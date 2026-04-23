Nhan sắc của nữ diễn viên Gen Z đóng vai hoa hậu gây chú ý trên phim VTV

Trang Emma (tên thật Huyền Trang, SN 2000) đang nhận được sự chú ý khi trở lại khung giờ vàng VTV với phim Lời hứa đầu tiên. Tác phẩm do đạo diễn Đỗ Đức Hiếu thực hiện, khai thác trực diện đời sống của các hoa hậu, á hậu - một thế giới tưởng như chỉ toàn ánh hào quang - nhưng đằng sau đầy rẫy những góc khuất.

Lên sóng VTV từ ngày 16/4, bộ phim nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Nhiều trích đoạn đạt hàng trăm nghìn lượt xem trên Facebook, nhận phản hồi tích cực nhờ nội dung hấp dẫn, kịch tính.

Trong phim, Trang Emma đảm nhận vai nữ chính Vi Minh - cô gái người Tày nuôi khát vọng đổi đời và bất ngờ đăng quang Hoa hậu vì cộng đồng. Sau ánh hào quang chiến thắng, Vi Minh sớm đối mặt với nhiều áp lực: Bị so sánh kém nổi bật hơn hai á hậu, bị cho rằng đăng quang nhờ câu chuyện truyền cảm hứng hơn là nhan sắc. Khi ký hợp đồng với công ty quản lý và bước chân vào showbiz, cô tiếp tục trải qua những ngày tháng chật vật vì sự phân biệt đối xử, đồng thời phải đối diện với không ít cám dỗ, mối quan hệ phức tạp.

Hành trình của Vi Minh đại diện cho những người trẻ tìm kiếm vị thế trong giới sắc đẹp - nơi thành công luôn song hành cùng thử thách. Qua đó, bộ phim khắc họa rõ nét sự chuyển biến tâm lý của nhân vật, từ cô gái hồn nhiên đến trưởng thành sau va vấp, khi đứng trước nguy cơ đánh mất bản sắc giữa vòng xoáy showbiz.

Chia sẻ về vai diễn mới này, Trang Emma cho biết đây là thử thách lớn nhất trong sự nghiệp của cô tính đến thời điểm hiện tại. Nữ diễn viên nói cô có sự đồng cảm sâu sắc hơn với những người đẹp trong giới giải trí khi được “sống” cùng nhân vật.

“Tôi thực sự nể phục các hoa hậu, á hậu. Qua những gì khán giả thấy trên màn ảnh, có thể hiểu rằng phía sau vương miện là rất nhiều áp lực, sự đánh đổi và cả những lần vấp ngã. Tôi hy vọng bộ phim sẽ giúp khán giả nhìn nhận, hiểu rõ hơn về những góc khuất của nghề nghiệp này”, cô chia sẻ.

Theo Trang Emma, để hóa thân vào vai Vi Minh, cô đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, từ luyện tập hình thể, kỹ năng catwalk cho đến nghiên cứu tâm lý nhân vật.

Đáng chú ý, Lời hứa đầu tiên còn đánh dấu màn tái hợp của Trang Emma và Việt Hoàng (ngoài cùng bên phải). Từng gây ấn tượng khi đóng cặp yêu nhau trong Không thời gian, lần này cả hai lại vào vai đôi bạn thân, mang đến màu sắc mới mẻ cho khán giả.

Trang Emma cho biết, việc từng hợp tác trước đó là lợi thế giúp cả hai dễ dàng phối hợp hơn trong dự án mới. Tuy nhiên, khi chuyển từ mối quan hệ tình yêu sang tình bạn cũng đặt ra không ít thử thách, đòi hỏi họ phải thể hiện những sắc thái cảm xúc khác biệt.

Nữ diễn viên chia sẻ thêm, tình bạn trong phim không chỉ có sự gắn bó mà còn tồn tại những xung đột, va chạm, cả những góc khuất riêng. Chính điều này khiến quá trình thể hiện nhân vật trở nên mới mẻ, đồng thời là thử thách thú vị đối với cô và bạn diễn.

Trang Emma 26 tuổi, quê Hải Dương (nay thuộc Hải Phòng), tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Cô bén duyên với điện ảnh từ công việc làm mẫu ảnh lúc còn là sinh viên.

Trước khi đảm nhận vai nữ chính trong Lời hứa đầu tiên, cô từng đảm nhận nhân vật Yến “thờn bơn” - cô gái làng chài trong Không giới hạn. Ngoài ra, nữ diễn viên cũng góp mặt ở nhiều dự án phim giờ vàng VTV như: Không thời gian, Những nẻo đường gần xa, Làng trong phố.

Ngoài đời, Trang Emma gây ấn tượng bởi gương mặt thanh tú cùng những đường nét hài hòa, rạng rỡ. Nữ diễn viên còn sở hữu vóc dáng cân đối, gợi cảm với chiều cao 1,65m, cân nặng 45kg cùng số đo 3 vòng lý tưởng 84-60-90cm.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Trang Emma cho biết, sau những khoảng thời quay phim căng thẳng cô thường lựa chọn thể thao để xả stress, bộ môn nữ diễn viên yêu thích là cầu lông và tập gym.

"Với tôi, việc vận động không chỉ để giữ vóc dáng mà còn giúp mình giải tỏa năng lượng, giữ tinh thần luôn tích cực, đặc biệt trong những giai đoạn làm việc căng thẳng. Còn về chăm sóc da, khi lịch quay dày đặc thì bản thân ưu tiên những điều cơ bản nhưng cực kỳ quan trọng như uống nhiều nước, cố gắng ngủ sớm nhất có thể và đắp mặt nạ để da được “hồi sức”. Tôi nghĩ đôi khi không cần quá cầu kỳ, chỉ cần hiểu làn da của mình và duy trì đều đặn là đã có thể giữ được sự tươi tắn rồi", cô nói.

Vẻ đẹp ngọt ngào, trong trẻo của Trang Emma trong những bộ hình được chia sẻ trên trang cá nhân, luôn thu hút lượng tương tác lớn và nhận nhiều lời khen từ người hâm mộ.

Về thời trang, nữ diễn viên không bó buộc bản thân trong một hình ảnh cố định. Tuỳ vào hoàn cảnh và cảm xúc, cô có thể theo đuổi phong cách nữ tính, dịu dàng, hay thanh lịch hoặc gợi cảm. Sự linh hoạt ấy giúp mỗi lần xuất hiện của cô đều mang đến một màu sắc mới mẻ, không trùng lặp.

Đời thường, Trang Emma thường chọn phong cách năng động, cá tính như set đồ áo phông oversized tông nâu, quần suông thoải mái, kết hợp mũ lưỡi trai và túi tote, tạo nên tổng thể trẻ trung, khỏe khoắn mà vẫn cuốn hút.

