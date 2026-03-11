61 tuổi, “biểu tượng gợi cảm nước Anh” vẫn diện bikini và lão hóa ngược

Mới đây, Elizabeth Hurley đăng tải trên Instagram bức ảnh ghép so sánh hai thời điểm. Một bức được chụp tại sự kiện thời trang danh giá nước Mỹ Met Gala năm 1999 và bức còn lại trong chuyến đi gần đây của bà tới Ấn Độ. Trong cả hai hình ảnh, nữ minh tinh đều diện chiếc váy đen cổ yếm của Versace.

Thiết kế nổi bật với cổ chữ V sâu, đường xẻ tà cao và chi tiết đính đá ở phần eo. Trong lần mặc lại mới đây, Hurley phối chiếc váy cùng hoa tai chùm và dây chuyền mặt đá, tạo vẻ sang trọng nhưng vẫn gợi cảm.

“Trước chuyến phiêu lưu cuối tuần này tại Ấn Độ, tôi đã lục lại kho lưu trữ và tìm thấy một trong những món đồ yêu thích - lần cuối tôi mặc tại Met Gala năm 1999. 27 năm đã trôi qua nhưng có những tình yêu không bao giờ phai”, Elizabeth Hurley chia sẻ.

Ngay sau khi đăng tải, bức ảnh nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội. Nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ trước khả năng giữ gìn ngoại hình của nữ minh tinh khi gần như không nhận ra sự khác biệt giữa hai bức ảnh cách nhau 27 năm. Một số người còn gọi bà là “biểu tượng sắc đẹp vượt thời gian”.

Con trai của bà, Damian Hurley, cũng để lại lời khen dưới bài đăng của mẹ. Trong khi đó, nhà thiết kế Donatella Versace - người tạo nên chiếc váy - phản hồi bằng các biểu tượng cảm xúc thể hiện sự yêu mến.

Đây không phải lần đầu Elizabeth Hurley gây chú ý vì vẻ ngoài trẻ trung. Trước đó, nữ diễn viên 61 tuổi từng khiến người hâm mộ trầm trồ khi đăng ảnh diện bikini hai mảnh trong kỳ nghỉ cùng gia đình, khoe hình thể săn chắc gần như không có mỡ thừa.

Elizabeth Hurley (SN 1965) là người mẫu kiêm diễn viên nổi tiếng của Anh. Bà ghi dấu ấn trong nhiều dự án điện ảnh và truyền hình như Austin Powers: International Man of Mystery, Bedazzled, Gossip Girl và The Royals.

Ở tuổi 61, “bà mẹ một con” vẫn duy trì lối sống kỷ luật để giữ vóc dáng. Nữ diễn viên từng chia sẻ rằng bà không tập luyện quá khắt khe nhưng luôn duy trì vận động như đi bộ đường dài, giãn cơ mỗi ngày và thỉnh thoảng tập yoga hoặc pilates tại nhà.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Elle năm ngoái, Hurley cho biết bí quyết giữ vẻ ngoài tươi trẻ là thoa kem dưỡng ẩm nhiều lần trong ngày, uống nhiều nước và hạn chế ăn vặt.

Dù không còn ở đỉnh cao sự nghiệp, Elizabeth Hurley vẫn là cái tên thu hút sự chú ý mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Gương mặt sắc sảo, làn da khỏe khoắn và thần thái tự tin giúp bà luôn nổi bật trước ống kính.

Tuy nhiên, những bức ảnh gợi cảm của nữ minh tinh đôi khi cũng gây tranh cãi. Trước ý kiến cho rằng phụ nữ ở tuổi ngoài 60 không nên chụp ảnh bikini, bà thẳng thắn đáp lại: “Tôi không có ý định che giấu cơ thể chỉ vì mình đã già. Những bức ảnh ấy đơn giản cho thấy tôi đang vui vẻ và tận hưởng cuộc sống”.

Hiện Elizabeth Hurley sở hữu thương hiệu đồ bơi mang tên mình và thường xuyên làm người mẫu quảng bá cho các thiết kế của hãng. Bên cạnh đó, bà vẫn tham gia một số dự án phim và duy trì công việc kinh doanh.

Trong đời sống riêng, nữ minh tinh được cho là đang hạnh phúc bên bạn trai, ca sĩ nhạc đồng quê Billy Ray Cyrus. Cặp đôi thường cùng nhau du lịch và tận hưởng cuộc sống riêng tư, tránh xa những ồn ào của làng giải trí. Ngoài ra, bà còn nhận được sự ủng hộ của cậu con trai 23 tuổi, kết quả của một mối tình trong quá khứ.

Elizabeth Hurley nhiều lần thẳng thắn chia sẻ quan điểm về sắc đẹp, tuổi tác và sự nổi tiếng trong các cuộc phỏng vấn. Theo nữ diễn viên, vẻ ngoài quyến rũ có thể giúp một người được chú ý, nhưng đó không phải là yếu tố duy nhất quyết định sự nghiệp lâu dài trong ngành giải trí.

Trong cuộc trò chuyện với tạp chí Elle, Hurley cho rằng sắc đẹp chỉ là “tấm vé bước vào cánh cửa đầu tiên”. Bà nói: “Ngoại hình có thể khiến mọi người chú ý đến bạn, nhưng nếu không có cá tính, sự chăm chỉ và kỷ luật thì bạn khó có thể tồn tại lâu dài trong ngành này”.

Minh tinh Anh quốc cũng nhiều lần nhấn mạnh rằng việc giữ gìn vẻ ngoài trẻ trung không phải để chạy theo chuẩn mực của xã hội, mà để bản thân cảm thấy khỏe mạnh và tự tin hơn. Bà chia sẻ: “Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là cảm thấy tốt về bản thân. Khi bạn hạnh phúc và khỏe mạnh, điều đó sẽ tự nhiên thể hiện ra bên ngoài”.

Nói về sự nổi tiếng, Hurley cho rằng danh tiếng mang lại nhiều cơ hội nhưng cũng đi kèm áp lực. Theo bà, điều quan trọng là phải giữ được sự cân bằng giữa đời sống cá nhân và công việc: “Sự nổi tiếng có thể rất thú vị, nhưng bạn cần học cách sống cuộc đời của mình, không phải cuộc đời mà công chúng mong đợi”.

Những quan điểm cởi mở và tự tin giúp Elizabeth Hurley duy trì hình ảnh một biểu tượng sắc đẹp lâu dài trong làng giải trí Anh, ngay cả khi đã bước sang tuổi ngoài 60.