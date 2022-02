Chia sẻ về Tết, Yan My nói: "Cả năm bận rộn với công việc, My ít có thời gian cho gia đình. Thành ra dịp Tết là My khăn gói kéo valy về nhà ở với bố mẹ. (Cười) Cả nhà đã lên kế hoạch rất cụ thể, trong đó My thích nhất là đi chợ Tết. Hồi còn nhỏ, My luôn theo chân mẹ đi chợ sắm Tết, tự tay chọn những bó hoa nhiều nụ nhất, hay mua những loại bánh mứt thơm ngon. Thời bây giờ mua sắm gì cũng dễ dàng nhanh gọn hơn xưa. Nhưng My vẫn còn thói quen lân la chợ Tết. Cảm giác như được sống lại ký ức tuổi thơ".