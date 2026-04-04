Đạo diễn nói gì khi để Quỳnh Kool khóc "trôi ti-vi" ở phim giờ vàng?

Trong phim Bước chân vào đời đang chiếu trên VTV3, Quỳnh Kool vào vai nhân vật Thương - một cô gái có cha mẹ mất sớm, bà đã già, phải chăm sóc, dạy dỗ 2 em nhỏ.

Cô quen với Quân (Huỳnh Anh), một công tử con nhà giàu nhưng vì không môn đăng hậu đối nên cô bị bà Dung (Quách Thu Phương) - mẹ người yêu - ra sức ngăn cản, cấm đoán.

Nhân vật Thương do Quỳnh Kool đảm nhận khóc quá nhiều khiến khán giả bội thực (Ảnh: VTV).

Trong gần 20 tập phim phát sóng, Quỳnh Kool đã dùng nước mắt trong nhiều cảnh quay khiến tâm lý nhân vật luôn ở trạng thái căng thẳng. Quỳnh Kool xuất hiện phân cảnh nào, thì đoạn diễn đó cũng gắn liền với hình ảnh đôi mắt đỏ hoe hoặc những giọt nước mắt lăn dài.

Sự lặp lại về diễn xuất khiến người xem ức chế, có khán giả đã gọi Quỳnh Kool là "nữ hoàng nước mắt", có khán giả muốn "tắt ti vi" khi thấy nữ chính liên tục khóc.

Mới đây nhất, Quỳnh Kool đăng tải video cuộc trao đổi ngắn với NSƯT Nguyễn Danh Dũng - đạo diễn phim Bước chân vào đời.

Trong clip, nữ diễn viên nói rằng, việc khóc nhiều là yêu cầu từ đạo diễn. “Lần nào chú cũng bảo cho chú xin một giọt nước mắt”, cô chia sẻ.

Đáp lại, đạo diễn Nguyễn Danh Dũng cho hay: “Thương cứ khóc thoải mái đi. Đặt vào hoàn cảnh của Thương rất khó nói, người trong cuộc mới hiểu”.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Quỳnh Kool cho biết, cô có đọc những bình luận của khán giả về những cảnh tràn ngập nước mắt của nhân vật Thương. Quỳnh Kool cho rằng, những giọt nước mắt của Thương không phải để tạo kịch tính, mà xuất phát từ sự tủi thân của một người phụ nữ phải gánh quá nhiều thứ trên vai.

"Thương không phải kiểu nữ chính mạnh mẽ vượt lên tất cả. Cô ấy là một người rất đời và sống bằng cảm xúc, nặng tình, luôn đặt người khác lên trước mình. Nội tâm của Thương là sự giằng xé giữa cam chịu và khao khát được giải thoát.

Nhân vật này hiểu rõ những điều không công bằng, nhưng lại không đủ điều kiện để thay đổi, nên chọn cách im lặng và chịu đựng. Thương yếu đuối ở bên ngoài, nhưng bên trong lại là một người rất lì để gồng, lì để không gục ngã giữa những áp lực quá lớn...", Quỳnh Kool cho biết.

Nữ chính của phim cũng bày tỏ rằng, Thương của Bước chân vào đời không đại diện cho hình mẫu lý tưởng mà đại diện cho rất nhiều người ngoài đời. Đó là người không thể sống theo cách mình muốn, chỉ có thể cố gắng đi tiếp.

Quỳnh Kool nói: "Nhân vật Thương không phải là người vượt qua số phận, mà là người đang cố gắng không bị số phận nuốt chửng. Bất cứ ai khi phải gồng gánh trên vai trọng trách lo toan cho cả gia đình sẽ hiểu được sự tủi thân đến mức nỗi buồn luôn ở trong đôi mắt nhân vật".

Quỳnh Kool ở hậu trường phim (Ảnh: Facebook nhân vật).

Theo Quỳnh Kool, những giọt nước mắt đó không phải vì Thương yếu đuối, mà vì nhân vật này đã mạnh mẽ quá lâu nên cô và đạo diễn cùng ê-kíp cố gắng để mang đến hình ảnh một cô gái rất đời.