quỳnh Anh lập tức bay từ TPHCM ra Hà Nội để ứng tuyển.

Khi nhận vai diễn này, thách thức đầu tiên Quỳnh Anh phải đối diện là sự hoài nghi và định kiến “người đẹp đóng phim” đến từ dư luận. Nhưng cô đón nhận áp lực với tâm thái cởi mở.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, cô nói: “Nếu có ngoại hình hay nhan sắc mà không tận dụng để khai thác thêm những tiềm năng của mình thì thật sự lãng phí. Tôi có ngoại hình rồi thì cần thêm tài năng nữa thì mới có thể đối mặt với định kiến đó. Tôi tự hào nói rằng tôi là một á hậu được góp mặt trong bộ phim của Đài truyền hình Quốc gia”.

Thử thách thứ hai với Á hậu Miss Universe là năng lực diễn xuất. Cô có khả năng làm chủ ống kính khi là một người mẫu, nhưng biểu đạt cảm xúc nhân vật qua lời thoại là một lĩnh vực mới mẻ với người đẹp. Quỳnh Anh thẳng thắn thừa nhận cô từng bị nhận xét là "khá non" trong quá trình thử vai.

Để chuẩn bị cho bài thử thách quan trọng này, cô đã tìm đến NSND Lan Hương. Những buổi học cùng người nghệ sĩ gạo cội đã giúp cô hiểu được cốt lõi của việc hóa thân vào nhân vật.

Cô đã nắm được cơ sở diễn xuất là không gồng gượng, mà là sống trong nội tâm của nhân vật. Nhờ đó, hình ảnh một người đẹp Thanh Hương tham vọng tiến thân bằng nhan sắc dần được định hình rõ nét trong tâm trí cô trước khi đoàn phim bấm máy.

Trong quá trình quay, Quỳnh Anh mới thấu hiểu sự khắc nghiệt của phim truyền hình. Người đẹp tiết lộ, những cảnh quay đối đầu trực tiếp với nhân vật Hoa hậu Vi Minh (do bạn diễn Trang Emma đảm nhận) là những lúc cô cảm thấy áp lực nhất.

"Tâm lý nhân vật lúc đó rất căng thẳng, thoại dài, lại còn quay dưới nắng nóng. Nếu không có sự hỗ trợ tận tình của đạo diễn và các anh chị diễn viên đi trước, có lẽ tôi khó lòng vượt qua nhẹ nhàng như vậy", cô nhớ lại.

Sau khi phim lên sóng, Quỳnh Anh nhận được những phản hồi trái chiều. Một bộ phận khán giả đánh giá cô phù hợp với vai diễn nhờ ngoại hình và thần thái, đặc biệt trong bối cảnh phim khai thác bối cảnh là sân chơi sắc đẹp, nơi được coi là “sân nhà” của Quỳnh Anh. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng biểu cảm của cô còn cứng, thoại chưa thực sự tự nhiên.

Trước những nhận xét này, người đẹp thẳng thắn nhìn nhận: “Lần đầu đóng phim, tôi chắc chắn không thể làm hài lòng tất cả khán giả. Những lời góp ý của mọi người, tôi sẵn sàng tiếp thu để cải thiện trong các dự án sau”.

Trước một số ý kiến cho rằng nhan sắc lên phim chưa nổi bật như kỳ vọng, Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2024 phản hồi rằng, cô trân trọng dung mạo “cha sinh mẹ đẻ” và sẽ không phẫu thuật thẩm mỹ chỉ vì những nhận xét về ngoại hình.

Vào vai Thanh Hương, một nhân vật có cá tính mạnh, thậm chí là "xấu tính", Quỳnh Anh không sợ bị khán giả ghét bỏ ngoài đời. Thậm chí, cô còn cho rằng nếu bị ghét, nghĩa là cô đã hoàn thành xuất sắc vai phản diện.

Sự tỉnh táo này giúp cô tách biệt hoàn toàn giữa Thanh Hương tham vọng trên phim và một Quỳnh Anh văn minh ngoài đời thực. Đồng thời cô cũng tin rằng những người thân thiết sẽ hiểu con người thật của cô.

Từ kinh nghiệm thực tế tại cuộc thi sắc đẹp lớn, Quỳnh Anh chia sẻ rằng mức độ cạnh tranh trong giới hoa hậu hiện nay rất khốc liệt, nhưng ở ngoài đời, mọi thứ diễn ra văn minh hơn trên phim.

Trước câu hỏi về việc liệu rằng ngoài đời các cuộc thi nhan sắc có những “góc khuất” giống như trên phim Lời hứa đầu tiên hay không, Quỳnh Anh cho rằng điều này phụ thuộc vào góc nhìn của mỗi người.

“Khi đóng phim, ê-kíp cũng tham khảo ý kiến của tôi về những vấn đề này, vì tôi là người có trải nghiệm thực tế. Có “góc khuất” hay không tuỳ từng định hướng của mỗi công ty và cá nhân. Với bản thân tôi, tôi sẽ không bất chấp hay đánh đổi mọi thứ để đạt mục đích”, Á hậu nhấn mạnh.

Trong công việc, Quỳnh Anh tôn trọng các mối quan hệ dựa trên tinh thần "win-win" (đôi bên cùng có lợi). Đó là cách cô tránh được nhiều thị phi.

“Thừa thắng” với dự án phim đầu tay, Nguyễn Quỳnh Anh khẳng định cô sẽ tiếp tục tiến sâu hơn với lĩnh vực làm phim. Người đẹp xác định diễn xuất không phải là một bước thử nghiệm nhất thời mà sẽ chăm chỉ đi casting nhiều hơn để tích lũy kinh nghiệm thực tế.

Ảnh: Nhân vật cung cấp